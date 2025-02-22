Bir Süperstar'ın Doğuşu: Ajda Pekkan'ın 60 Yılı Aşan Kariyerini Masaya Yatırıyoruz
Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olarak, 60 yılı aşan kariyerinde birçok başarıya imza atan ve Türk sanat müziğinden pop müziğine, sinemadan televizyona kadar geniş bir yelpazede iz bırakan sanatçılardan biri.
Ajda Pekkan, tarzı, sesi, vizyonu ve seçimleriyle her dönem zamansız bir figür olmayı sürdürmüş ve 'Süperstar' ünvanını kazanmıştı. 1962 senesinde 1970'lerden bu yana 'Süperstar' lakabıyla anılan Pekkan, pop müzik denince akıllara gelen tek isim olmayı başardı. Sanat kariyerine 1962'de sinema oyunculuğuyla giriş yapan Ajda Pekkan, 1964'te yayınlanan ilk kaydı Göz Göz Değdi Bana'nın ardından ilk 45'liği Her Yerde Kar Var'ın beğenilmesi üzerine müzik hayatına atıldı gerisi ise çorap söküğü gibi geldi! Gelin Türk pop müziğine damga vuran ismin kariyer yolculuğuna birlikte çıkalım!
Yıllara meydan okuyan güzelliği ve eskimeyen sahne enerjisiyle, Ajda Pekkan Türk pop müziğine damga vurmuş sanatçılarımızdan.
Peki adını yıllardır zirvede gördüğümüz ismin kariyer yolculuğu nasıl başladı? Gelin ünlü ismim kariyer yolculuğunu birlikte inceleyelim!
Müzik kariyerine 1964 yılında, "Göz Göz Değdi Bana" adlı şarkısının B yüzü olarak yayınlanan ilk kaydını çıkartarak başladı.
Ajda Pekkan, müziğe adım attığı bu ilk yıllarda, dönemin popüler müzik akımlarından etkilenerek kendine has bir tarz oluşturdu.
Ajda Pekkan’ın hayatı, pek çok zorluk ve dönüm noktasıyla şekillendi.
Ancak, ailesindeki zorluklar devam etti. Anne ve babasının boşanması, Ajda Pekkan’ı derinden etkiledi.
1963 yılında Ses Dergisi'nin açtığı 'Ses Sinema Artisti' yarışmasına katıldı. Erkeklerde Ediz Hun, kadınlarda Ajda Pekkan birinci oldu.
1963 yılında ilk filmi yayınlanan Pekkan perdeyi Öztürk Serengil'le paylaştı.
Yolları Sanat Güneşi Zeki Müren'le kesişti
Ferci Ecbioğlu'nun müzik kariyerindeki etkisi
Ajda Pekkan ilk konserini Fransa'da verdi
"Süperstar1" ve "Süperstar2" albümleri zirvedeki yerini belirledi
Eurovision'a katıldı ve Türkiye'yi temsil etti
Müziğe adını altın harflerle kazıdı
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