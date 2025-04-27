Eski Bakan Vahit Kirişçi'den İstenen Torpil İlk Sıradan Gerçekleşti
Tarım ve Orman eski Bakanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, WhatsApp üzerinden yaptığı bir hikâye paylaşımıyla gündem oldu.
Kirişçi, Kahramanmaraşlı bir muhtarın kendisine ilettiği talebi yanlışlıkla hikâyesinde yayınladı. Ancak gelen bu isteği yanıtsız bırakmadığı ve olumlu karşılık verdiği ortaya çıktı.
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Mahalle muhtarının Kirişçi'den torpil talebi ortaya çıkmıştı.
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Bu mesajı Kirişçi, WhatsApp'tan yanlışlıkla paylaştı.
İlk sıradan kazanmış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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