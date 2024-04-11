Bayramda Maziye Dalan Kullanıcılar Anne ve Babalarının Haset Ettiren Tanışma Hikayelerini Anlattı!

'Annem ise yine aşırı muhafazakâr ve Türk ırkçısı bir Kırşehirli'ydi. Babam doğma büyüme Ankara'lı ama annem okumaya gelmiş Ankara'ya, sonra bir özel hastahanede resepsiyonda çalışıyordu. Neyse, bir gün babaannem ve dedeme haber geliyor; 'Şurada şöyle kız var, hanım hanımcık, bir bakın.' diye. Bunlar da bakıyor, babama 'Bir git bak.' diyorlar.

Babam, bir gazeteci olarak oraya gidiyor. Tabii o sırada babamın biraz ülkücü bıyığı da var, ayakkabının da arkasına basıyor ama tipi Cüneyt Arkın gibi. Tabii annem bazı yönlerine ve olaya uyuz oluyor, kızarıyor bozuluyor ama müdürün de ısrarıyla babamla bir görüşmeyi kabul ediyor. Babamla daha sonra bir gün ilk görüşmeye bir pastahaneye gidiyorlar, bugünkü kafe misali. Babam anneme soruyor 'Ne istersin?' diye, annem 'Bir şey istemem.' diyor. Babam 'Bak, emin misin? Doğruyu söyle.' diyor, annem 'Eminim.' diyor. Babam bunun üzerine kendisine bir limonata ve bir de pasta söylüyor. Anneme bir şey yok. Annem hala içerler bu duruma. Babama söyleyince 'Emin misin dedim, zorla mı yedireyim?' diyor...

Neyse, sonra artık babam annemi bir gün 'Ablamla tanıştıracağım.' diye götürüyor ablasının evine. En üst kata gelip zile bastıktan hemen sonra 'Kaçırdım seni, burası ablamın evi değil.' diyor. Annem korkmuş, namusu korumak için apartman boşluğuna bakıyor 'İyi atlarsam ölürüm.' diyor, gözü kesiyor. Tabii halamın kapıyı açması ve içeriden gelen çocuk sesleri ile kadın rahatlıyor. Efendim, bunlar evlenmeye karar veriyorlar biraz. Nişan öncesi babam annemi memleketine götürüyor, yolda 'Ben yiyecek bir şeyler alayım.' diyor dinlenme tesislerinde. Annem kuruyemiş beklerken babam 1 kilo hıyarla çıkıyor. Annem utançtan yerin dibine giriyor. Yol boyu babam hıyar yiyor, hart hurt. Anneme de 'İster misin? Bak, çok taze.' diyor, annem 'Yok.' diyor. Babamsa olayı şöyle anlatıyor: 'Gitmiş bakmış her şeye dinlenme tesisinde, çoğu şey taze değil ama hıyar daha o gün koparılmış. Babam da anlar ve sever böyle kaliteli yiyecekten, onu almış o yüzden.'

Neyse, dedemler nişana giderken dolmuşta dedem parayı çaldırıyor. En son düğünleri de annemin yoğun isteği sebebiyle camide ve müziksiz oluyor. Ben sanırım daha babam usulü bir adamın ama... En son evleniyorlar, ben 2 sene sonra doğuyorum.'