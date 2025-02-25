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Yaşam
Moda Devi Ralph Lauren'ın 600 Milyon Dolar Değerindeki Araba Koleksiyonu

Moda Devi Ralph Lauren'ın 600 Milyon Dolar Değerindeki Araba Koleksiyonu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 10:46

Ralph Lauren, kendi adına kurduğu moda markasıyla dünyanın önde gelen markalarından biri olmayı başardı. Milyarlarca dolar değerindeki Ralph Lauren Corporation adlı moda markasının sahibi, dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin araba koleksiyonunda ise nadir bulunan bazı otomobiller bulunuyor. Öyle ki bu otomobillerin bazıları müzede sergileniyor. 

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor!

Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?

Kaynak

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2025 yılı itibariyle Ralph Lauren'ın servetinin 11,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

2025 yılı itibariyle Ralph Lauren'ın servetinin 11,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Pek de kolay bir hayat geçirmeyen Ralph Lauren, moda dünyasına adım attığında bir tekstil şirketinde ayak işlerine bakıyordu. Modaya dair herhangi bir okulda eğitim görmeyen Ralph Lauren, Norman Hilton'un finansal desteği ile kendi tasarımlarını 'Polo' etiketi ile satabileceği bir kravat dükkânı açtı. 

Tasarım dünyasına bu şekilde giren Ralph Lauren, şimdilerde ise 11,7 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en çok kazanan tasarımcıları arasında yer alıyor.

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonu ise dillere destan!

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonu ise dillere destan!

Ralph Lauren'in 600 milyon dolarlık otomobil koleksiyonunda dünyanın en nadide araçları yer alıyor. 70'in üzerindeki araç koleksiyonundaki bazı parçalar, müzelerde sergileniyor. 

Bunlardan ilki, görselde gördüğünüz 1971 model Mercedes 280SE 4.5.

Mercedes'ten devam!

Mercedes'ten devam!

Görmüş olduğunuz otomobil 1955 model Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Yaklaşık değeri ise 1 milyon dolar.

Ralph, sadece bir klasik araba tutkunu değil.

Ralph, sadece bir klasik araba tutkunu değil.

McLaren P1 modeli de Lauren'ın en sevdiği arabalarından biri. Piyasa değeri yaklaşık olarak 1.15 milyon dolar.

Yalnızca 499 adet üretildi: Ferrari LaFerrari

Yalnızca 499 adet üretildi: Ferrari LaFerrari

Ferrari'nin 6. nesil arabası olan LaFerrari, 2013 yılında tanıtıldı. Yalnızca 499 adet üretilen bu modelin bir tanesi de elbette Ralph Lauren'ın koleksiyonunun içinde.

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Lamborghini Reventon Roadster

Lamborghini Reventon Roadster

Ralph Lauren'ın farklı tasarımlardaki arabalara ayrı bir ilgi duyduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde!

Biz diyelim 3 milyon dolar, siz diyin 5 milyon dolar

Biz diyelim 3 milyon dolar, siz diyin 5 milyon dolar

1955 model Porsche 550 spyder modeli, Porsche tarafından 1950'lerde üretilmiş spor bir otomobil. Bu model, Porsche tarafından yarışlarda kullanılmak üzere özel olarak tasarlandı. 

Porsche RS veya Spyder olarak da bilinen bu model,  Porsche'ye büyük bir spor otomobil yarışında ilk zaferini kazandırdı!

Klasiklere tekrar dönüyoruz: 1929 model Bentley

Klasiklere tekrar dönüyoruz: 1929 model Bentley

Bentley markasının en değerli arabalarından biri, görmüş olduğunuz bu model olarak kabul ediliyor. Bir İngiliz markası olan Bentley'nin bu modelinin değeri de yaklaşık olarak 5 milyon dolar.

1930 model Mercedes-Benz SSK Count Trossi

1930 model Mercedes-Benz SSK Count Trossi

Değeri yaklaşık 7 milyon dolar olan bu model, müzede sergileniyor. Böylesine bir arabayı kullanmak da cesaret ister doğrusu!

Müzede sergilenen bir araba daha: 1934 model Bugatti Type 59 Grand Prix

Müzede sergilenen bir araba daha: 1934 model Bugatti Type 59 Grand Prix
www.sportscarmarket.com

Yaklaşık değeri 13 milyon dolar olan bu model de Lauren'ın müzesinde sergilenen en kıymetlileri arasında yer alıyor.

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Dünyada ondan sadece 6 tane var!

Dünyada ondan sadece 6 tane var!

McLaren F1 LM modeli, Lauren'ın koleksiyonunundaki en değerli arabalardan biri. Öyle ki bu arabadan dünyada yalnızca 6 adet bulunuyor. 2004 yılında bu arabayı satın alan Lauren, arabasına gözü gibi bakıyor.

40 milyon dolar!

40 milyon dolar!

1938 model Bugatti Type 57 SC Atlantic modeli, Lauren'ın sahip olduğu en pahalı araçlardan biri. Lauren, pahalı olmasına aldırış etmeyip bu arabasını kullanırken birkaç kez görüntülendi.

Gelelim koleksiyonun en pahalısına: 48.4 milyon dolar ilse 1962 model Ferrari 250 GTO

Gelelim koleksiyonun en pahalısına: 48.4 milyon dolar ilse 1962 model Ferrari 250 GTO

Elbette Ralph Lauren'ın araba koleksiyonu bu kadarla sınırlı değil. Lauren, arabaları yalnızca birer ulaşım aracaı olarak görmüyor, onların tasarımından ilham alıyor.

Zaman zaman görücüye çıkan Ralph Lauren araba koleksiyonu, defilelere de ev sahipliği yapıyor.

Zaman zaman görücüye çıkan Ralph Lauren araba koleksiyonu, defilelere de ev sahipliği yapıyor.

Yine zenginin malıyla çenemizi yorduğumuz bir gün oldu :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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