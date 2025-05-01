ATV'nin Yeni Sezon Onayı Alan Dizisinden Survivor'dan Elenen İsime Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
1 Mayıs Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star-Gönüllüler'de yine bir eleme düellosu izledik.
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Şerbo hakkında çıkan habere ateş püskürdü.
atv'nin 6 sezondur ekrana gelen dizisi Kuruluş Osman, aldığı reyting oranlarıyla 7. sezonu garantiledi.
Finale haftalar kalan Survivor'daki son bomba Adem'in abisinin tehdit mesajları oldu.
NOW TV'nin başına gelenlerle uzun süre gündemden düşmeyen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar gerçekten adı gibi 'skandallara' konu oldu.
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Hudutsuz Sevda ile ilgili gelen kötü haberler dağ oldu.
Geçtiğimiz günlerde Survivor'ın gündemi yarışmacıların ailelerinden gelen tehdit mesajları ve Batuhan Karacakaya'nın ailesinin suç duyurusunda bulunacak olmasıydı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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