onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Şoke Eden Gelişme: Settar Tanrıöğen ve Selinay Taşol Kızıl Goncalar'dan Ayrılıyor!

Şoke Eden Gelişme: Settar Tanrıöğen ve Selinay Taşol Kızıl Goncalar'dan Ayrılıyor!

Kızıl Goncalar
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.03.2025 - 10:42

NOW TV'nin en iddialı dizisi Kızıl Goncalar her hafta nefes kesici olaylarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Kimi zaman sahneleriyle izleyicisini şoka sokan dizi sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Dizinin izleyenleri bilir, yapımın oyuncu kadrosunda şu sıralar epey bir hareketlilik yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen ile Selinay Taşol ikilisi Kızıl Goncalar'a veda ediyor. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NOW TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar son dönemlerin en iddialı yapımlarından biri oldu.

NOW TV'de pazartesi akşamları yayınlanan Kızıl Goncalar son dönemlerin en iddialı yapımlarından biri oldu.

Başrollerinde Mert YazıcıoğluÖzcan Deniz, Mina Demirtaş, Özgü Namal gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi alışılagelmişin dışındaki konusuyla da sıkça ön plana çıkıyor.

Göz kırpmadan izlenen dizi son günlerde kadrosundaki değişiklik haberleriyle de gündeme geliyor.

Göz kırpmadan izlenen dizi son günlerde kadrosundaki değişiklik haberleriyle de gündeme geliyor.

Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek'in vedasını konuştuğumuz anlarda yeni bir haber daha duyurulmuş ve  Hudutsuz Sevda dizisinde'Mithat' karakterine hayat veren Erol Babaoğlu da diziye konuk olarak katılmıştı.

Kendisi 'Aziz'in damadı 'Rıza' olarak kamera karşısına geçmişti:

Yönetmenliğini Ömür Atay’n üstlendiği başarılı dizinin cephesinden bir yeni gelişme daha paylaşıldı.

Yönetmenliğini Ömür Atay’n üstlendiği başarılı dizinin cephesinden bir yeni gelişme daha paylaşıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kızılcık Şerbeti'nden sonra yılın başında Kızıl Goncalar'a dahil olan 'Saatçi Aziz' rolündeki Settar Tanrıöğen yapıma veda ediyor.

Habere göre; Settar Tanrıöğen'in yanı sıra torunu 'Şirin’e hayat veren Selinay Taşol da kadrodan ayrılan isimlerden olacak.

Habere göre; Settar Tanrıöğen'in yanı sıra torunu 'Şirin’e hayat veren Selinay Taşol da kadrodan ayrılan isimlerden olacak.

Öte yandan, diziye girişiyle olayları altüst eden 'Aziz’in bir diğer torunu 'Selim’i canlandırdan Erol Afşin ise bir süre daha Kızıl Goncalar serüvenine devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın