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Dilan Polat'tan Sonra Gözler Üstüne Çevrilen Nevra Bilem'in Bayramda Eşinden Aldığı Hediye Konuşuluyor!

Dilan Polat'tan Sonra Gözler Üstüne Çevrilen Nevra Bilem'in Bayramda Eşinden Aldığı Hediye Konuşuluyor!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 17:54

Sosyal medyada lüks yaşam tarzını paylaşarak fenomen olan Dilan Polat'ın ardından, Nevra Bilem de gündeme geldi. Nevra Bilem, bayramda eşinin elini öptü. Eşinin Bilem'e bayram hediyesi sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5lcVoENq...
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Gelin Evi programıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medya fenomeni haline gelen Nevra Bilem, makyaj, moda ve güzellik konularındaki paylaşımlarıyla tanınıyor.

Gelin Evi programıyla adını duyuran ve sonrasında sosyal medya fenomeni haline gelen Nevra Bilem, makyaj, moda ve güzellik konularındaki paylaşımlarıyla tanınıyor.

Ancak Bilem, bir süre önce havuzda altınlarını gösterdiği bir paylaşım sonrasında dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Ancak Bilem, bir süre önce havuzda altınlarını gösterdiği bir paylaşım sonrasında dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bu olayın ardından bir süreliğine altınlarını göstermeyi bırakıp daha sade içerikler yayınlamaya başlamıştı.

Bu olayın ardından bir süreliğine altınlarını göstermeyi bırakıp daha sade içerikler yayınlamaya başlamıştı.

Ancak görünüşe göre Nevra Bilem için bu dönem geride kaldı.

Ancak görünüşe göre Nevra Bilem için bu dönem geride kaldı.

Bilem, bayramlaşma sırasında eşinin elini öperken aldığı altın hediyesini sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Bilem, bayramlaşma sırasında eşinin elini öperken aldığı altın hediyesini sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu.
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Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in altınları görünce şaşırdığı anları paylaşması, takipçileri tarafından çeşitli yorumlara sebep oldu.

Sosyal medya fenomeni Nevra Bilem'in altınları görünce şaşırdığı anları paylaşması, takipçileri tarafından çeşitli yorumlara sebep oldu.

Bazıları "Flash TV oyunculuğu", "Ne kadar boş gösteriş", "Eşi hiç samimi gelmedi" ve "Dolandırıcılık iddiaları unutulmuş" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Bazıları "Flash TV oyunculuğu", "Ne kadar boş gösteriş", "Eşi hiç samimi gelmedi" ve "Dolandırıcılık iddiaları unutulmuş" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

İşte o paylaşım:

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