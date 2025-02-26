Demet Özdemir'den Eşref Rüya'daki Rol Arkadaşı Çağatay Ulusoy'a Övgü Yağmuru!
Demet Özdemir'den Eşref Rüya'daki Rol Arkadaşı Çağatay Ulusoy'a Övgü Yağmuru!
Kanal D ekranlarında yakında başlayacak olan Eşref Rüya ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Çekimleri başlayan diziden ilk kareler ve tanıtım geçtiğimiz günlerde gelmişti. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in uyumları ise çok beğenilmişti. Özdemir, rol arkadaşı Ulusoy'u daha şimdiden övmeye doyamadı.
Kaynak: Post Manşet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'u buluşturan Eşref Rüya, çok yakında Kanal D'de başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk tanıtımıyla büyük ses getiren dizide Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy uyumu gözlerden kaçmamış ve beğeni toplamıştı.
Başlaması için sabırsızlanan dizinin yayın tarihi belli olmamasına rağmen izleyici epey yükseldi. Dizide Rüya'ya hayat verecek Demet Özdemir, rol arkadaşına şimdiden övgü yağdırdı.
"Çağatay çok naif biri" diyen Özdemir, güzel bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın