Ünlü Oyuncu Murat Ünalmış Baba Oldu: Oğluyla İlk Paylaşımı Duygulandırdı
Ünlü Oyuncu Murat Ünalmış Baba Oldu: Oğluyla İlk Paylaşımı Duygulandırdı
Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, çifte bayram mutluğunu paylaştı. Eylül ayında Nutiye Akar ile dünyaevine giren Murat Ünalmış, ilk çocuğunu kucağına aldı.
Oğluyla yaptığı ilk paylaşıma düştüğü not ise duygulandırdı.
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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış, oldukça beğenilen isimler arasında.
Murat Ünalmış, özellikle Yer Gök Aşk, Bir Zamanlar Çukurova ve Gülcemal ile büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Ekranların sevilen yüzü, Eylül ayında ise sessiz sedasız evlenerek herkesi şaşırtmıştı.
Ünalmış, geçtiğimiz aylarda ise baba olacağını duyurarak müjdeyi vermişti.
Murat Ünalmış ve Nutiye Akar, bayramda oğullarına kavuşarak çifte bayram yaptı! Ünalmış'tan ilk baba oğul pozu da gecikmedi.
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