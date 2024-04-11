Bayramda Maziye Dalan Kullanıcılar Anne ve Babalarının Haset Ettiren Tanışma Hikayelerini Anlattı!
Bayramda Maziye Dalan Kullanıcılar Anne ve Babalarının Haset Ettiren Tanışma Hikayelerini Anlattı!
X kullanıcıları bayramda maziye daldılar ve anne-babalarının birbirinden ilginç tanışma hikayelerini anlattılar!
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'X'da 'aşk çocukları' yeni bir akım başlattı. Anne ve babalarının tutkulu aşk hikayelerini anlatan kullanıcılar film havası estirdi.
Kullanıcıların anlattıklarından aşka inancımız tazelendi, desek yeridir. Çarpışanlar, ilk bakışta aşık olanlar ve nefretin aşka dönüştüğü ilişkiler... Hadi başlayalım!
1. Anne-babasının fotoğraflarını da paylaşan "@iroparator" adlı kullanıcının hikayesi filmlere konu olur.👇🏻
"Annem aşırı dindar bir ailenin kızı, babam ise seküler bir serseri. İkisi de Hacettepe'de okuyor. Babam annemi görüp vuruluyor, annem de boş değil ama daha tanışmıyorlar. Babam tanışmaya karar veriyor, en yakın arkadaşını da giydirip yanına alıyor ve okula gidiyor. Ancak o gün annem okulda yok."
"Babamın hevesi kaçmıyor ama dümdüz tanışmak da istemiyor. Annemin evinin sokağını öğreniyor. Bir seyyar çilekçinin tezgahını kiralıyor ve sokağına gidip "çilek" diye bağırmaya başlıyor. Annem de şansa duyuyor ve başka türlü aşağı inmesine izin verilmeyeceği için fırsat bu fırsat."
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"Baktılar ki bu iş güzel yollarla hallolmayacak, kaçmaya karar veriyorlar. Nereye mi? Fiji'ye. Ne alaka Fiji, manyak mısınız? Neyse, pasaportlarını hallediyorlar, yolculuk tarihini ayarlıyorlar falan. Sonra kaçmaya günler kala benim annem pasaportunu yolda düşürüyor. Peki bu pasaportu kim buluyor?"
"Tabii ki babaannem. Pasaporttaki isimden soruşturup anneanneme götürüyor. (Yakın mahallelerde oturuyorlar.) Anneannem durumu anlayıp açıklıyor ve o noktada "Bunlar kaçacak madem, biz bunları evlendirelim. Çocuklarımızdan olmayalım, başka çare yok" diyorlar."
"Gönülsüzce nikah yapıyorlar, hatta dedem nikaha katılmıyor. Nikah videosunu izleseniz, herkesin suratı gerginlikten mahkeme duvarı gibi. Annemle babam pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ben doğunca dedemle araları da düzeliyor. 1992 yılından beri evliler, şimdi de torun seviyorlar."
2. "@mirnawie" adlı kullanıcı anne ve babasının hikayesini şöyle anlatıyor: "Annemle babam ilk başta görücü usülü tanışmış; sonrasında babam, anneme karşı büyük bir aşk beslemiş. Anneannem, babamın ailesi sebebiyle evlenmelerini istememiş ama babam, anneannemin kabul etmesi için aylarca evlerinin önünde beklemiş."
3. "@HavaciJapon" adlı kullanıcının anlattıkları: "Babam, zamanına göre oldukça yakışıklı bir Kırşehir evladı ve bir gazeteciydi; ancak oldukça dindar ve ülkücüydü. Kendisine yürüyen kız çoktu ama babam da pek seçiciydi. Hatta Charlie'nin melekleri gibi babamın da melekleri vardı, kızlar hep geliyordu. Babam o kadar tutucuydu ki, hislerinden habersiz crush'ı kantinde normal bir erkek arkadaşıyla kafa değdirir gibi yanak değdirdiği için direkt siliyordu. Neyse, babama pek çok kız gösteriyorlar, hiçbirini beğenmiyor. Bana çok benziyormuş, pek çok yönden kısacası."
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4. "Ablamla aşk çocuğuyuz, evet. ✨ Annem hayatında bir kez diskoya gitmiş, kuzenlerinin ısrarı üzerine. Orada babamla tanışmışlar. 🥹 İşte burada, Eski Kapı'daki nişanlarından bir fotoğraf."
5. İşte kullanıcıların anlattıkları diğer tanışma hikayeleri...
6. ❤️
7. 🫠
8. 🫶🏻
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9. 🥲
10. Sizin anne ve babanız nasıl tanışmış? Yorumlarda bizimle paylaşın...
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