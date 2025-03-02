Şoke Eden Gelişme: Settar Tanrıöğen ve Selinay Taşol Kızıl Goncalar'dan Ayrılıyor!

NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Dizinin izleyenleri bilir, yapımın oyuncu kadrosunda şu sıralar epey bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol ikilisi Kızıl Goncalar'a veda ediyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş