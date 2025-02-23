Volkan Demirel 3. Kez Baba Olmanın Sevincini Sosyal Medyada Paylaştı: Aileye Bir Küçük Prenses Daha Katıldı
Volkan Demirel 3. Kez Baba Olmanın Sevincini Sosyal Medyada Paylaştı: Aileye Bir Küçük Prenses Daha Katıldı
Teknik direktör ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel’den müjdeli haber geldi. Mutlu evliliklerini iki kızlarıyla taçlandıran ünlü çift, üçüncü kez anne baba oldu. Çiftin yeni doğan kızının ismi de belli oldu. Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik bebeğini 'Hoş geldin' notuyla duyurdu. Ailelerine katılan yeni üye, Yasmin adını aldı.
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2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci olan Zeynep Sever, bir yıl sonra 2010’da ünlü kaleci Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.
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Demirel çifti, ilk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucaklarına aldı.
Birkaç gün önce düzenlenen Baby Shower partisi, hem yakın dostlarını hem de sevenlerini bir araya getirdi.
Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Volkan Demirel, mutluluğunu her zamanki gibi sosyal medyada paylaştı.
Aile hayatına büyük önem veren Volkan Demirel, her fırsatta çocuklarıyla vakit geçiren bir baba olarak tanınıyor.
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Üçüncü çocuklarıyla birlikte artık beş kişilik bir aile olan ünlü çift, mutlu anlarını paylaşmaya devam edecek gibi görünüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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