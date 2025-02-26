Kızgın Yağ ile Feci Kaza Geçirmişti: MasterChef Beyza Yanan Yüzünün O Halini Net Şekilde Paylaştı!
Kızgın Yağ ile Feci Kaza Geçirmişti: MasterChef Beyza Yanan Yüzünün O Halini Net Şekilde Paylaştı!
MasterChef Türkiye'nin en başarılı isimlerinden biri olan Beyza Huri Aydın yarışmanın favorilerindendi. Bir bölümde yüzüne kızgın yağ akarak feci bir kaza geçirmişti. Sevenlerini de epey telaşlandırmıştı. Yarışmadan sonra da sıkça gündeme gelen Beyza, geçtiğimiz gün Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Beyza, bir takipçisinin sorusu üzerine yüzünün yandığı halini açık şekilde paylaştı.
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Beyza Huri Aydın, MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonuna damga vuran isimlerden olmuştu.
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Yarışmanın iddialı isimleri arasında gösterilen Beyza, yarışmanın bir bölümünde yürekleri ağıza getirmişti.
Sevilen yarışmacı, feci kazanın ardından günler sonra yarışmaya dönebilmişti.
30 Aralık 2024 tarihindeki eleme gecesinde rakibi Kerem'e karşı 1 puanla yenilen Beyza o bölümün ardından Masterchef'e veda etmişti.
Bir takipçisi geçtiğimiz gün bir soru-cevap etkinliği daha yapan Beyza Huri'ye ''Yüzün yandığından bir gün sonra ne düşündün?'' diye sordu.
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"O yüzden direkt olarak ben yarışmaya ne zaman döneceğimi düşündüm."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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