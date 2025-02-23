Volkan Demirel 3. Kez Baba Olmanın Sevincini Sosyal Medyada Paylaştı: Aileye Bir Küçük Prenses Daha Katıldı

Evliliklerini gözlerden uzak, ancak bir o kadar da sevgi dolu bir şekilde sürdüren çift aile yaşantılarıyla dikkat çekiyor. Volkan Demirel sahadaki sert ve kararlı duruşunun aksine, sosyal medyada tam bir “aşık bir koca ve sevgi dolu bir baba” olarak tanınıyor. Eşi ve çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü teknik adam kızlarıyla olan eğlenceli ve sevgi dolu anlarını da gözler önüne seriyor.