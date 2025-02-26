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Kızgın Yağ ile Feci Kaza Geçirmişti: MasterChef Beyza Yanan Yüzünün O Halini Net Şekilde Paylaştı!

Kızgın Yağ ile Feci Kaza Geçirmişti: MasterChef Beyza Yanan Yüzünün O Halini Net Şekilde Paylaştı!

MasterChef Türkiye
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.02.2025 - 12:38

MasterChef Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın yarışmanın favorilerindendi. Bir bölümde yüzüne kızgın yağ akarak feci bir kaza geçirmişti. Sevenlerini de epey telaşlandırmıştı. Yarışmadan sonra da sıkça gündeme gelen Beyza, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Beyza, bir takipçisinin sorusu üzerine yüzünün yandığı halini açık şekilde paylaştı.

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Beyza Huri Aydın, MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonuna damga vuran isimlerden olmuştu.

Beyza Huri Aydın, MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonuna damga vuran isimlerden olmuştu.

Yarışma boyunca kendini kanıtlamak için yeteneklerini sergileyen Beyza hem başarıları hem de sempatikliğiyle büyük bir kitle tarafından çok sevilmişti.

Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Beyza, yarışmanın bir bölümünde yürekleri ağıza getirmişti.

Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Beyza, yarışmanın bir bölümünde yürekleri ağıza getirmişti.

MasterChef tarihinin en acı kazaları arasına giren olay sevenlerini çok korkutmuştu. Yemek yaparken yüzüne kızgın yağ sıçrayan yarışmacı Beyza, bir süre yarışmadan uzak kalmıştı.

Sevilen yarışmacı, feci kazanın ardından günler sonra yarışmaya dönebilmişti.

Sevilen yarışmacı, feci kazanın ardından günler sonra yarışmaya dönebilmişti.

Bu süreç boyunca yarışmanın izleyicileri Beyza'nın devam edemeyeceğini öne sürmüştü. Durumu daha iyiye giden Beyza yüzündeki sargılarıyla yarışmaya kaldığı yerden devam etmişti.

Yaşadığı o acılı günleri de anlatmıştı:

30 Aralık 2024 tarihindeki eleme gecesinde rakibi Kerem'e karşı 1 puanla yenilen Beyza o bölümün ardından Masterchef'e veda etmişti.

30 Aralık 2024 tarihindeki eleme gecesinde rakibi Kerem'e karşı 1 puanla yenilen Beyza o bölümün ardından Masterchef'e veda etmişti.

Kendisi, zorlu yarışmadan elenmesinden sonra da gündemimizden düşmedi. Büyük bir takipçi kitlesi elde eden Beyza sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça öne çıktı.

Takipçileriyle sık sık soru-cevap etkinliği de yapıyor:

Bir takipçisi geçtiğimiz gün bir soru-cevap etkinliği daha yapan Beyza Huri'ye ''Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?'' diye sordu.

Bir takipçisi geçtiğimiz gün bir soru-cevap etkinliği daha yapan Beyza Huri'ye ''Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?'' diye sordu.

'Aslında bana yüzümü kimse göstermedi o gün. Hastaneye geldiğimde kendim gördüm ve o ana kadar o kadar kötü olduğunu düşünmüyordum.' diyen Beyza yüzünün o halini de gösterdi.

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"O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm."

"O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm."

Beyza yüzünün yandığı halini hastaneden paylaştığı karesinin altına da 'Fotoğrafa hassasiyetliyseniz bakmayın' diye not düştü.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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