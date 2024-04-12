20 Yaşında Birbirinin Elini Tutup 40'ını Beraber Deviren Çiftin Fotoğrafları "Kalmadı Böyle Aşklar!" Dedirtti
20 Yaşında Birbirinin Elini Tutup 40'ını Beraber Deviren Çiftin Fotoğrafları "Kalmadı Böyle Aşklar!" Dedirtti
Twitter'da (X) @emrezko adlı kullanıcının sevdiceğiyle paylaştığı öncesi ve sonrası fotoğrafı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! 20'lerinde birbirinin elinden tutan çiftin 22 koca yıl devirmesi zamane aşklarını masaya yatırttı!
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Aşkın her hali güzel ona şüphe yok! İnsanın sevdiğinde bulduğu huzurun tarifi yok çünkü...
Ve elbette aşkın zamanı da yaşı da olmaz ama bazıları var ki turnayı gözünden vurmuş misali 5-0 falan önde başlıyor bu aşk meselesine!
Mutlaka vardır sizin de çevrenizde. Lisenin sonlarına doğru veya üniversite yıllarının başında "o kişiyi" bulan ve yıllar geçse de birbirinden kopmayarak "nasıl oluyor bu ya?" dedirten aşıklardan bahsediyoruz 🙈
Geçtiğimiz saatlerde @emrezko adlı kullanıcının yaptığı paylaşım da tam olarak bunu kanıtlayan cinsten! Buyurun, önce birbirini 20'sinde bulup 22 yılı beraber deviren koca yürekli aşıklara doya doya bakalım.
Sonra da kareleri görünce aniden efkar basanlardan gerçekçi dahi bulamayanlara kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Bir de akıma kendi sonsuz aşklarıyla dahil olanlara bakıp nazar boncuğu bırakalım! 🧿
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