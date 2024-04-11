'Liseden beri beraberdik ve üniversiteden mezun olur olmaz evlenme teklifi etti. Ne olduysa da evlilik teklifinden sonra oldu... Hiç anlam veremediğim bir şekilde sürekli beni aldatmakla suçlamaya başladı. Ne zaman işe gitmem gerekse, başka bir adamla buluşmak için yalan söylediğimi iddia edip kavga çıkarıyordu. Böyle bir şey hiç olmadı, ben onu hiç aldatmadım ama tüm bu yaygaranın kendi vicdan azabından kaynaklandığını öğrendim. Kuzenim, nişanlımla beraber olduğunu aralarındaki mesajlaşmaları ve beraber fotoğraflarını göstererek itiraf etti. Benden de yollarından çekilmemi rica etti... Beyefendi sonradan çok pişman oldu, aile evimizin kapısında yattı ama kuzenimle aldattığını öğrendikten sonra hiçbir şeyin eskiye dönmesini bekleyemezdi zaten!'