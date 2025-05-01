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ATV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Survivor'dan Elenen İsime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

ATV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Survivor'dan Elenen İsime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
02.05.2025 - 00:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

1 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.

Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.

Büyük finale adım adım yaklaştığımız Survivor'da son ikiye kalan Poyraz ve Volkan'ın karşılaşması büyük ses getirdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şerbo hakkında çıkan habere ateş püskürdü.

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şerbo hakkında çıkan habere ateş püskürdü.

Fatih'in Defne karakteriyle aşk yaşayacağı ve hatta Defne'nin Fatih'ten hamile kalacağı haberine yorum yazan Doğukan Güngör, haberi yapan sayfada sert ifadeler kullandı.

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atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.

atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.

Kuruluş Osman için Birsen Altuntaş şoke eden bir haber yayınladı. Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'ın iki başrol oyuncusu diziye veda edecek.

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Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.

Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.

Acun Ilıcalı'nın konseyde Adem'i uyarmasının ardından Taner Kılıçcı'dan özür paylaşımı geldi.

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NOW TV'nin başına gelenlerle uzun süre gündemden düşmeyen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gerçekten adı gibi 'skandallara' konu oldu.

NOW TV'nin başına gelenlerle uzun süre gündemden düşmeyen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gerçekten adı gibi 'skandallara' konu oldu.

En son dizinin final yapacağı iddiaları dolaşırken Birsen Altuntaş bu iddiaların doğru olmadığını söylemişti. Şimdi ise dizinin Cevat Şakir'i Cem Yiğit Üzümoğlu final haberini doğrulayan açıklaması ile kafalarımızı tamamen çorba etti.

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Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.

Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.

Yakın zamanda sezon finali yapması beklenen NOW TV'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizinin yeni bölümü Birsen Altuntaş'ın haberine göre iptal edildi.

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Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.

O ailelerden birinin de Adem Kılıçcı'nın ailesi ortaya çıktı. Ardından Acun Ilıcalı'ya yaptıkları tehdit mesajları yayınlandı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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