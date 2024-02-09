Sen Hangi Acun Ilıcalı'sın?
Sen Hangi Acun Ilıcalı'sın?
Sen hangi Acun Ilıcalı'sın?
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seç bakalım!
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım bu programlardan birini seç bakalım!
4. Seni ne çileden çıkarır?
5. Milyoner olduğunda alacağın ilk şey ne?
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6. Biraz geçmişi anlat bakalım! Çok fazla ilişkin oldu mu?
7. Peki senin biriyle evlenmen için neye ihtiyacın var?
8. Sevdiğin bir şarkı türü seç bakalım!
9. Son olarak bunlardan hangisi sensin?
Dondurma yiyen Acun Ilıcalı!
Dünya yansa oynamaya devam eden Acun Ilıcalı!
Israrla ne istediğimizi soran Acun Ilıcalı!
Rapper Acun Ilıcalı!
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