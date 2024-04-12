Ünlülerin Photoshop ve Kalıplara Sığma Kaygısının Olmadığı "Normal" Dönemden Kalma Pozları İçinizi Isıtacak!

Önce @@00cjansel adlı kullanıcının paylaştığı nostaljik fotoğraf, sonra da @tavukyeniden adlı kullanıcının 'insanlar gerçek insan gibi gözükürken' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tarihin tozlu sayfalarından birbirinden ünlü isimlerin birbirinden doğal pozlarını çıkaran kullanıcılar koca bir iç çektirdi!