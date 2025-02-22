Bir Süperstar'ın Doğuşu: Ajda Pekkan'ın 60 Yılı Aşan Kariyerini Masaya Yatırıyoruz

Henüz genç yaşlarındayken, müzikle olan bağı çok güçlüydü ve bu, ona gelecekteki kariyerinin temelini attı. Türkiye’de pop müziği henüz çok bilinmiyorken, Ajda Pekkan bu tarzı keşfetti ve zamanla Türkiye’nin en önemli pop sanatçılarından biri haline geldi.

Ajda Pekkan’ın çocukluk yıllarındaki en önemli olaylardan biri, babasının tayininin Gölcük'e çıkmasıyla ailede yaşanan bozulmalardı. Babasının tayiniyle birlikte, ailesi Gölcük'e taşındı ve bu dönemde Ajda Pekkan, abla olacağını öğrendi. Gölcük’teki bu değişim, ailenin İstanbul'a geri dönmesine yol açtı.

Ajda Pekkan, İstanbul’a dönüş sonrası Çamlıca Kız Lisesi'nde eğitimine devam etti. Bu okul, onun ufkunu açan ve özgüvenini geliştiren bir ortam sundu. Okulda arkadaşlarına şarkılar söylemesi ve yaptığı tiplemelerle dikkat çekmesi, onu popüler yaptı ve yeteneklerini daha fazla keşfetmesine olanak sağladı.