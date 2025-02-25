Moda Devi Ralph Lauren'ın 600 Milyon Dolar Değerindeki Araba Koleksiyonu

Ralph Lauren, kendi adına kurduğu moda markasıyla dünyanın önde gelen markalarından biri olmayı başardı. Milyarlarca dolar değerindeki Ralph Lauren Corporation adlı moda markasının sahibi, dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin araba koleksiyonunda ise nadir bulunan bazı otomobiller bulunuyor. Öyle ki bu otomobillerin bazıları müzede sergileniyor.

Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor!

Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?

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