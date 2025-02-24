Durumu Kritik Olan Papa, Akıllara Nostradamus'un Kehanetlerini Getirdi: Bir Bir Gerçek mi Oluyor?
Durumu Kritik Olan Papa, Akıllara Nostradamus'un Kehanetlerini Getirdi: Bir Bir Gerçek mi Oluyor?
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu kritik. Vatikan, yaptığı açıklamada Papa'nın astım krizi geçirdiğini ve oksijen desteğini aldığını belirtti. Daha sonra Papa'ya kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Papa'nın bilinci açık olsa da henüz sağlığına tam olarak kavuşamadığı belirtiliyor. Papa'nın kritik sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.
Nostradamus, kehanetlerinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden bahsetmiş ve yerine gelecek kişiyi de açıklamıştı. Bu kehanet, 88 yaşındaki Papa Francis'i akıllara getirdi.
Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri nelerdi?
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Papa Francis'in sağlık durumu kritik.
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88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.
Nostradamus bugüne kadar Hitler'in yükselişini ve Covid pandemisini doğru tahmin etmişti.
"Çok yaşlı bir Papa ölecek."
Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri neler?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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