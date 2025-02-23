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Volkan Demirel 3. Kez Baba Olmanın Sevincini Sosyal Medyada Paylaştı: Aileye Bir Küçük Prenses Daha Katıldı

Volkan Demirel 3. Kez Baba Olmanın Sevincini Sosyal Medyada Paylaştı: Aileye Bir Küçük Prenses Daha Katıldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.02.2025 - 08:56

Teknik direktör ve eski milli kaleci Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel’den müjdeli haber geldi. Mutlu evliliklerini iki kızlarıyla taçlandıran ünlü çift, üçüncü kez anne baba oldu. Çiftin yeni doğan kızının ismi de belli oldu. Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda minik bebeğini 'Hoş geldin' notuyla duyurdu. Ailelerine katılan yeni üye, Yasmin adını aldı.

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2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci olan Zeynep Sever, bir yıl sonra 2010’da ünlü kaleci Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.

2009 yılında Belçika’da düzenlenen Miss Belçika Güzellik Yarışması’nda birinci olan Zeynep Sever, bir yıl sonra 2010’da ünlü kaleci Volkan Demirel ile hayatını birleştirdi.

Evliliklerini gözlerden uzak, ancak bir o kadar da sevgi dolu bir şekilde sürdüren çift aile yaşantılarıyla dikkat çekiyor. Volkan Demirel sahadaki sert ve kararlı duruşunun aksine, sosyal medyada tam bir “aşık bir koca ve sevgi dolu bir baba” olarak tanınıyor. Eşi ve çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü teknik adam kızlarıyla olan eğlenceli ve sevgi dolu anlarını da gözler önüne seriyor.

Demirel çifti, ilk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucaklarına aldı.

Demirel çifti, ilk kızları Yade’yi 8 Şubat 2014’te, ikinci kızları Yeda’yı ise 31 Ağustos 2017’de kucaklarına aldı.

Çift, üçüncü çocuklarını da büyük bir heyecanla bekliyordu. Hamilelik süreci boyunca ailecek sabırsızlıkla bebeklerinin doğum gününü bekleyen Zeynep Demirel, sosyal medya paylaşımlarında bu heyecanını sık sık dile getiriyordu.

Birkaç gün önce düzenlenen Baby Shower partisi, hem yakın dostlarını hem de sevenlerini bir araya getirdi.

Birkaç gün önce düzenlenen Baby Shower partisi, hem yakın dostlarını hem de sevenlerini bir araya getirdi.

Bu özel kutlamada çift, bebeklerine koyacakları ismi de açıkladı: Yasmin! Aile üyeleri ve dostlarının katıldığı bu özel günde, Yasmin’in gelişi için heyecan doruktaydı. Ve beklenen an geldi; Yasmin, bugün dünyaya gözlerini açtı.

Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Volkan Demirel, mutluluğunu her zamanki gibi sosyal medyada paylaştı.

Üçüncü kez baba olmanın sevincini yaşayan Volkan Demirel, mutluluğunu her zamanki gibi sosyal medyada paylaştı.

Hastane odasından yaptığı paylaşımda “Hoş geldin” notunu düşen ünlü isim, duygularını kelimelere dökmekte zorlandı. Takipçileri ve sevenleri kısa sürede tebrik mesajlarıyla çifti kutladı.

Aile hayatına büyük önem veren Volkan Demirel, her fırsatta çocuklarıyla vakit geçiren bir baba olarak tanınıyor.

Aile hayatına büyük önem veren Volkan Demirel, her fırsatta çocuklarıyla vakit geçiren bir baba olarak tanınıyor.

Sosyal medya hesaplarında sık sık kızlarıyla olan anılarını paylaşan ünlü teknik direktör, onların büyüme süreçlerini adeta gözler önüne seriyor. Şimdi ise ailesine yeni katılan Yasmin ile daha da büyük bir aile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Üçüncü çocuklarıyla birlikte artık beş kişilik bir aile olan ünlü çift, mutlu anlarını paylaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Üçüncü çocuklarıyla birlikte artık beş kişilik bir aile olan ünlü çift, mutlu anlarını paylaşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Şimdiden Yasmin’e uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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