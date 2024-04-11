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Düğünü Son Dakika İptal Etmek Zorunda Kalan Kadınların "Pes Artık" Diyeceğiniz Mide Bulandıran Hikayeleri!

Düğünü Son Dakika İptal Etmek Zorunda Kalan Kadınların "Pes Artık" Diyeceğiniz Mide Bulandıran Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
11.04.2024 - 12:02

Düğünlerine aylar, haftalar hatta günler kala inanılmaz bir aydınlanma yaşayıp son dakikada evlenmekten vazgeçen kadınların hikayesini duyunca 'bu kadarına da pes artık!' diyeceksiniz... 😲

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
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Aşık olduğunuz kişiyle evlenmek dünyanın en güzel şeylerinden biri, her insanın da hayali. Buna şüphe yok!

Aşık olduğunuz kişiyle evlenmek dünyanın en güzel şeylerinden biri, her insanın da hayali. Buna şüphe yok!

Peki ya evlilik teklifini alıp, o gözü kapalı güvenip sevdiğiniz kişinin aslında bambaşka biri olduğunu veya daha önce fark edemediğiniz ciddi problemleri olduğunu idrak etseniz ne yapardınız?

Peki ya evlilik teklifini alıp, o gözü kapalı güvenip sevdiğiniz kişinin aslında bambaşka biri olduğunu veya daha önce fark edemediğiniz ciddi problemleri olduğunu idrak etseniz ne yapardınız?

"Artık sonuna kadar gelmişiz, anlamaya, sindirmeye çalışırım. Başka ne yapacağım?" dediğinizi duyar gibiyiz. Haklısınız da, bir ömrü beraber geçirmeye karar vermişsiniz, içinizden "durum ne kadar vahim olabilir ki?" diyorsunuz.

Şimdi sıkı durun! Çünkü düğünlerini son dakikada iptal etmeye karar veren ve çekip giden bu 10 kadının nelerle karşı karşıya kaldığını duyunca "Allah esirgesin" diyeceksiniz!

Hazırsanız başlıyoruz! @redtooth14 adlı kullanıcı düğüne haftalar müstakbel kocasıyla çıktığı Vegas tatilinde yaşadığı şoku şöyle anlatıyor;

Hazırsanız başlıyoruz! @redtooth14 adlı kullanıcı düğüne haftalar müstakbel kocasıyla çıktığı Vegas tatilinde yaşadığı şoku şöyle anlatıyor;

'Düğün hazırlıkları yaparken, Vegas'a gitmeye karar verdik. Bir gece inanılmaz sarhoş oldu ve birdenbire hayatının 12 yılını hapiste geçirdiğini itiraf etti. Daha önce bu konuyla ilgili tek bir cümle kurmamıştı. Tatil boyunca ve sonrasında enteresan hareketler sergiledi ya da benim gözüm açıldı bilmiyorum ama ayrıldık. Evime geri döndüm ve çok ucuz kurtuldum!'

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New York'ta yaşayan 28 yaşındaki kadın, liseden beri beraber olduğu fakat sürekli kendisini "beni aldatıyorsun" diye suçlayan adamın, tam bu tantanayı kendi yediği naneler yüzünden çıkardığını oldukça çirkin bir şekilde öğreniyor;

'Liseden beri beraberdik ve üniversiteden mezun olur olmaz evlenme teklifi etti. Ne olduysa da evlilik teklifinden sonra oldu... Hiç anlam veremediğim bir şekilde sürekli beni aldatmakla suçlamaya başladı. Ne zaman işe gitmem gerekse, başka bir adamla buluşmak için yalan söylediğimi iddia edip kavga çıkarıyordu. Böyle bir şey hiç olmadı, ben onu hiç aldatmadım ama tüm bu yaygaranın kendi vicdan azabından kaynaklandığını öğrendim. Kuzenim, nişanlımla beraber olduğunu aralarındaki mesajlaşmaları ve beraber fotoğraflarını göstererek itiraf etti. Benden de yollarından çekilmemi rica etti... Beyefendi sonradan çok pişman oldu, aile evimizin kapısında yattı ama kuzenimle aldattığını öğrendikten sonra hiçbir şeyin eskiye dönmesini bekleyemezdi zaten!'

Rezillik seviye atlıyor şimdi... Georgia'da yaşayan 27 yaşındaki ismini vermek istemeyen kadının, 6 yıllık -yanlış okumadınız 6 yıllık- nişanlısının düğün gecesinde yaptığı bir itirafla hayatı tepetaklak oluyor;

Rezillik seviye atlıyor şimdi... Georgia'da yaşayan 27 yaşındaki ismini vermek istemeyen kadının, 6 yıllık -yanlış okumadınız 6 yıllık- nişanlısının düğün gecesinde yaptığı bir itirafla hayatı tepetaklak oluyor;

'Düğün gününde otel odamıza oda servisi söyledik. Nişanlım dondurmanın mı pizzanın mı getirilmesini istediğimi sordu ve dondurma istediğimi söyledim. Birkaç dakika önce, 'Ben bir hata yaptım' dedi ve yanlışlıkla pizza söylediğini düşündüm. 'Dondurma yerine pizzaları mı istedin?' diye sorduğumda, bana 'Hayır, kız kardeşinle beraber oldum' cevabını verdi.'

