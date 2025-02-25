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CNN Türk’te Mikrofon Süngeri Takılan Vileda Sopası Canlı Yayında Dikkat Çekti

CNN Türk’te Mikrofon Süngeri Takılan Vileda Sopası Canlı Yayında Dikkat Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 22:44

CNN Türk’te geçtiğimiz aylarda canlı yayında vileda sapı kullanıldığına dair görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Şimdiyse tekrardan vileda sapı kullandıkları anlar gündem oldu. Prof. Dr. Ali Murat Kırık’ın konuk olduğu yayında vileda sapı kullanıldığı görüldü.

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Prof. Dr. Ali Murat Kırık, canlı yayında Trump’a dair bir konuda yorumlarını dile getiriyordu.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, canlı yayında Trump’a dair bir konuda yorumlarını dile getiriyordu.

O esnada elinde mikrofon süngeri takılmış bir vileda sapı olması dikkatlerden kaçmadı.

O esnada elinde mikrofon süngeri takılmış bir vileda sapı olması dikkatlerden kaçmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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