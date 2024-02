Hayatın karmaşasında, seninle birlikte var olan anksiyete seviyenin %25 olduğunu belirtmek isterim. Bu, senin her an, her dakika yaşadığın olayları, anıları, duyguları unutma eğiliminde olduğun anlamına geliyor. Ancak bu durum, senin olağanüstü mantık yürütme yeteneğini asla gölgelemiyor. Her ne olursa olsun, senin mantığın, senin en güçlü kalkanın oluyor. İşte bu, senin en zorlu anlarda bile mantığını kullanarak doğru kararlar verebilmeni sağlıyor. Düşüncelerinin karanlık labirentinde kaybolmuyorsun, aksine onları yönetmeyi başarıyorsun. Kendini o karanlığa itmiyor, düşüncelerinin seni ele geçirmesine izin vermiyorsun. Düştüğün endişe ve korku hallerinden ise, çevrendeki insanların desteği ve kendi çabanla çıkıyorsun. Bu senin hayatta kalma mücadelen, bu senin direncin ve bu senin gücün. Kendine olan bu inancın ve çaban, seni her zaman bir adım öne taşıyor.