Çin'in Arjantin Sularında Ne İşi Var? Görüntüleri Akademisyen Akçay Açıkladı "Dünyada Balık Bırakmayacaklar"
Çin'in Arjantin Sularında Ne İşi Var? Görüntüleri Akademisyen Akçay Açıkladı "Dünyada Balık Bırakmayacaklar"
Arjantin sularında avlanan Çinli balıkçı filolarına karşı Arjantin askeri güçlerinin aldığı önlemler sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Paylaşılan videonun gerçek olmadığını düşünenler Çin ve Arjantin arasındaki mesafeyi kanıt olarak gösterdi. Ancak videonun gerçekliği bir yana iki ülke arasındaki avlanma krizi hiç de yeni değil. Çin uzmanı akademisyen Nurettin Akçay iki ülke arasındaki süreci anlattı. Meğer Çin, denizleri kurutuyormuş!
İşte, Arjantin'in yıllardır süren Çin balıkçı gemileri ile mücadelesi...
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Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan videoyu @pampaIIIpelis kullanıcı adlı X hesabı paylaştı!
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Arjantin ile Çin arasındaki mesafe ise pek çok kişiye videonun gerçek olmadığını düşündürdü. Ancak söz konusu denizler ve yasa dışı balık avı olunca gerçek bir hayli derindi!
"Çin kendi kıyılarında balık bırakmamış durumda:" Şimdi de sınırları aşıyor!
Peki, Çin ile Arjantin Arasında Neler Oluyor?
Çin hükümeti de uzak su balıkçılığını destekliyor çünkü kendi kıyılarında artık balık yok!
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Akademisyen Nurettin Akçay, "Anlayacağınız durum hiç iyi değil." diyor ve ekliyor: "Dünyada balık bırakmayacaklar!"
İşte, sosyal medyada çok konuşulan o video! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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