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25 Şubat Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

25 Şubat Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 19:52

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Serap Yazıcı hakkında konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Serap Yazıcı hakkında konuştu.

Özel, Yazıcı’nın daha öne de CHP’ye katılmak istediğini belirtti.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın, 'Yasadışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Ortaç’ı 10 ay hapis cezası ve 400 lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri sonrasında farklı bir boyut kazandı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, karşılaşma sonrasında Jose Mourinho’nun Okan Buruk için kullandığı “Maymun gibi zıplıyor” sözleri sonrasında farklı bir boyut kazandı.

Sarı kırmızılı kulüp, Portekizli teknik adamın ‘ırkçılık’ yaptığını iddia ederek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Yaşananlar sonrasında bir televizyon kanalına bağlanan Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı ise “Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?' dedi.

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında ebeveynleri yakından ilgilendiren 4 yeni ürün duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında ebeveynleri yakından ilgilendiren 4 yeni ürün duyurdu.

Sözcü'den Merve Kapan'ın haberine göre, Baby Body markasına ait (0-3 yaş) bebek zıbınının boğulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta fare doğurdu. Golsüz ve pozisyonsuz maçın ardından hakem Vincic'in performansı övgü almayı başardı.

Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta fare doğurdu. Golsüz ve pozisyonsuz maçın ardından hakem Vincic'in performansı övgü almayı başardı.

Ülkesi Slovenya'da da gündem hakem Vincic'ti. Spor siteleri yakından takip ettikleri derbide hakem performansına geniş yer verdi.

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İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer, "Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor" dedi.

İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer, "Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor" dedi.

Hakkında çok sayıda soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim için adaylığını açıkladıktan sonra 'sahte diploma' soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatlarından ilk açıklama geldi.

Oscar Ödüllü Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi bu hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi.

Oscar Ödüllü Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi bu hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'yi başrollerinde bir araya getiren 'Maria' filmi, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'de vizyona girdi. Tam 41 ülkede gösterilen filme beklenen rağbet gerçekleşmedi. Gişede kötü sonuçlar elde eden Maria, hayal kırıklığı yaşadı. Detaylar içeriğimizde...

Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor.

Uçan araba teknolojisi gerçek oluyor.

ABD merkezli Alef Aeronautics’in tamamen elektrikli aracı Model A, Kaliforniya'da gerçekleştirilen ilk test uçuşunda başarılı bir performans sergiledi. Hem karada hem de havada ilerleyebilen bu yenilikçi araç, 322 km karayolu ve 177 km uçuş menziline sahip. Şirket, Model A için 300 bin dolarlık fiyat etiketi belirlerken, şimdiden 3.300’den fazla sipariş aldı.

Kayyum atanan Maydonoz Döner sessizliğini bozdu. Firma, hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

Kayyum atanan Maydonoz Döner sessizliğini bozdu. Firma, hizmet vermeye devam edeceklerini duyurdu.

FETÖ'nün güncel finansal yapılanmasına dair yapılan operasyon, Maydonoz Döner restoran zincirine ulaştı. 1,5 senedir yürütülen soruşturmada yüzlerce kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin başlatılan soruşturmada Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

YÖK'ün hazırladığı raporda, 'Yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır' denildi.

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Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.

Müge Anlı'nın programında son zamanların en ilginç olaylarından bir tanesi yaşanıyor.

Müge Anlı'da aranan Mahir Ünlütaşkıran kaybı ile ilgili annesi Safiye Hanım canlı yayında yaptığı çelişkili açıklamalarla hepimizi dumur etmişti. Geçtiğimiz gün 'Bizi öldürecekler.' diyerek korktuğunu söylemişti. Müge Anlı bugün yaptığı açıklamada bu söylemlerin provokasyondan ibaret olduğunu ve Safiye Hanım'ın kaçtığını söyledi. İşte detaylar...

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor. Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor. Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?

Ralph Lauren, kendi adına kurduğu moda markasıyla dünyanın önde gelen markalarından biri olmayı başardı. Milyarlarca dolar değerindeki Ralph Lauren Corporation adlı moda markasının sahibi, dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin araba koleksiyonunda ise nadir bulunan bazı otomobiller bulunuyor. Öyle ki bu otomobillerin bazıları müzede sergileniyor.

İthal etin verildiği firmalar tek tek ifşa oldu. Listenin başındaki isim yine şaşırtmadı.

İthal etin verildiği firmalar tek tek ifşa oldu. Listenin başındaki isim yine şaşırtmadı.

'Listeye ulaştık' diyen CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ''İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor' dedi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemiş, hatta sevgilisinin 100 yaşında olduğunu iddia etmişti.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Andromeda Galaksisi'nden biriyle beraber olduğunu söylemiş, hatta sevgilisinin 100 yaşında olduğunu iddia etmişti.

Bu sözleriyle herkesi şaşırtan Güney, takipçilerini merak içinde bırakmıştı. Son paylaşımında ise “İşte size merak edilen sevdiceğim” diyerek sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Paylaşımın ardından yorumlar adeta yağdı. 

Peki Yusuf Güney’in yanındaki kişi gerçekten sevgilisi mi? Gelin, detaylara birlikte bakalım.

Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte yayınlanan bölümlerinde gelecek zamanlı tuhaf sahneler yer alması ile gündeme geliyor.

Dünyaca ünlü dizi Simpsonlar, geçmişte yayınlanan bölümlerinde gelecek zamanlı tuhaf sahneler yer alması ile gündeme geliyor.

Dizide yer alan birçok sahnenin 'kehanet' olduğu yazılıp çiziliyor. Bizce yalnızca eğlenceli bir teoriden ibaret. 

Geçtiğimiz günlerde de Simpsonlar'da 2025 yılında neler olacağı listelenmişti. İşaret edilen günlerden bir tanesi de 28 Şubat'tı. Bakın, Simpsonlar'a göre 28 Şubat tarihinde neler olacak?

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Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik 25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Kriptoda değişim rüzgarları esiyor. Kripto paralarda yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Artık 15 bin liranın üzerindeki işlemlerde kimlik bilgileri zorunlu olacak.

Sahte diploma tartışmalarına dahil olan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz “Ben hiçbir problem görmüyorum. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçişlerde sorun olmaz. Üniversite hiçbir şeyi gizli saklı yapmaz'' dedi.

Sahte diploma tartışmalarına dahil olan eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz “Ben hiçbir problem görmüyorum. Konunun YÖK’le de ilgisi yok. Koskoca İstanbul Üniversitesi’nde yatay geçişlerde sorun olmaz. Üniversite hiçbir şeyi gizli saklı yapmaz'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.

Adını Feriha Koydum dizisi ile adını duyurmayı başaran Feyza Civelek pek çok yapımla karşımıza çıktı.

Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' ye konuk oldu. Şimdilerde 'Nilay' karakteriyle ekranlarımızda olan Civelek, “Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal” akımına katıldı. 

Feyza Civelek'in birçok başarılı kadın oyuncunun yeteneklerine alenen dudak büzmesi X'te eleştiri yağdı. Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı, Civelek'in tavırlarına sessiz kalamadı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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