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Fatih Altaylı, Kendisine "Sahiplerin Gelsin" Diyen RTÜK Başkanı'na Sert Çıktı: "Seviyene İnmem Mümkün Değil"

Fatih Altaylı, Kendisine "Sahiplerin Gelsin" Diyen RTÜK Başkanı'na Sert Çıktı: "Seviyene İnmem Mümkün Değil"

Fatih Altaylı RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 23:20

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili açıklamasının ardından Fatih Altaylı, eleştirilerde bulunmuştu. Bu eleştirilerin ardından Ebubekir Şahin'in AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımı YouTube kanalına taşıyan Altaylı'ya, Şahin bugün ağır ithamlarda bulunmuştu. Ünlü gazeteci, kendisine sarf edilen sözleri yanıtsız bırakmayarak konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı yorumlarda bulunmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in haber bültenleri ve ana haber sunucularıyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı yorumlarda bulunmuştu.

Ebubekir Şahin, 'Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıyor.' açıklamalarına ek olarak 'Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulunan Altaylı, Şahin'in sözlerine ve RTÜK'ün bu hamlesine karşı şu sözleri kullanmıştı:

YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulunan Altaylı, Şahin'in sözlerine ve RTÜK'ün bu hamlesine karşı şu sözleri kullanmıştı:

'Bunları televizyonlar yapıyor zaten. Biz yapmasak, televizyonlar yapmasa ülke şahane olacak. 'İstiyorlar ki, her tarafta pembe haberler olsun. Kaan uçağı uçmak üzere, 7. nesil savaş uçağımız muazzam işler yapıyor. İHA'larımız Ukrayna'yı kurtardıkları gibi şimdi şurayı da kurtarıyor, burayı da.'

Ünlü gazeteci bu sözlerine ek olarak, "iyi şeyleri bol bol veren kanallar" olduğunu dile getirmişti.

Ünlü gazeteci bu sözlerine ek olarak, "iyi şeyleri bol bol veren kanallar" olduğunu dile getirmişti.

Biraz da gerçekleri konuşalım.' diyen Altaylı, sözlerine 'Bunlar, bazı kanallarda haber sunan kişilerin tavrından şikayetçiler. Bunlar kim? Ece ÜnerFatih Portakal, Selçuk Tepeli. Diğerleri çok fazla değil.' diye devam etmişti.

RTÜK Başkanı'nın AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından konuyu bir kez daha YouTube kanalına taşıyan Altaylı, RTÜK Başkanı'nı eleştirmişti.

RTÜK Başkanı'nın AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından konuyu bir kez daha YouTube kanalına taşıyan Altaylı, RTÜK Başkanı'nı eleştirmişti.

Ebubekir Şahin'in tarafsız olmadığını ve başkanlık özelliklerine göre davranmadığını yayınında ima etmişti.

Ebubekir Şahin, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'ya oldukça sert ithamlarda bulundu.

Ebubekir Şahin, bugün X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Fatih Altaylı'ya oldukça sert ithamlarda bulundu.

'Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış' diyen Şahin, paylaşımını 'Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.' sözleriyle sonlandırdı.

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Hakkında sarf edilen sözlere tepkisiz kalmayan Fatih Altaylı, Şahin'e yönelik "Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Hakkında sarf edilen sözlere tepkisiz kalmayan Fatih Altaylı, Şahin'e yönelik "Kusura bakma seviyene inmem mümkün değil." ifadelerini kullandı.
twitter.com

Altaylı, konuyu yargıya taşıyacağını dile getirdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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