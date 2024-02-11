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Tülay mısın Yoksa Zerrin mi?

Tülay mısın Yoksa Zerrin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.02.2024 - 11:17

Yalan Dünya dizisinin ironik karakterlerinden sen hangisisin? Tülay mı Yoksa Zerrin mi?

Haydi teste!

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1. Öncelikle yaşını seçer misin?

2. Seç bakalım! Aşk mı Para mı?

3. Peki bize bir oje rengi seç bakalım!

4. Bu desenlerden de birini seç bakalım!

5. Peki evli birine aşık olursan ne yaparsın?

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6. Peki bu saç renklerinden hangini daha önce yaptın veya şu anki saç rengin bunlardan hangisi?

7. İtiraf vakti!!!!! Daha önce hiç orijinal olmayan ne kullandın?

8. Son olarak bu yetenelerden hangisi sende olsun isterdin?

Sen Zerrin'sin!

Sen Zerrin'sin!

Sen, televizyon dünyasının en renkli karakterlerinden biri olan Zerrin'sin. Hayatta bazı hassasiyetlerin var, belki de en büyük kırmızı çizgin para. Paranın her şeyi çözeceğine, hayatının tüm dengelerini yerli yerine oturtacağına yürekten inanıyorsun. Sahip olduğun her şeyin, seni mutlu etmeye yeteceğine, hatta fazlasıyla yeteceğine inanıyorsun. Eğlenmek senin için bir yaşam biçimi, hayatı ti'ye almak ise adeta bir sanat. Kendini olduğun gibi kabul ediyor, seviyor ve değer veriyorsun. Herkesin seni olduğun gibi kabul etmesini bekliyorsun. Kendini bir kalıba sokmak, başkalarının beklentilerine göre şekillenmek senin kitabında yok. Zerrin kadar umursamaz, aynı zamanda uyanık ve kurnaz birisin. Hayatta her zaman bir adım önde gitmeyi biliyorsun. Kendine özgü bu tarzınla, herkesin dikkatini çekmeyi ve gönüllerde taht kurmayı başarıyorsun.

Sen Tülay'sın!

Evet, sen tam bir 'Yalan Dünya' dizisi karakteri olan Tülay'sın. Aşkın büyüsüne kapıldığın anda, tüm dünyayı unutup kendini tamamen o duyguya bırakabiliyorsun. Aşk, senin için öyle bir kuvvet ki, sevdiğin kişi için kendi hayatını bir kenara bırakıp, onun dünyasına adım atabiliyorsun. Senin büyük hayallerin yok belki, ama sevdiğin kişiyle paylaşacağın mutlu anılar ve sıcacık bir yuva hayalin var. Bu hayallerin, senin için hayatın anlamını ve değerini oluşturuyor. Sen, aşkı ve hayatı birlikte yaşamayı seven, duygularını ve düşlerini bir arada tutabilen birisin. Sen, Tülay gibi, kariyerinden vazgeçemeyen, ama aşkını da elinin tersiyle itebilecek biri değilsin. Senin için her ikisi de hayatının vazgeçilmez parçaları. Kariyerin, senin bağımsızlığını ve özgürlüğünü temsil ederken, aşkın ise hayatına anlam ve renk katan, seni sen yapan unsurlardan biri. Sen, aşkı ve kariyeri bir arada yürütebilen, hayatın tüm zorluklarına rağmen pes etmeyen, güçlü bir kadınsın. Sen, Tülay'ın cesaretini, azimini ve aşka olan inancını taşıyan bir kadınsın.

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