Çin'in Arjantin Sularında Ne İşi Var? Görüntüleri Akademisyen Akçay Açıkladı "Dünyada Balık Bırakmayacaklar"

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay, videoya şaşıranlara 'Yukarıdaki videodan bağımsız olarak bu durum teknik olarak mümkün. Ve Çin bu işi yapıyor.' dedi ve anlatmaya başladı.

Akçay ilk olarak Çin'in kendi denizlerindeki balık kaynaklarını resmen tükettiğinin altını çizdi. Çin denizlerindeki balıkları yok olma seviyesine getiren ise aşırı avlanma ve kirlilik.