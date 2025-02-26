Hudutsuz Sevda'dan Kızıl Goncalar'a: Ödüllü Oyuncu Erol Babaoğlu, Aziz'in Damadı Olacak!
Hudutsuz Sevda'dan Kızıl Goncalar'a: Ödüllü Oyuncu Erol Babaoğlu, Aziz'in Damadı Olacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
NOW TV'nin sevilen iki dizisi arasında bir oyuncu transferi gerçekleşti. Hudutsuz Sevda'da Mithat karakterine hayat veren Erol Babaoğlu diziye veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu Kızıl Goncalar'a konuk olacak ve Aziz'in damadı Rıza karakterine hayat verecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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NOW TV'de ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkan Hudutsuz Sevda'nın sezon sonunda final yapması bekleniyor.
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Hikayesi nasıl işlenecek bilinmese de diziden ayrılan oyuncular arasına Mithat karakterine hayat veren Erol Babaoğlu da katılmıştı.
Bir final kararı da kendisinden beklenen Kızıl Goncalar'da olaylar epey karışmış, izleyici tarafından da bir an önce çözüme kavuşması istenmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Erol Babaoğlu'nun Kızıl Goncalar'da Aziz'in damadına hayat vereceği öğrenildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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