Eski Bakan Vahit Kirişçi'den İstenen Torpil İlk Sıradan Gerçekleşti

Tarım ve Orman eski Bakanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, WhatsApp üzerinden yaptığı bir hikâye paylaşımıyla gündem oldu.

Kirişçi, Kahramanmaraşlı bir muhtarın kendisine ilettiği talebi yanlışlıkla hikâyesinde yayınladı. Ancak gelen bu isteği yanıtsız bırakmadığı ve olumlu karşılık verdiği ortaya çıktı.