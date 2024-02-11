Tülay mısın Yoksa Zerrin mi?
Tülay mısın Yoksa Zerrin mi?
Yalan Dünya dizisinin ironik karakterlerinden sen hangisisin? Tülay mı Yoksa Zerrin mi?
Haydi teste!
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1. Öncelikle yaşını seçer misin?
2. Seç bakalım! Aşk mı Para mı?
3. Peki bize bir oje rengi seç bakalım!
4. Bu desenlerden de birini seç bakalım!
5. Peki evli birine aşık olursan ne yaparsın?
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6. Peki bu saç renklerinden hangini daha önce yaptın veya şu anki saç rengin bunlardan hangisi?
7. İtiraf vakti!!!!! Daha önce hiç orijinal olmayan ne kullandın?
8. Son olarak bu yetenelerden hangisi sende olsun isterdin?
Sen Zerrin'sin!
Sen Tülay'sın!
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