Ünlülerin Photoshop ve Kalıplara Sığma Kaygısının Olmadığı "Normal" Dönemden Kalma Pozları İçinizi Isıtacak!
Ünlülerin Photoshop ve Kalıplara Sığma Kaygısının Olmadığı "Normal" Dönemden Kalma Pozları İçinizi Isıtacak!
Önce @@00cjansel adlı kullanıcının paylaştığı nostaljik fotoğraf, sonra da @tavukyeniden adlı kullanıcının 'insanlar gerçek insan gibi gözükürken' yorumu sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tarihin tozlu sayfalarından birbirinden ünlü isimlerin birbirinden doğal pozlarını çıkaran kullanıcılar koca bir iç çektirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde herkeste istemli veya istemsiz bir "nasıl gözükürüm?" kaygısı var biliyorsunuz... Hele bir de konu ünlüler olunca olay seviye atlıyor resmen.
Son zamanlarda tüm ünlü isimlerin estetik müdahaleler sağ olsun birbirine benzemesi yetmiyormuşçasına verdikleri pozlar da birbirlerine benziyor ve doğallık gitgide elimizden kayıp gidiyor.
Böyle deyince de tuhaf kaçıyor ama herkesin ve her şeyin "normal" olduğu, ünlü isimlerin bile herhangi bir kalıba sığma kaygısının olmadığı dönemlere hasret kaldık. Peki yok muydu böyle zamanlar? Bal gibi de vardı!
Gelin, @00cjansel adlı kullanıcının yaktığı fitille ateşlenen 👇
@tavukyeniden adlı kullanıcının insanlar "gerçek insan gibi" gözükürken her şey biraz daha iyiydi ya" serzenişiyle sıralanan o nostaljik fakat iç ısıtan resimlere beraber bakalım hadi! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Ah eski günler ah! Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda