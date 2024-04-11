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Bayramda Maziye Dalan Kullanıcılar Anne ve Babalarının Haset Ettiren Tanışma Hikayelerini Anlattı!

Bayramda Maziye Dalan Kullanıcılar Anne ve Babalarının Haset Ettiren Tanışma Hikayelerini Anlattı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 18:46

X kullanıcıları bayramda maziye daldılar ve anne-babalarının birbirinden ilginç tanışma hikayelerini anlattılar!

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'X'da 'aşk çocukları' yeni bir akım başlattı. Anne ve babalarının tutkulu aşk hikayelerini anlatan kullanıcılar film havası estirdi.

'X'da 'aşk çocukları' yeni bir akım başlattı. Anne ve babalarının tutkulu aşk hikayelerini anlatan kullanıcılar film havası estirdi.

Kullanıcıların anlattıklarından aşka inancımız tazelendi, desek yeridir. Çarpışanlar, ilk bakışta aşık olanlar ve nefretin aşka dönüştüğü ilişkiler... Hadi başlayalım!

Kullanıcıların anlattıklarından aşka inancımız tazelendi, desek yeridir. Çarpışanlar, ilk bakışta aşık olanlar ve nefretin aşka dönüştüğü ilişkiler... Hadi başlayalım!

1. Anne-babasının fotoğraflarını da paylaşan "@iroparator" adlı kullanıcının hikayesi filmlere konu olur.👇🏻

1. Anne-babasının fotoğraflarını da paylaşan "@iroparator" adlı kullanıcının hikayesi filmlere konu olur.👇🏻
x.com

"Annem aşırı dindar bir ailenin kızı, babam ise seküler bir serseri. İkisi de Hacettepe'de okuyor. Babam annemi görüp vuruluyor, annem de boş değil ama daha tanışmıyorlar. Babam tanışmaya karar veriyor, en yakın arkadaşını da giydirip yanına alıyor ve okula gidiyor. Ancak o gün annem okulda yok."

"Annem aşırı dindar bir ailenin kızı, babam ise seküler bir serseri. İkisi de Hacettepe'de okuyor. Babam annemi görüp vuruluyor, annem de boş değil ama daha tanışmıyorlar. Babam tanışmaya karar veriyor, en yakın arkadaşını da giydirip yanına alıyor ve okula gidiyor. Ancak o gün annem okulda yok."

"Babamın hevesi kaçmıyor ama dümdüz tanışmak da istemiyor. Annemin evinin sokağını öğreniyor. Bir seyyar çilekçinin tezgahını kiralıyor ve sokağına gidip "çilek" diye bağırmaya başlıyor. Annem de şansa duyuyor ve başka türlü aşağı inmesine izin verilmeyeceği için fırsat bu fırsat."

"Babamın hevesi kaçmıyor ama dümdüz tanışmak da istemiyor. Annemin evinin sokağını öğreniyor. Bir seyyar çilekçinin tezgahını kiralıyor ve sokağına gidip "çilek" diye bağırmaya başlıyor. Annem de şansa duyuyor ve başka türlü aşağı inmesine izin verilmeyeceği için fırsat bu fırsat."

'Hemen 'Anne, ben çilek alacağım' diye aşağı koşuyor. Çilek alma bahanesiyle babamla orada tanışıyorlar. Bugün hala babam anneme 'çilek' diye hitap eder. Gizlice sevgili oluyorlar ama bir noktada dedem bir şeylerden şüpheleniyor ve annemin peşine adam taktırıyor. Tehlikeyi fark edince okulda da görüşemez oluyorlar. Kendilerine okulda belirledikleri bir kaloriferin arkasına notlar bırakarak iletişimde kalıyorlar. Yaz tatili gelince dedem iyice işkillenmiş olacak ki annemi alıp yazlık bir beldede ev tutuyor, sırf görüşemesinler diye. Ama babam durur mu, bunları takip ediyor ve orada kendine bir yer tutup bütün yaz gizli gizli görüşmeye devam ediyorlar. Yine okul başlayınca görüşememeye başlıyorlar ama babamın canına tak ediyor. 'Ben babanla konuşacağım' diyerek dedemi arıyor. Dedem babamın profili bu noktada az çok öğrenmiş ve asla onaylamıyor. Telefonda 'Tamam, gel konuşalım' diyerek evin önündeki parka çağırıyor. Babam mutlu mutlu parka giderken annemle babaannem babamı buluyor ve 'Gitme sakın' diyorlar. O sırada dedem parktan elinde bıçakla çıkıyor ve babamı korkutmak için bıçakla kovalıyor.'

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"Baktılar ki bu iş güzel yollarla hallolmayacak, kaçmaya karar veriyorlar. Nereye mi? Fiji'ye. Ne alaka Fiji, manyak mısınız? Neyse, pasaportlarını hallediyorlar, yolculuk tarihini ayarlıyorlar falan. Sonra kaçmaya günler kala benim annem pasaportunu yolda düşürüyor. Peki bu pasaportu kim buluyor?"

"Baktılar ki bu iş güzel yollarla hallolmayacak, kaçmaya karar veriyorlar. Nereye mi? Fiji'ye. Ne alaka Fiji, manyak mısınız? Neyse, pasaportlarını hallediyorlar, yolculuk tarihini ayarlıyorlar falan. Sonra kaçmaya günler kala benim annem pasaportunu yolda düşürüyor. Peki bu pasaportu kim buluyor?"

"Tabii ki babaannem. Pasaporttaki isimden soruşturup anneanneme götürüyor. (Yakın mahallelerde oturuyorlar.) Anneannem durumu anlayıp açıklıyor ve o noktada "Bunlar kaçacak madem, biz bunları evlendirelim. Çocuklarımızdan olmayalım, başka çare yok" diyorlar."

"Tabii ki babaannem. Pasaporttaki isimden soruşturup anneanneme götürüyor. (Yakın mahallelerde oturuyorlar.) Anneannem durumu anlayıp açıklıyor ve o noktada "Bunlar kaçacak madem, biz bunları evlendirelim. Çocuklarımızdan olmayalım, başka çare yok" diyorlar."

"Gönülsüzce nikah yapıyorlar, hatta dedem nikaha katılmıyor. Nikah videosunu izleseniz, herkesin suratı gerginlikten mahkeme duvarı gibi. Annemle babam pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ben doğunca dedemle araları da düzeliyor. 1992 yılından beri evliler, şimdi de torun seviyorlar."

"Gönülsüzce nikah yapıyorlar, hatta dedem nikaha katılmıyor. Nikah videosunu izleseniz, herkesin suratı gerginlikten mahkeme duvarı gibi. Annemle babam pişmiş kelle gibi sırıtıyor. Ben doğunca dedemle araları da düzeliyor. 1992 yılından beri evliler, şimdi de torun seviyorlar."

2. "@mirnawie" adlı kullanıcı anne ve babasının hikayesini şöyle anlatıyor: "Annemle babam ilk başta görücü usülü tanışmış; sonrasında babam, anneme karşı büyük bir aşk beslemiş. Anneannem, babamın ailesi sebebiyle evlenmelerini istememiş ama babam, anneannemin kabul etmesi için aylarca evlerinin önünde beklemiş."

2. "@mirnawie" adlı kullanıcı anne ve babasının hikayesini şöyle anlatıyor: "Annemle babam ilk başta görücü usülü tanışmış; sonrasında babam, anneme karşı büyük bir aşk beslemiş. Anneannem, babamın ailesi sebebiyle evlenmelerini istememiş ama babam, anneannemin kabul etmesi için aylarca evlerinin önünde beklemiş."
twitter.com

'Sonra annem de artık büyük tepkiler koyunca ortaya, sevdiğini bastırarak söyleyince anneannem, 'Benim gönlüm yok bu işe.' diyerek kabul etmek zorunda kalmış. Dedemin vefatının üstünden bir sene geçmiş; annem, annesine daha fazla yük olmak istememiş ve bir şekilde düğün günü gelmiş. Eski bir gelinlik giydirmişler anneme; o günle başlamış kötü zamanları. Eski eşyalar, eski kıyafetler, hizmetçi gibi kullanmalar derken annem her şeye göz yummuş. Stres ve üzüntüyle ilk yıl çocukları olmamış; annem düşük yapmış. Sonra adaklarla, dualarla birlikte ben doğmuşum.'

3. "@HavaciJapon" adlı kullanıcının anlattıkları: "Babam, zamanına göre oldukça yakışıklı bir Kırşehir evladı ve bir gazeteciydi; ancak oldukça dindar ve ülkücüydü. Kendisine yürüyen kız çoktu ama babam da pek seçiciydi. Hatta Charlie'nin melekleri gibi babamın da melekleri vardı, kızlar hep geliyordu. Babam o kadar tutucuydu ki, hislerinden habersiz crush'ı kantinde normal bir erkek arkadaşıyla kafa değdirir gibi yanak değdirdiği için direkt siliyordu. Neyse, babama pek çok kız gösteriyorlar, hiçbirini beğenmiyor. Bana çok benziyormuş, pek çok yönden kısacası."

3. "@HavaciJapon" adlı kullanıcının anlattıkları: "Babam, zamanına göre oldukça yakışıklı bir Kırşehir evladı ve bir gazeteciydi; ancak oldukça dindar ve ülkücüydü. Kendisine yürüyen kız çoktu ama babam da pek seçiciydi. Hatta Charlie'nin melekleri gibi babamın da melekleri vardı, kızlar hep geliyordu. Babam o kadar tutucuydu ki, hislerinden habersiz crush'ı kantinde normal bir erkek arkadaşıyla kafa değdirir gibi yanak değdirdiği için direkt siliyordu. Neyse, babama pek çok kız gösteriyorlar, hiçbirini beğenmiyor. Bana çok benziyormuş, pek çok yönden kısacası."
twitter.com

'Annem ise yine aşırı muhafazakâr ve Türk ırkçısı bir Kırşehirli'ydi. Babam doğma büyüme Ankara'lı ama annem okumaya gelmiş Ankara'ya, sonra bir özel hastahanede resepsiyonda çalışıyordu. Neyse, bir gün babaannem ve dedeme haber geliyor; 'Şurada şöyle kız var, hanım hanımcık, bir bakın.' diye. Bunlar da bakıyor, babama 'Bir git bak.' diyorlar.

Babam, bir gazeteci olarak oraya gidiyor. Tabii o sırada babamın biraz ülkücü bıyığı da var, ayakkabının da arkasına basıyor ama tipi Cüneyt Arkın gibi. Tabii annem bazı yönlerine ve olaya uyuz oluyor, kızarıyor bozuluyor ama müdürün de ısrarıyla babamla bir görüşmeyi kabul ediyor. Babamla daha sonra bir gün ilk görüşmeye bir pastahaneye gidiyorlar, bugünkü kafe misali. Babam anneme soruyor 'Ne istersin?' diye, annem 'Bir şey istemem.' diyor. Babam 'Bak, emin misin? Doğruyu söyle.' diyor, annem 'Eminim.' diyor. Babam bunun üzerine kendisine bir limonata ve bir de pasta söylüyor. Anneme bir şey yok. Annem hala içerler bu duruma. Babama söyleyince 'Emin misin dedim, zorla mı yedireyim?' diyor...

Neyse, sonra artık babam annemi bir gün 'Ablamla tanıştıracağım.' diye götürüyor ablasının evine. En üst kata gelip zile bastıktan hemen sonra 'Kaçırdım seni, burası ablamın evi değil.' diyor. Annem korkmuş, namusu korumak için apartman boşluğuna bakıyor 'İyi atlarsam ölürüm.' diyor, gözü kesiyor. Tabii halamın kapıyı açması ve içeriden gelen çocuk sesleri ile kadın rahatlıyor. Efendim, bunlar evlenmeye karar veriyorlar biraz. Nişan öncesi babam annemi memleketine götürüyor, yolda 'Ben yiyecek bir şeyler alayım.' diyor dinlenme tesislerinde. Annem kuruyemiş beklerken babam 1 kilo hıyarla çıkıyor. Annem utançtan yerin dibine giriyor. Yol boyu babam hıyar yiyor, hart hurt. Anneme de 'İster misin? Bak, çok taze.' diyor, annem 'Yok.' diyor. Babamsa olayı şöyle anlatıyor: 'Gitmiş bakmış her şeye dinlenme tesisinde, çoğu şey taze değil ama hıyar daha o gün koparılmış. Babam da anlar ve sever böyle kaliteli yiyecekten, onu almış o yüzden.'

Neyse, dedemler nişana giderken dolmuşta dedem parayı çaldırıyor. En son düğünleri de annemin yoğun isteği sebebiyle camide ve müziksiz oluyor. Ben sanırım daha babam usulü bir adamın ama... En son evleniyorlar, ben 2 sene sonra doğuyorum.'

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4. "Ablamla aşk çocuğuyuz, evet. ✨ Annem hayatında bir kez diskoya gitmiş, kuzenlerinin ısrarı üzerine. Orada babamla tanışmışlar. 🥹 İşte burada, Eski Kapı'daki nişanlarından bir fotoğraf."

4. "Ablamla aşk çocuğuyuz, evet. ✨ Annem hayatında bir kez diskoya gitmiş, kuzenlerinin ısrarı üzerine. Orada babamla tanışmışlar. 🥹 İşte burada, Eski Kapı'daki nişanlarından bir fotoğraf."
twitter.com

5. İşte kullanıcıların anlattıkları diğer tanışma hikayeleri...

5. İşte kullanıcıların anlattıkları diğer tanışma hikayeleri...
twitter.com

'Tahmin edeceğiniz üzere orada tanışıyorlar ama babam tatil yaptığı süre boyunca hiç annemi görmüyor. Tam tatilin bitmesine bir gece kala Mr. Torba yarışması diye bir yarışmaya katılıyor. Annem babamı sahneye hazırlayanlardan biri. Babam sahneye çıkıyor ve aşırı kötü bir dans ile 2. oluyor. Birinci olan Alman bir adam imiş ama o gece otelden ayrılacağı için ödülü babama devretmiş. Annemin anlatmasına göre; hayatında gördüğü en korkunç dansmış.

Babam birincilik ödülünü annemin elinden alıyor, alırken fark ediyor annemi. Oradan çıkınca da diskoya geçiyor ama annemi arıyor gözler tabii. Annem de mesaisi bitince diskoya geçiyor ve babamın yanına gidiyor. Orada babam kulağına bir şey demiş ama anlamamış gürültüden. En sonunda lokalara geçmişler ve babam Mr. Torba ödülü olan şarap sepetini plajda içmeyi teklif ediyor. Annem de kabul ediyor. Oturuş o oturuş ama ertesi gün tatil bitiyor babam Isparta garnizonuna giriş yapıyor, annem oteldeki hayatına devam ediyor.

Derken babam her hafta annemi bir şekilde görmeye gelmeye başlıyor derken annem de Isparta’ya gidip gelmeye başlıyor. Bu arada annem terfi alıyor ve Le Meridien’de ön büro şefi oluyor. Fakat babam artık ayrı gayrı kalamadığı için anneme evlenme teklifi ediyor. Annem de aşk işte; parlak kariyerini ve okulunu bırakıp 89 senesinde, üç beş senede bir Anadolu’nun farklı köşelerine tayin olacağı o hareketli asker eşi hayatına aşkla başlıyor. Birlikte Isparta’dan Diyarbakır’a, Diyarbakır’dan Balıkesir’e filan derken toplamda 9 şehir, 25 kez taşınma, ülkenin siyasi ve askeri sorunlarına birlikte göğüs germe, ekonomik sıkıntı vb. gibi birçok şeyi birlikte atlattılar. Şimdilerde 35 senelik bu evliliklerinde anneanne ve dede olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyorlar. İkisinin de ömrü sağlıkla ve huzurla uzun olsun.'

6. ❤️

6. ❤️
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'Nişan attıktan sonra babamın kuzeni annemi bir buluşmaya çağırmış arkadaşlarıyla (babam ayarlatmış tabi) annem de gitmiş, buluşma bittikten sonra annem bir durakta otobüs beklerken babam koşup sarılmış…'

7. 🫠

7. 🫠
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'Vermiyorlar o sırada da annemle hiç görüşmüyorlar ama ikisi de konuşup anlaşmadan birbirlerini beklemeye karar veriyorlar babam kocaeliye taşınıp durumunu toparlıyor en son dedem de ikna olup evlenmelerine izin veriyor hala birbirlerine çok aşıklar 😻'

8. 🫶🏻

8. 🫶🏻
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9. 🥲

9. 🥲
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10. Sizin anne ve babanız nasıl tanışmış? Yorumlarda bizimle paylaşın...

10. Sizin anne ve babanız nasıl tanışmış? Yorumlarda bizimle paylaşın...
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