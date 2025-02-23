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Gülben Ergen'den Best of Europe Awards Töreninde Wanda Nara'yı "Yılın Kadını" Seçen Jüriye Taş!

Gülben Ergen'den Best of Europe Awards Töreninde Wanda Nara'yı "Yılın Kadını" Seçen Jüriye Taş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.02.2025 - 23:01

Geçtiğimiz saatlerde Icardi'yle aynı anda İstanbul'a geldiğini duyuran belalı toksik eski aşkı Wanda Nara'nın İstanbul'a gelme sebebinin ödül töreni olduğu öğrenilmişti. 

Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' seçildiği ortaya çıkan Wanda Nara'ya Gülben Ergen'den yorum gecikmedi! Kendisi sosyal medyada olup bitene fazlasıyla hakim biliyorsunuz... Wanda'yı 'Yılın kadını' seçen jüriye taş attı Ergen! 

Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!

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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olarak hayatımıza giren Wanda Nara Türk magazinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olarak hayatımıza giren Wanda Nara Türk magazinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Birkaç ay önce aldığı radikal boşanma kararıyla önce Icardi'yi sonra da bizi şoka sokan Wanda Nara'nın daha önce de yasak aşk yaşadığı L-Gante ile beraber olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Bir gel gitler yaşandı. Icardi bu aşkı kurtarmak için çok uğraştı ama işler gittikçe rayından çıktı, çirkinleştikçe çirkinleşti.

Boşanmada kesin karar kılındı, davanın ise çekişmeli olacağı daha başından belliydi!

Boşanmada kesin karar kılındı, davanın ise çekişmeli olacağı daha başından belliydi!

Wanda Nara'nın Icardi'nin servetinin neredeyse tamamını ve çocukların da velayetini istediği iddia edilmişti. Bu sırada Icardi de boş durmadı tabii. Wanda defterini kapatır kapatmaz, Wanda'nın epey gıcık olduğu China Suarez'le yeni bir aşka yelken açtı.

China'sız bir dakika geçirmeyen Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının başta tepkisini çekse de yeni yengeyi kabul ettirmeyi başarmıştı.

China'sız bir dakika geçirmeyen Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının başta tepkisini çekse de yeni yengeyi kabul ettirmeyi başarmıştı.

Galatasaray formasıyla, marşıyla hikayeler paylaşan China Suarez, taraftarın kalbini çalmak için doğru hamleleri peş peşe attı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir Arjantin'de sevgilisiyle tatilin keyfini çıkaran Icardi'nin 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak dev derbiyi izlemek için İstanbul'a geleceği öğrenilmişti. Geldi de...

Kendisiyle eş zamanlı olarak Wanda Nara ve kıymetli sevgilisi L-Gante de İstanbul'a giriş yaptı.

Kendisiyle eş zamanlı olarak Wanda Nara ve kıymetli sevgilisi L-Gante de İstanbul'a giriş yaptı.

Günlerce Acun Ilıcalı'nın Wanda Nara ve L-Gante'yi derbiyi stadda izlemek üzere İstanbul'a davet ettiği konuşulmuştu. Fakat Acun Ilıcalı, geçtiğimiz saatlerde iddiaları yalanladı.

Wanda'nın İstanbul'a geliş sebebi farklı çıkarken boşanma şartlarının ne olduğu da ortaya çıkmıştı. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün İstanbul'a ayak basan Wanda'nın geliş amacının derbi değil ödül töreni olduğu ortaya çıkınca olay iyice karışmıştı...

Bugün İstanbul'a ayak basan Wanda'nın geliş amacının derbi değil ödül töreni olduğu ortaya çıkınca olay iyice karışmıştı...

Wanda'nın Tuğçe Sarıkaya Dağıstan'ın sahibi olduğu Tuğçe Sarıkaya Events adlı şirket tarafından düzenlenen Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' ödülüne layık görüldüğü öğrenildi. Wanda'nın da derbi sırasında Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek törende boy göstereceği bilgisine yer verildi.

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Olayları duyan, sosyal medyayı epey aktif kullanan Gülben Ergen yorumsuz kalmadı.

Olayları duyan, sosyal medyayı epey aktif kullanan Gülben Ergen yorumsuz kalmadı.

Wanda Nara'yı 'Yılın kadını' seçen jüriye seslenerek 'Kriterleri merak ediyoruz' dedi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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