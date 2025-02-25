Fatih Altaylı, Kendisine "Sahiplerin Gelsin" Diyen RTÜK Başkanı'na Sert Çıktı: "Seviyene İnmem Mümkün Değil"
Fatih Altaylı, Kendisine "Sahiplerin Gelsin" Diyen RTÜK Başkanı'na Sert Çıktı: "Seviyene İnmem Mümkün Değil"
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili açıklamasının ardından Fatih Altaylı, eleştirilerde bulunmuştu. Bu eleştirilerin ardından Ebubekir Şahin'in AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımı YouTube kanalına taşıyan Altaylı'ya, Şahin bugün ağır ithamlarda bulunmuştu. Ünlü gazeteci, kendisine sarf edilen sözleri yanıtsız bırakmayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı yorumlarda bulunmuştu.
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YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulunan Altaylı, Şahin'in sözlerine ve RTÜK'ün bu hamlesine karşı şu sözleri kullanmıştı:
Ünlü gazeteci bu sözlerine ek olarak, "iyi şeyleri bol bol veren kanallar" olduğunu dile getirmişti.
RTÜK Başkanı'nın AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından konuyu bir kez daha YouTube kanalına taşıyan Altaylı, RTÜK Başkanı'nı eleştirmişti.
Ebubekir Şahin, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'ya oldukça sert ithamlarda bulundu.
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Hakkında sarf edilen sözlere tepkisiz kalmayan Fatih Altaylı, Şahin'e yönelik "Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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