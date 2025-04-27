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Eski Bakan Vahit Kirişçi'den İstenen Torpil İlk Sıradan Gerçekleşti

Eski Bakan Vahit Kirişçi'den İstenen Torpil İlk Sıradan Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.04.2025 - 19:20

Tarım ve Orman eski Bakanı, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, WhatsApp üzerinden yaptığı bir hikâye paylaşımıyla gündem oldu.

Kirişçi, Kahramanmaraşlı bir muhtarın kendisine ilettiği talebi yanlışlıkla hikâyesinde yayınladı. Ancak gelen bu isteği yanıtsız bırakmadığı ve olumlu karşılık verdiği ortaya çıktı.

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Mahalle muhtarının Kirişçi'den torpil talebi ortaya çıkmıştı.

Mahalle muhtarının Kirişçi'den torpil talebi ortaya çıkmıştı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Hacıbebek Mahallesi'nin muhtarı Sinan Kilit, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den torpil talebinde bulundu.

'Yıllardır davamıza hizmet veren mahalleliyiz' diyerek destek isteyen Kilit, Orman Müdürlüğü'nde operatörlük mülakatına giren yeğeni için yardım talep etti.

Muhtar Kilit, 'Avni Gök vatandaşımıza yardımcı olursanız muhtarlık ve mahallem adına çok teşekkür ederim' ifadelerine de mesajında yer verdi.

Bu mesajı Kirişçi, WhatsApp'tan yanlışlıkla paylaştı.

Bu mesajı Kirişçi, WhatsApp'tan yanlışlıkla paylaştı.

Vahit Kirişçi, kendisine iletilen torpil talebini kabul etmiş, ancak bunu başkasına iletirken yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış. Kirişçi'nin, muhtarın torpil isteğini yerine getirdiği, yayımlanan işe alım listesiyle ortaya çıktı.

İlk sıradan kazanmış.

İlk sıradan kazanmış.

Vekilin ismini verdiği 'yeğeninin', mülakatta en yüksek puanı alarak kadroya birinci sıradan girdiği tespit edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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