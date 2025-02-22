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Herkes Kardan Adam Yaparken Datça Belediyesi Kumdan Adamla Yazı Özletti "İklim Belli Bu Sayılmaz mı?"

Herkes Kardan Adam Yaparken Datça Belediyesi Kumdan Adamla Yazı Özletti "İklim Belli Bu Sayılmaz mı?"

kar yağışı datça
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 21:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının devam edeceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yurt genelinde pek çok ilin beyaza büründüğü kar yağışları birçok şehirde eğitime ara verilmesine de neden oldu. Ancak ülkenin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kar yüzünü göstermediği gibi kimi şehirlerimizde Güneş'in sıcak yüzü de kaybolmadı. Sosyal medyanın kardan adam fotoğrafları ile dolup taşması ise Datça Belediyesi'ni harekete geçirdi. 

Görenlerin yüzünü güldüren tweet bir yandan da içimizi ısıttı. Yazı özleten kumdan adama, sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı. 

İşte, detaylar...

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Türkiye’nin doğu, kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan kar yağışı geçtiğimiz günlerde 35 ilde eğitime ara verilmesine neden oldu.

Türkiye’nin doğu, kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan kar yağışı geçtiğimiz günlerde 35 ilde eğitime ara verilmesine neden oldu.

Şehirleri beyaza bürüyen Sibirya kökenli Altay kar fırtınasının ikinci dalgası da yurdu sardı.

Ülkenin dört bir köşesinden kardan adam görüntüleri gelirken soğuk karın, sıcak yüzü içimizi de ısıttı!

Ülkenin dört bir köşesinden kardan adam görüntüleri gelirken soğuk karın, sıcak yüzü içimizi de ısıttı!
cdnuploads.aa.com.tr

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan kar yağışı esnafı harekete geçirdi. 3 metrelik kardan adam her şehirden gelen irili ufaklı kardan adamları ardında bıraktı. Ancak karın yağmadığı Datça Belediyesi, rekabeti artıracak bir hamle ile hepimize yazı özletti.

"Biz de isterdik kardan adam yapmayı."

"Biz de isterdik kardan adam yapmayı."
twitter.com

Datça Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, kumdan adam 'İklim belli, bu saylanmaz mı?' sözleriyle kardan adamlarla rekabete girdi.

Tabii sosyal medya kullanıcıları da bu mizah dolu paylaşımı ve rekabeti kaçırmadı! 👇

Tabii sosyal medya kullanıcıları da bu mizah dolu paylaşımı ve rekabeti kaçırmadı! 👇
twitter.com

Kimileri kumdan adamı kabul etti, kimileri ise kardan adamdan vazgeçmedi. Ancak diğer belediyelere de çağrı yapıldı. Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara bir kez de birlikte bakalım 👇

Eyvah, bu tweet belediyeleri karıştırır! 👇

Eyvah, bu tweet belediyeleri karıştırır! 👇
twitter.com

O zaman sıradaki hamleyi Denizli Belediyesi'nden bekliyoruz.

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İzmir Belediyesi'nden de gelir mi bir boyozdan adam! 👇

İzmir Belediyesi'nden de gelir mi bir boyozdan adam! 👇
twitter.com

Sosyal medya kullanıcıları sadece İzmir'e değiş Adıyaman Belediyesi'ne de çağrıda bulundu.

O zaman, Adıyaman ile Urfa arasındaki rekabeti artıracak bir çiğ köfteden adam yemez miyiz?

O zaman, Adıyaman ile Urfa arasındaki rekabeti artıracak bir çiğ köfteden adam yemez miyiz?
twitter.com

İşte ülkemizde görmek istediğimiz rekabet dedirten paylaşımlar şöyle dursun. Gelin biz kumdan adama gelen tepkilere de bakalım.

Eyvah, bir ret oyu geldi! 👇

Eyvah, bir ret oyu geldi! 👇
twitter.com

Oysa yol kısa olsa kumdan adam sayılacaktı.

Kumdan adamın destekçileri de vardı neyse ki 👇

Kumdan adamın destekçileri de vardı neyse ki 👇
twitter.com

Kardan adamdan da hemen vazgeçmeyelim canım, en iyi demeyelim yine de.

Ama esas geçer oyu çözüm üreten belediye aldı! 👇

Ama esas geçer oyu çözüm üreten belediye aldı! 👇
twitter.com

'Ha kardan adam... ha kumdan adam...'

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"Kardan da adam olmuyor..." 👇

"Kardan da adam olmuyor..." 👇
twitter.com

Kardan olmadı, kumdan olmadı... Kimden adam olacak peki?

E o zaman toplanıp geliyoruz Datça Belediyesi... 👇

E o zaman toplanıp geliyoruz Datça Belediyesi... 👇
twitter.com

'Şimdi siz düşünün!' diyorduk ki yanıt gecikmedi.

Hem kendini hem bizi düşünen bir belediye 👇

Hem kendini hem bizi düşünen bir belediye 👇
twitter.com

Madem hepimizi birden istemiyorsuz, bir değiş tokuş nasıl olur? 👇

Madem hepimizi birden istemiyorsuz, bir değiş tokuş nasıl olur? 👇
twitter.com

Datça Belediyesi, değişim fikrinden korktu! Anlaşılan kumdan adamla mutlular. 👇

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Yine de bembeyaz karları paylaşmaya razı olanlar da var. 👇

Yine de bembeyaz karları paylaşmaya razı olanlar da var. 👇
twitter.com

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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