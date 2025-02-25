25 Şubat Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
25 Şubat Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Serap Yazıcı hakkında konuştu.
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Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.
Galatasaray - Fenerbahçe maçı, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri sonrasında farklı bir boyut kazandı.
Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında ebeveynleri yakından ilgilendiren 4 yeni ürün duyurdu.
Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta fare doğurdu. Golsüz ve pozisyonsuz maçın ardından hakem Vincic'in performansı övgü almayı başardı.
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İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer, "Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor" dedi.
Oscar Ödüllü Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi bu hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi.
Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor.
Kayyum atanan Maydonoz Döner sessizliğini bozdu. Firma, hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.
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Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.
Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor. Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?
İthal etin verildiği firmalar tek tek ifşa oldu. Listenin başındaki isim yine şaşırtmadı.
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemiş, hatta sevgilisinin 100 yaşında olduğunu iddia etmişti.
Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte yayınlanan bölümlerinde gelecek zamanlı tuhaf sahneler yer alması ile gündeme geliyor.
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Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.
Sahte diploma tartışmalarına dahil olan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz “Ben hiçbir problem görmüyorum. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçişlerde sorun olmaz. Üniversite hiçbir şeyi gizli saklı yapmaz'' dedi.
Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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