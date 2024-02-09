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10 Soruluk Teste Göre Yüzde Kaç Anksiyeteye Sahipsin?

10 Soruluk Teste Göre Yüzde Kaç Anksiyeteye Sahipsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
09.02.2024 - 12:01

Yaşadıklarından, düşüncelerinden kaynaklanan ve bir süre devam eden korku ve endişe hali anksiyete olarak adlandırılır. Sen yüzde kaç anksiyeteye sahipsin?

Haydi teste!

Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.

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1. Söyle bakalım günün planladığın gibi gitmezse huzursuz olur musun?

2. Peki panik olduğunda tamamen mantıksız hareket ettiğin oldu mu?

3. Üzüldüğünde miden bulanır mı?

4. Sonuna geldiğin bir işinin tamamen bozulduğunda ve en başa dönmek zorunda olduğunda bir anda terlemeye başlar mısın?

5. Kötü bir olayın ardından konsantre olmaktan zorlanır mısın?

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6. Peki geleceğinden umutlu musun?

7. Geceleri uyumakta zorlanıyor musun?

8. Geçmişte yaşadığın kötü olayları tekrar tekrar düşünüyor musun?

9. Korku anında kolay karar verebilir misin?

10. Son olarak her şey yolunda giderken bile kötü bir şeyler olacakmış gibi hisseder misin?

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Sen %25 anksiyeteye sahipsin!

Hayatın karmaşasında, seninle birlikte var olan anksiyete seviyenin %25 olduğunu belirtmek isterim. Bu, senin her an, her dakika yaşadığın olayları, anıları, duyguları unutma eğiliminde olduğun anlamına geliyor. Ancak bu durum, senin olağanüstü mantık yürütme yeteneğini asla gölgelemiyor. Her ne olursa olsun, senin mantığın, senin en güçlü kalkanın oluyor. İşte bu, senin en zorlu anlarda bile mantığını kullanarak doğru kararlar verebilmeni sağlıyor. Düşüncelerinin karanlık labirentinde kaybolmuyorsun, aksine onları yönetmeyi başarıyorsun. Kendini o karanlığa itmiyor, düşüncelerinin seni ele geçirmesine izin vermiyorsun. Düştüğün endişe ve korku hallerinden ise, çevrendeki insanların desteği ve kendi çabanla çıkıyorsun. Bu senin hayatta kalma mücadelen, bu senin direncin ve bu senin gücün. Kendine olan bu inancın ve çaban, seni her zaman bir adım öne taşıyor.

Sen %45 anksiyeteye sahipsin!

Senin anksiyete seviyen %45. Bu oran, ne çok yüksek ne de çok düşük. Yani, duygusal dağınıklığın tam ortasında, dengede duruyorsun. Her olayın içinde, duygusal bir çalkantı yaşıyorsun. Bu, bir yanda korku ve endişeyle dolu karanlık bir tünel, diğer yanda ise umut ve neşe ile aydınlanmış bir yolculuk. Her olayın içinde, bir labirent gibi, hem karanlık hem de aydınlık duygularla karşılaşıyorsun. Bu labirentin içinde kaybolup kaybolmamak tamamen senin elinde. Bir seçim yapman gerekiyor: Ya korku ve endişeye kapılıp kendine günü, hatta belki de haftaları zehir edeceksin, ya da bu duygusal labirentin içindeki korku ve endişeyi bir kenara bırakıp, hayatına daha iyi, daha parlak renkler katacaksın. Anksiyeten, ortalama bir seviyede. Yani, duygusal dengeni koruyabiliyorsun. Ancak unutma, anksiyete bir denge meselesi ve bu dengeyi korumak için bazen biraz yardıma ihtiyaç duyabilirsin. Kendine biraz zaman ayır, nefes al, belki biraz meditasyon yap ve bu duygusal labirentin içindeki yolu bulmaya çalış. Sonuçta, hayat bir yolculuk ve bu yolculukta her duygu, her deneyim, seni daha da güçlendiriyor.

Sen %75 anksiyeteye sahipsin!

Senin anksiyete seviyen %75. Bazen o kadar yoğun düşüncelere dalıyorsun ki, kendini adeta bir labirentin içinde buluyorsun. Tıpkı bir kapana kısılmış bir fare gibi hissediyorsun. Hayatındaki her olay, her durum, her ayrıntı senin için son derece önemli ve değerli. Bu yaşadıklarını o kadar büyütüyorsun ki, sanki bir sonraki adımın ardından dünya başına yıkılacakmış gibi hissediyorsun. Bu duygularla baş etmeye çalışıyorsun, ama ne kadar uğraşsan da, onlarla mücadele etmek neredeyse imkansız gibi geliyor. Kendini düşüncelerinin derinliklerine kapatıyorsun ve bu labirentten çıkmak yerine, aslında daha da derinlere inmeyi istiyorsun. Düşüncelerin, senin en büyük düşmanın ve aynı zamanda en yakın dostun. Onlarla mücadele etmek yerine, onları daha da büyütüyorsun. Bu durum, hayatını daha karmaşık ve zorlaştırıyor. Ancak unutma, her zaman bir çıkış yolu vardır. Sadece doğru yönde ilerlemeyi ve kendine inanmayı unutmamalısın. Kendine olan güvenini kaybetme, çünkü sen bu labirentten çıkabilecek güce sahipsin.

Sen %95 anksiyeteye sahipsin!

Senin anksiyete seviyen alarm veriyor, %95'lik bir oranla hayatının kontrolünü neredeyse tamamen kaybetmiş durumdasın. Düşüncelerin, hislerin ve davranışların artık senin yönetiminde değil, adeta birer bağımsız varlık gibi hareket ediyorlar. Korkuların ve endişelerin, senin kim olduğunu unutturacak kadar hükmetmiş hayatına. Artık düşünmekten çok, korkularınla hareket ediyorsun. Her adımını öyle bir korkuyla atıyorsun ki, sanki her an bir uçuruma düşecekmişsin gibi. İşlerini yaparken bile huzursuzluk seninle birlikte. İşyerinde, evde, hatta tatilde bile... Evet, tatilde bile! Kim tatilde stres olur ki, değil mi? Ama sen, ne yazık ki kendini rahat ve güvende hissetmiyor, sürekli bir tehlike alarmı çalıyor kafanın içinde. Bu durum artık hayatının her alanını etkilemeye başlamış. Sosyal hayatın, iş hayatın, aile hayatın... Hatta belki de en önemlisi, kendi iç huzurun... Ama artık yeter! Bu duruma bir dur demenin zamanı geldi. Korkularınla yüzleşmeli, onlara karşı durabileceğini göstermelisin. Çünkü unutma, sen aslında her şeyin karşısında çok daha güçlüsün. Kendine inan, ve bu savaşı kazan!

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