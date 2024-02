Tülay mısın Yoksa Zerrin mi?

Sen, televizyon dünyasının en renkli karakterlerinden biri olan Zerrin'sin. Hayatta bazı hassasiyetlerin var, belki de en büyük kırmızı çizgin para. Paranın her şeyi çözeceğine, hayatının tüm dengelerini yerli yerine oturtacağına yürekten inanıyorsun. Sahip olduğun her şeyin, seni mutlu etmeye yeteceğine, hatta fazlasıyla yeteceğine inanıyorsun. Eğlenmek senin için bir yaşam biçimi, hayatı ti'ye almak ise adeta bir sanat. Kendini olduğun gibi kabul ediyor, seviyor ve değer veriyorsun. Herkesin seni olduğun gibi kabul etmesini bekliyorsun. Kendini bir kalıba sokmak, başkalarının beklentilerine göre şekillenmek senin kitabında yok. Zerrin kadar umursamaz, aynı zamanda uyanık ve kurnaz birisin. Hayatta her zaman bir adım önde gitmeyi biliyorsun. Kendine özgü bu tarzınla, herkesin dikkatini çekmeyi ve gönüllerde taht kurmayı başarıyorsun.