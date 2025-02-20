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Anne Olmak İçin Doğurmak Şart Değil: Evlat Edinerek Annelik Duygusunu Tadan 16 Ünlü İsim

Anne Olmak İçin Doğurmak Şart Değil: Evlat Edinerek Annelik Duygusunu Tadan 16 Ünlü İsim

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.02.2025 - 17:15

Anne olmak sadece doğurmakla ilgili değil, bazen kalpten gelen duyguyla kurulan bağlar da annelik duygularını yaşatabiliyor. Kimisi biyolojik olarak çocuk sahibi olamasa da evlat edinerek annelik duygusunu yaşıyor, kimisi ise bir çocuğu görünce hemen bağ kurup onu kucaklıyor.

Birçok ünlü, evlat edinerek anne olma yolunu seçiyor, sevginin sınır tanımadığını ve aile olmanın gerçek anlamının, kalpten bağlılıkta yattığını her fırsatta gösteriyorlar. Peki, anne olmanın sadece doğum yapmak ya da hamilelik süreci ilgili olmadığını bize gösteren ünlülerimiz kimler? Merak edenleri içeriğimize doğru alabiliriz...

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Annelik, her kadının hayatında yaşayabileceği en özel deneyimlerden biri olabilir ancak bazen bu duyguyu yaşamak için illa doğum yapmaya gerek kalmayabilir.

Annelik, her kadının hayatında yaşayabileceği en özel deneyimlerden biri olabilir ancak bazen bu duyguyu yaşamak için illa doğum yapmaya gerek kalmayabilir.

Hem Türk hem de yabancı ünlüler, biyolojik çocuk sahibi olmasalar da evlat edinerek annelik sevgisini yaşama fırsatı bulmuş isimler arasında yer alıyor.

Evlat edinen ünlüler, sadece kendi hayatlarını değil, çocuklarının hayatlarını da değiştirecek büyük bir adım atarak, onlara sevgi ve güven dolu bir aile ortamı sunuyorlar.

Evlat edinen ünlüler, sadece kendi hayatlarını değil, çocuklarının hayatlarını da değiştirecek büyük bir adım atarak, onlara sevgi ve güven dolu bir aile ortamı sunuyorlar.

Ayrıca taşıyıcı anne yöntemiyle de çocuk sahibi olmak, ünlüler arasında oldukça yaygın bir tercih.

Ayrıca taşıyıcı anne yöntemiyle de çocuk sahibi olmak, ünlüler arasında oldukça yaygın bir tercih.

Taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olan ünlüler, bu süreci sık sık medyada paylaşarak hem bu yöntemin ne kadar güvenli ve etkili olabileceğini hem de annelik duygusunun biyolojik bağla sınırlı olmadığını gösteriyorlar.

Peki, anne olmanın sadece doğum yapma ya da hamilelik süreci ilgili olmadığını bize gösteren ünlülerimiz kimler?  Hadi başlayalım!

Nilüfer

Nilüfer

1999 yılında, Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan evlatlık edinen ünlü şarkıcı, kızına Ayşe Nazlı ismini verdi.

Hatice Aslan

Hatice Aslan

Usta oyuncu Hatice Aslan 16 yaşında anne, baba ve abisini depremde kaybeden Ece Dizdar'ı evlat edinerek ona aile olmuş.

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Esra Akkaya

Esra Akkaya

Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile gözlerden uzak bir hayat süren başarılı oyuncu Esra Akkaya paylaşımlarıyla her seferinde gözlerden kalpler çıkartıyor!

Madonna

Madonna

2 farklı evliliğinden iki biyolojik çocuk sahibi olan Madonna'nın toplamda 6 tane çocuğu var.  2006 yılında David Banda'yı, 2009 yılında ise Mercy James'i evlatlık edinen sanatçı Afrika kökenli kardeşler Esther ve Stella Mwale'yı da evlatlık edindiğini duyurmuştu.

Angelina Jolie

Angelina Jolie

Katıldığı yardım kampanyaları ile gönülleri fetheden Angelina Jolie'nin de üçü biyolojik olmak üzere tam altı çocuğu var. İlk çocukları Maddox'u 2002'de evlat edinen çift, 2005'te Zahara'yı ve 2007'de oğulları Pax'ı evlatlık edindi. İlk biyolojik çocuğunu ise 2006 yılında kucağına alan Angelina Jolie ardından ikizleri Vivienne ve Knox'u kucağına aldı.

Tom Cruise- Nicole Kidman

Tom Cruise- Nicole Kidman

Evliliklerinden biyolojik çocuk sahibi olamayan ünlü çiftimiz Isabella ve Connor'u evlatlık edinerek ebeveynlik duygusu tattılar.

Charlize Theron

Charlize Theron

Ünlü isim 2012 yılında oğlu Jackson'ı evlat edinmiş 2016'da August adını verdiği kızına kavuşmuştu. Yıllardır bebek sahibi olmak istediğini söyleyen Theron kendini bir çocuk dünyaya getirmek yerine evlat edinmeyi seçen ünlülerden.

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Sandra Bullock

Sandra Bullock

Sandra'nın son yıllarda oyunculuğa ara verme kararı, iki çocuğu Louis Bardo ve Laila Bullock'u büyütmeye odaklanmasına olanak tanıdı. Şu anda 14 yaşında olan Louis, 2010 yılında Sandra tarafından evlat edinildi. Şu anda 11 yaşında olan Laila ise 2015 yılında evlat edinme yoluyla aileye katılmıştı.

Katherine Heigl

Katherine Heigl

Grey's Anatomy dizisinin yıldızı Katherine Heigl ve eşi Josh Kelly de evlat edinen ünlüler kervanına katıldı.. Çiftin ailesi Koreli Margaret ile şenlendi!

Meg Ryan

Meg Ryan

Meg Ryan'ın Dennis Quaid ile evliliğinden Jack adında bir oğlu bulunuyordu. Kendisi Daisy adını verdiği Çinli bir kız çocuğunu evlat edindi.

Sheryl Crowe

Sheryl Crowe

Göğüs kanserine yakalanan ve uzun süren tedavi sonucunda ölümden dönen Crow, Wyatt'ı evlat edinmesinin ardından hayata geri döndüğünü söyledi ve ardından Levi'yi evlat edindi.

Hugh Jackman

Hugh Jackman

Hugh Jackman ile 15 yıllık eşi Deborah De Furnes'in iki evlatlık çocuğu var. Oscarve ve Ava arasında beş yaş var.

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Rosie O'Donnell

Rosie O'Donnell

Oyuncunun Parker, Vivienne Rose, Blake ve Chelsea Belle adında üç evlatlık çocuğu var.

Diane Keaton

Diane Keaton

Diane Keaton, 50 yaşında yeniden anne olmaya karar verip kızı Dexter'ı ve oğlu Duke'u evlat edinmişti.

Sharon Stone

Sharon Stone

Düşük yapmasının ardından üç oğlunu evlatlık eden Stone'un çocuklarının adları ise  Roan Joseph, Laird Vonne ve Quinn Kelly Stone.

Thomas Rhett

Thomas Rhett

Amerikalı şarkıcı Thomas Rhett ve eşi Lauren Akins, 2017 yılında çocuk evlat edineceklerini duyurmuştu. Çiftin şu anda üç kızı bulunuyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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