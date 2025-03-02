Şoke Eden Gelişme: Settar Tanrıöğen ve Selinay Taşol Kızıl Goncalar'dan Ayrılıyor!
Şoke Eden Gelişme: Settar Tanrıöğen ve Selinay Taşol Kızıl Goncalar'dan Ayrılıyor!
NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Dizinin izleyenleri bilir, yapımın oyuncu kadrosunda şu sıralar epey bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol ikilisi Kızıl Goncalar'a veda ediyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar son dönemlerin en iddialı yapımlarından biri oldu.
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Göz kırpmadan izlenen dizi son günlerde kadrosundaki değişiklik haberleriyle de gündeme geliyor.
Yönetmenliğini Ömür Atay’n üstlendiği başarılı dizinin cephesinden bir yeni gelişme daha paylaşıldı.
Habere göre; Settar Tanrıöğen'in yanı sıra torunu 'Şirin’e hayat veren Selinay Taşol da kadrodan ayrılan isimlerden olacak.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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