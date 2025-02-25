Moda Devi Ralph Lauren'ın 600 Milyon Dolar Değerindeki Araba Koleksiyonu
Moda Devi Ralph Lauren'ın 600 Milyon Dolar Değerindeki Araba Koleksiyonu
Ralph Lauren, kendi adına kurduğu moda markasıyla dünyanın önde gelen markalarından biri olmayı başardı. Milyarlarca dolar değerindeki Ralph Lauren Corporation adlı moda markasının sahibi, dünyanın en zengin isimleri arasında yer aldı. Ünlü ismin araba koleksiyonunda ise nadir bulunan bazı otomobiller bulunuyor. Öyle ki bu otomobillerin bazıları müzede sergileniyor.
Ralph Lauren'ın araba koleksiyonunun değerinin 600 milyon dolar olduğu söyleniyor!
Peki bu nadide koleksiyonun içinde hangi arabalar var?
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2025 yılı itibariyle Ralph Lauren'ın servetinin 11,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
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Ralph Lauren'ın araba koleksiyonu ise dillere destan!
Mercedes'ten devam!
Ralph, sadece bir klasik araba tutkunu değil.
Yalnızca 499 adet üretildi: Ferrari LaFerrari
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Lamborghini Reventon Roadster
Biz diyelim 3 milyon dolar, siz diyin 5 milyon dolar
Klasiklere tekrar dönüyoruz: 1929 model Bentley
1930 model Mercedes-Benz SSK Count Trossi
Müzede sergilenen bir araba daha: 1934 model Bugatti Type 59 Grand Prix
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Dünyada ondan sadece 6 tane var!
40 milyon dolar!
Gelelim koleksiyonun en pahalısına: 48.4 milyon dolar ilse 1962 model Ferrari 250 GTO
Zaman zaman görücüye çıkan Ralph Lauren araba koleksiyonu, defilelere de ev sahipliği yapıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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