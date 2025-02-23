Gülben Ergen'den Best of Europe Awards Töreninde Wanda Nara'yı "Yılın Kadını" Seçen Jüriye Taş!
Gülben Ergen'den Best of Europe Awards Töreninde Wanda Nara'yı "Yılın Kadını" Seçen Jüriye Taş!
Geçtiğimiz saatlerde Icardi'yle aynı anda İstanbul'a geldiğini duyuran belalı toksik eski aşkı Wanda Nara'nın İstanbul'a gelme sebebinin ödül töreni olduğu öğrenilmişti.
Best of Europe Awards töreninde 'Yılın Kadını' seçildiği ortaya çıkan Wanda Nara'ya Gülben Ergen'den yorum gecikmedi! Kendisi sosyal medyada olup bitene fazlasıyla hakim biliyorsunuz... Wanda'yı 'Yılın kadını' seçen jüriye taş attı Ergen!
Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olarak hayatımıza giren Wanda Nara Türk magazinin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
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Boşanmada kesin karar kılındı, davanın ise çekişmeli olacağı daha başından belliydi!
China'sız bir dakika geçirmeyen Mauro Icardi, Galatasaray taraftarının başta tepkisini çekse de yeni yengeyi kabul ettirmeyi başarmıştı.
Kendisiyle eş zamanlı olarak Wanda Nara ve kıymetli sevgilisi L-Gante de İstanbul'a giriş yaptı.
Bugün İstanbul'a ayak basan Wanda'nın geliş amacının derbi değil ödül töreni olduğu ortaya çıkınca olay iyice karışmıştı...
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Olayları duyan, sosyal medyayı epey aktif kullanan Gülben Ergen yorumsuz kalmadı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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