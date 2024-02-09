10 Soruluk Teste Göre Yüzde Kaç Anksiyeteye Sahipsin?
10 Soruluk Teste Göre Yüzde Kaç Anksiyeteye Sahipsin?
Yaşadıklarından, düşüncelerinden kaynaklanan ve bir süre devam eden korku ve endişe hali anksiyete olarak adlandırılır. Sen yüzde kaç anksiyeteye sahipsin?
Haydi teste!
Not: Bu test eğlence amaçlıdır. Teşhis için bir doktora başvurun.
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1. Söyle bakalım günün planladığın gibi gitmezse huzursuz olur musun?
2. Peki panik olduğunda tamamen mantıksız hareket ettiğin oldu mu?
3. Üzüldüğünde miden bulanır mı?
4. Sonuna geldiğin bir işinin tamamen bozulduğunda ve en başa dönmek zorunda olduğunda bir anda terlemeye başlar mısın?
5. Kötü bir olayın ardından konsantre olmaktan zorlanır mısın?
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6. Peki geleceğinden umutlu musun?
7. Geceleri uyumakta zorlanıyor musun?
8. Geçmişte yaşadığın kötü olayları tekrar tekrar düşünüyor musun?
9. Korku anında kolay karar verebilir misin?
10. Son olarak her şey yolunda giderken bile kötü bir şeyler olacakmış gibi hisseder misin?
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Sen %25 anksiyeteye sahipsin!
Sen %45 anksiyeteye sahipsin!
Sen %75 anksiyeteye sahipsin!
Sen %95 anksiyeteye sahipsin!
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