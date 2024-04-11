Düğünü Son Dakika İptal Etmek Zorunda Kalan Kadınların "Pes Artık" Diyeceğiniz Mide Bulandıran Hikayeleri!
Düğünü Son Dakika İptal Etmek Zorunda Kalan Kadınların "Pes Artık" Diyeceğiniz Mide Bulandıran Hikayeleri!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Düğünlerine aylar, haftalar hatta günler kala inanılmaz bir aydınlanma yaşayıp son dakikada evlenmekten vazgeçen kadınların hikayesini duyunca 'bu kadarına da pes artık!' diyeceksiniz... 😲
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Aşık olduğunuz kişiyle evlenmek dünyanın en güzel şeylerinden biri, her insanın da hayali. Buna şüphe yok!
Peki ya evlilik teklifini alıp, o gözü kapalı güvenip sevdiğiniz kişinin aslında bambaşka biri olduğunu veya daha önce fark edemediğiniz ciddi problemleri olduğunu idrak etseniz ne yapardınız?
"Artık sonuna kadar gelmişiz, anlamaya, sindirmeye çalışırım. Başka ne yapacağım?" dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız da, bir ömrü beraber geçirmeye karar vermişsiniz, içinizden "durum ne kadar vahim olabilir ki?" diyorsunuz.
Şimdi sıkı durun! Çünkü düğünlerini son dakikada iptal etmeye karar veren ve çekip giden bu 10 kadının nelerle karşı karşıya kaldığını duyunca "Allah esirgesin" diyeceksiniz!
Hazırsanız başlıyoruz! @redtooth14 adlı kullanıcı düğüne haftalar müstakbel kocasıyla çıktığı Vegas tatilinde yaşadığı şoku şöyle anlatıyor;
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New York'ta yaşayan 28 yaşındaki kadın, liseden beri beraber olduğu fakat sürekli kendisini "beni aldatıyorsun" diye suçlayan adamın, tam bu tantanayı kendi yediği naneler yüzünden çıkardığını oldukça çirkin bir şekilde öğreniyor;
Rezillik seviye atlıyor şimdi... Georgia'da yaşayan 27 yaşındaki ismini vermek istemeyen kadının, 6 yıllık -yanlış okumadınız 6 yıllık- nişanlısının düğün gecesinde yaptığı bir itirafla hayatı tepetaklak oluyor;
Erkekler kendi eksikliklerini hayat arkadaşı olarak seçtikleri kişiye yansıtarak kapatıyor herhalde... Bir başka kadın, iyi günde kötü günde sözü vermeden önce bir kere daha düşünülmesi gerektiğini şöyle kanıtlıyor;
Bir başka kadın, düğüne beş ay kala o zamana kadar yaşadıklarının bir yalandan ibaret olduğunu anlıyor...
Düğüne bir hafta kala görülen mesaj, içini yiyen merak ve sonunda gelen ayrılık kararı. Bir kadın, içgüdülerine güvenerek düğünü iptal etmesinin ardından ortaya çıkan gerçeklerle büyük sarsıldığını dile getiriyor;
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Bazen de toksikliğin içinde kalmayı göz göre göre kabul ediyoruz... Bu seferki hikaye, bir değil birden çok yerden bıçaklandığınız türden!
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