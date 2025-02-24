Durumu Kritik Olan Papa, Akıllara Nostradamus'un Kehanetlerini Getirdi: Bir Bir Gerçek mi Oluyor?

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in sağlık durumu kritik. Vatikan, yaptığı açıklamada Papa'nın astım krizi geçirdiğini ve oksijen desteğini aldığını belirtti. Daha sonra Papa'ya kan nakli yapıldığı ortaya çıktı. Papa'nın bilinci açık olsa da henüz sağlığına tam olarak kavuşamadığı belirtiliyor. Papa'nın kritik sağlık durumu ise akıllara ünlü kahin Nostradamus'u getirdi.

Nostradamus, kehanetlerinde çok yaşlı bir Papa'nın ölümünden bahsetmiş ve yerine gelecek kişiyi de açıklamıştı. Bu kehanet, 88 yaşındaki Papa Francis'i akıllara getirdi.

Peki Nostradamus'un 2025 kehanetleri nelerdi?

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