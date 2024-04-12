Ünlü Oyuncu Murat Ünalmış Baba Oldu: Oğluyla İlk Paylaşımı Duygulandırdı

Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim..🙏🏻🥰❤️❤️❤️🍬