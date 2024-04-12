Ferdi Tayfur Fena Patladı: Kızı Tuğçe Tayfur ile Sosyal Medyada Kavga Etti!
Ferdi Tayfur Fena Patladı: Kızı Tuğçe Tayfur ile Sosyal Medyada Kavga Etti!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5qGm0ttGI8/
Son zamanlarda özel yaşamıyla gündeme gelen Tuğçe Tayfur, bu kez babası, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur ile gerginlik yaşadı. Ferdi Tayfur, sosyal medya hesabı üzerinden sitemli bir paylaşım yaptı.
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Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ferdi Tayfur, sosyal medyada kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı anlaşmazlığı gündeme getirdi.
Tuğçe Tayfur, ikinci çocuğunu beklerken sahnelerden uzaklaştı ve eski nişanlısıyla yaşadığı bazı olaylar nedeniyle babasıyla da arası açıldı.
Ferdi Tayfur, sosyal medyada isim vermeden kızına yönelttiği eleştirilerle dikkat çekti. "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki mesajıyla kızına gönderme yaptı.
Ancak Tuğçe Tayfur, babasının bu mesajını basın danışmanı Şirin Gözalıcı'nın yazdığını iddia etti.
Ferdi Tayfur, bir video paylaşarak mesajın kendisine ait olduğunu belirtti ve "Kim ne yaparsa kendine yapar" ifadesini kullandı.
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Tuğçe Tayfur ise bu paylaşıma yanıt vererek, "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim" dedi.
"Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" şeklinde konuştu.
İşte o video:
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