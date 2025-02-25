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Çin'in Arjantin Sularında Ne İşi Var? Görüntüleri Akademisyen Akçay Açıkladı "Dünyada Balık Bırakmayacaklar"

Çin'in Arjantin Sularında Ne İşi Var? Görüntüleri Akademisyen Akçay Açıkladı "Dünyada Balık Bırakmayacaklar"

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
25.02.2025 - 09:31

Arjantin sularında avlanan Çinli balıkçı filolarına karşı Arjantin askeri güçlerinin aldığı önlemler sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Paylaşılan videonun gerçek olmadığını düşünenler Çin ve Arjantin arasındaki mesafeyi kanıt olarak gösterdi. Ancak videonun gerçekliği bir yana iki ülke arasındaki avlanma krizi hiç de yeni değil. Çin uzmanı akademisyen Nurettin Akçay iki ülke arasındaki süreci anlattı. Meğer Çin, denizleri kurutuyormuş! 

İşte, Arjantin'in yıllardır süren Çin balıkçı gemileri ile mücadelesi... 

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Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan videoyu @pampaIIIpelis kullanıcı adlı X hesabı paylaştı!

Sosyal medyada hızla yayılmaya başlayan videoyu @pampaIIIpelis kullanıcı adlı X hesabı paylaştı!

Videodaki görüntülerin Arjantin askeri güçlerinin, Çin balıkçı filolarını kendi sularından uzak tutmak için devriye gezdiği anlardan olduğu iddia edildi.

Arjantin ile Çin arasındaki mesafe ise pek çok kişiye videonun gerçek olmadığını düşündürdü. Ancak söz konusu denizler ve yasa dışı balık avı olunca gerçek bir hayli derindi!

Arjantin ile Çin arasındaki mesafe ise pek çok kişiye videonun gerçek olmadığını düşündürdü. Ancak söz konusu denizler ve yasa dışı balık avı olunca gerçek bir hayli derindi!
twitter.com

Çin'in yüzlerce balıkçı gemisi yıllardır Afrika, Güney Amerika ve Pasifik Adalarında yasa dışı balıkçılık faaliyetlerini sürdürüyor. Gelin konuya ilişkin detayları uzmanından öğrenelim.

"Çin kendi kıyılarında balık bırakmamış durumda:" Şimdi de sınırları aşıyor!

"Çin kendi kıyılarında balık bırakmamış durumda:" Şimdi de sınırları aşıyor!

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay, videoya şaşıranlara 'Yukarıdaki videodan bağımsız olarak bu durum teknik olarak mümkün. Ve Çin bu işi yapıyor.' dedi ve anlatmaya başladı. 

Akçay ilk olarak Çin'in kendi denizlerindeki balık kaynaklarını resmen tükettiğinin altını çizdi. Çin denizlerindeki balıkları yok olma seviyesine getiren ise aşırı avlanma ve kirlilik.

Peki, Çin ile Arjantin Arasında Neler Oluyor?

Peki, Çin ile Arjantin Arasında Neler Oluyor?

Çin, kendi denizlerinde balık kalmadığı için uzak su balıkçılığı yapıyor. Dünya sularında flag hopping (Bayrak atlama, yani 'tespit edilmekten kaçınmak için yeni bayrak devletlerine tekrar tekrar kayıt yaptırma') yöntemi ile balıkçılık yapıyor. 

Çin'in rotasında ise en çok Afrika, Güney Amerika ve Pasifik Adaları yer alıyor. Dünyanın en büyük ve gelişmiş balıkçılık filolarına sahip olan Çin, 10- 15 bin kilometre mesafelerde bile kolayca avlanıyor. Yani ne derinlik ne de yasalar onları zorluyor.

Çin hükümeti de uzak su balıkçılığını destekliyor çünkü kendi kıyılarında artık balık yok!

Çin hükümeti de uzak su balıkçılığını destekliyor çünkü kendi kıyılarında artık balık yok!

Çin'in devasa kütleli gemileri, radar ve uydu izleme sistemleri, buzkıran özellikleri ve aşırı gelişmiş GPS ile donatılmış durumda. Çin hükümeti tarafından da desteklendiği belirtilen bu avlanma süreçlerine karşı ülkeler yıllardır önlem alıyor. Hatta Akçay, 2024 yılından beri ABD ve Arjantin'in, Çin'in yasa dışı balıkçılık faaliyetlerine karşı iş birliği yaptığının da altını çiziyor.

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Akademisyen Nurettin Akçay, "Anlayacağınız durum hiç iyi değil." diyor ve ekliyor: "Dünyada balık bırakmayacaklar!"

Akademisyen Nurettin Akçay, "Anlayacağınız durum hiç iyi değil." diyor ve ekliyor: "Dünyada balık bırakmayacaklar!"

'Çinliler kafaya koymuş yasal ya da yasal olmayan şekilde dünyada balık bırakmayacaklar.' Bu açıklamalara ek olarak Güney Amerika ülkelerinin ekonomileri ve bölgenin kırılgan ekosistemi düşünüldüğünde, denizlerde yapılan bu yağmalamanın ya da aşırı avlanmanın deniz yaşamının sonu olması açısından hayli korkutucu.

İşte, sosyal medyada çok konuşulan o video! 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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