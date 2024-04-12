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Ünlü Oyuncu Murat Ünalmış Baba Oldu: Oğluyla İlk Paylaşımı Duygulandırdı

Ünlü Oyuncu Murat Ünalmış Baba Oldu: Oğluyla İlk Paylaşımı Duygulandırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.04.2024 - 17:57

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, çifte bayram mutluğunu paylaştı. Eylül ayında Nutiye Akar ile dünyaevine giren Murat Ünalmış, ilk çocuğunu kucağına aldı. 

Oğluyla yaptığı ilk paylaşıma düştüğü not ise duygulandırdı.

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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oldukça beğenilen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oldukça beğenilen isimler arasında.

Murat Ünalmış, 2003 yılında başladığı oyunculuk kariyerinde pek çok yapımda rol aldı. Yıldızı ise özellikle son yıllarda, yurt dışında parlamaya başladı.

Murat Ünalmış, özellikle Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Murat Ünalmış, özellikle Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Yer Gök Aşk, Ünalmış'ın tanındığı dizi olmuş, o dönemin reytingleri de alt üst etmişti.

Ekranların sevilen yüzü, Eylül ayında ise sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

Ekranların sevilen yüzü, Eylül ayında ise sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırtmıştı.

Ünalmış, yaklaşık üç yıldır gözlerden uzak bir aşk yaşadığı güzel sevgilisi Nutiye Akar ile evlilik kararı almıştı. Ünlü çift, oldukça sade bir düğün tercih etmişti.

Ünalmış, geçtiğimiz aylarda ise baba olacağını duyurarak müjdeyi vermişti.

Ünalmış, geçtiğimiz aylarda ise baba olacağını duyurarak müjdeyi vermişti.

Murat Ünalmış, Ramazan Bayramı'nın son gününde ise bir müjde daha verdi.

Murat Ünalmış ve Nutiye Akar, bayramda oğullarına kavuşarak çifte bayram yaptı! Ünalmış'tan ilk baba oğul pozu da gecikmedi.

Murat Ünalmış ve Nutiye Akar, bayramda oğullarına kavuşarak çifte bayram yaptı! Ünalmış'tan ilk baba oğul pozu da gecikmedi.

Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim..🙏🏻🥰❤️❤️❤️🍬

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