Erkekler kendi eksikliklerini hayat arkadaşı olarak seçtikleri kişiye yansıtarak kapatıyor herhalde... Bir başka kadın, iyi günde kötü günde sözü vermeden önce bir kere daha düşünülmesi gerektiğini şöyle kanıtlıyor;

'Önce bana isimler takmaya ve agresif davranmaya başladı, sebebini anlayamadım. Derken önemli bir ameliyat geçirdim ve ameliyatın ertesi günü bana katlanamadığını söyleyerek basıp gitti! Öğrendim ki birçok başka kadınla mesajlaşıyormuş ve birbirlerine açık saçık fotoğraflar yolluyorlarmış. Bir şeyler ters gitmeye başladığında oluruna bırakmayın, her hissin bir sebebi var!'

Bir başka kadın, düğüne beş ay kala o zamana kadar yaşadıklarının bir yalandan ibaret olduğunu anlıyor...

Bir başka kadın, düğüne beş ay kala o zamana kadar yaşadıklarının bir yalandan ibaret olduğunu anlıyor...

'Düğüne beş ay kala çıktığımız romantik ve lüks yemekte bütçelerimi nasıl birleştireceğimiz ve neler yapabileceğimiz hakkında konuşmak istedim. Daha doğal bir şey de yoktu bence! Bir anda sinirlenerek kontrolden çıktı. Ben de restorandan çıktım. Arkamdan gelip beni restorana geri götürdü ve büyük bir kumar problemi olduğunu itiraf etti. O kadar ki şimdiye kadar bana aldığı veya beni götürdüğü yerleri düzgün bir işi olduğu için değil, kumardan şans eseri kazandığı paralarla karşılıyormuş!'

Düğüne bir hafta kala görülen mesaj, içini yiyen merak ve sonunda gelen ayrılık kararı. Bir kadın, içgüdülerine güvenerek düğünü iptal etmesinin ardından ortaya çıkan gerçeklerle büyük sarsıldığını dile getiriyor;

Düğüne bir hafta kala görülen mesaj, içini yiyen merak ve sonunda gelen ayrılık kararı. Bir kadın, içgüdülerine güvenerek düğünü iptal etmesinin ardından ortaya çıkan gerçeklerle büyük sarsıldığını dile getiriyor;

'O zamanlar ben 29, o 34 yaşındaydı. Düğünümüze yalnızca birkaç hafta vardı ve her şey de yolunda gidiyordu. Bir gün ona yolladığım alışveriş listesine bakmak için telefonuna girdiğimde, 'Lola' isimli bir kadından 'merhaba aşkım'la başlayan bir mesaj geldiğini gördüm. Kız arkadaşları olmasına karşı değildim ama bu Lola bir tuhaf hissettirdi. Yine de özel alanına saygı duydum ve geri çekilmeye karar verdim hatta annesine taktığı bir lakap olabileceğini bile düşündüm. Yine de içim içime sığmadı ve düğünden tam bir hafta önce düğünü iptal etmek istediğimi söyledim. Günlerce yanlış bir karar verip vermediğimi düşündüm ama sonra ortak bir arkadaşımızdan Lola'yla evli olduğunu ve ikinci kadının ben olduğumu öğrendim...'

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Bazen de toksikliğin içinde kalmayı göz göre göre kabul ediyoruz... Bu seferki hikaye, bir değil birden çok yerden bıçaklandığınız türden!

Bazen de toksikliğin içinde kalmayı göz göre göre kabul ediyoruz... Bu seferki hikaye, bir değil birden çok yerden bıçaklandığınız türden!

'Düğünden vazgeçme nedenim için sebep gösterebileceğim çok şey var ama şöyle başlayabilirim, arkadaşları benimle flörtleşirdi ve bu onu rahatsız etmezdi aksine hoşuna giderdi. Kıyafetlerimi kendisi seçmek isterdi ve inadına dekoltesi bol kıyafetler giymemi isterdi. Okula gidiyor olmamdan hoşlanmıyordu dolayısıyla hayallerim hakkında konuşmayı bıraktım hatta toptan konuşmayı bıraktım çünkü bana komik biri olmadığımı söylerdi. Hem ailesi hem de kendisi evlenir evlenmez çocuk sahibi olmamızı istiyordu ama öyle bir cinsel ilişkimiz bile yoktu! Biraz zaman istediğimi ve evliliği erteleme fikrini sunduğum an beni aldattı ve annesi beni suçladı! İyi ki de suçlamış, büyük dertten kurtuldum!'

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