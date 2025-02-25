25 Şubat Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Sarı kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın ‘ırkçılık’ yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yaşananlar sonrasında bir televizyon kanalına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ise “Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?' dedi.