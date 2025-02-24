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Durumu Kritik Olan Papa, Akıllara Nostradamus'un Kehanetlerini Getirdi: Bir Bir Gerçek mi Oluyor?

Durumu Kritik Olan Papa, Akıllara Nostradamus'un Kehanetlerini Getirdi: Bir Bir Gerçek mi Oluyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 20:19

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu kritik. Vatikan, yaptığı açıklamada Papa'nın astım krizi geçirdiğini ve oksijen desteğini aldığını belirtti. Daha sonra Papa'ya kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Papa'nın bilinci açık olsa da henüz sağlığına tam olarak kavuşamadığı belirtiliyor. Papa'nın kritik sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.

Nostradamus, kehanetlerinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden bahsetmiş ve yerine gelecek kişiyi de açıklamıştı. Bu kehanet, 88 yaşındaki Papa Francis'i akıllara getirdi.

Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri nelerdi?

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Papa Francis'in sağlık durumu kritik.

Papa Francis'in sağlık durumu kritik.

Vatikan, Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis'in hastaneye kaldırıldığını ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Doktorlar, Papa'nın astım krizi geçirdiğini ve karmaşık bir akciğer rahatsızlığıyla mücadele ettiğini duyurdu. Papa Francis'e kan nakli yapıldı, yapılan kan tahlilerinin ardından ise böbrek yetmezliğinin erken belirtilerinin görüldüğü aktarıldı. 

Bilinci yerinde olan ruhani lider, stabil giden durumu sayesinde hastanede düzenlenen ayine katılabildi. Ancak Papa'nın yüksek düzeyde aldığı oksijen takviyesi hala devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür hastanede olan Papa, ömründe ilk kez bu kadar uzun süre tedavi altında tutuluyor.

88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.

88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.

Nostradamus adıyla ünlenen kahin, 1555 yılında 'Les Propheties' adlı kehanetler kitabını kaleme almıştı. Bu kitapta yer alan kehanetler, her sene bir şekilde gündemimize geldi. 

Nostradamus'un kehanetlerinin bazılarının yıllar içerisinde gerçek olduğu ortaya çıktı.

Nostradamus bugüne kadar Hitler'in yükselişini ve Covid pandemisini doğru tahmin etmişti.

Nostradamus bugüne kadar Hitler'in yükselişini ve Covid pandemisini doğru tahmin etmişti.

Elbette Nostradamus'un her kehaneti doğru çıkmadı. Fakat bugüne kadar Hitler'in yükselişi başta olmak üzere 11 Eylül Saldırıları'nı ve 2020 yılında tüm Dünya'yı ele geçiren Covid-19 pandemisini öngören isim Nostradamus oldu.

"Çok yaşlı bir Papa ölecek."

"Çok yaşlı bir Papa ölecek."

Nostradamus, yaklaşık 500 yıl önceki kehanetlerinde çok yaşlı bir Papa'nın öleceğinden bahsetmişti. Şu anda 88 yaşında olan Papa'nın bu kehanetlerin işaret ettiği isim olduğu düşünülüyor. 

Peki Nostradamus'a göre Papa'nın yerine kim gelecek? Elbette bu sorunun cevabı da kehanetlerde var. 

Papa'nın ölümünün ardından 'orta yaşta' bir Romalı'nın Papalık makamına seçileceği söyleniyor.

Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri neler?

Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri neler?

Nostradamus'un 2025'e dair pek çok kehaneti var. Bu kehanetler arasında en çok dikkat çeken başlıklar ise şu şekilde:

  • Yapay zeka egemenliği tüm dünyayı etkisi altına alacak

  • İklim değişikliği ciddi bir hal alacak ve göç dalgaları başlayacak

  • Biyoteknoloji alanında önemli atılımlar gerçekleşecek

  • Robotlar savaş alanlarına çıkacak

  • Enerji krizi baş gösterecek

  • Uzayda yaşamın ilk adımları atılacak

Nostradamus, bundan 500 yıl önce kaleme aldığı eserinde elbette 'yapay zeka' veya 'biyoteknoloji' gibi kelimelere yer vermemişti. Kendisinin kaleme aldığı satırlar ise tam da bugünlerin teknolojisini anlatacak cinsten!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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