Fatih Altaylı, Kendisine "Sahiplerin Gelsin" Diyen RTÜK Başkanı'na Sert Çıktı: "Seviyene İnmem Mümkün Değil"

'Bunları televizyonlar yapıyor zaten. Biz yapmasak, televizyonlar yapmasa ülke şahane olacak. 'İstiyorlar ki, her tarafta pembe haberler olsun. Kaan uçağı uçmak üzere, 7. nesil savaş uçağımız muazzam işler yapıyor. İHA'larımız Ukrayna'yı kurtardıkları gibi şimdi şurayı da kurtarıyor, burayı da.'