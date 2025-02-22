Herkes Kardan Adam Yaparken Datça Belediyesi Kumdan Adamla Yazı Özletti "İklim Belli Bu Sayılmaz mı?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının devam edeceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yurt genelinde pek çok ilin beyaza büründüğü kar yağışları birçok şehirde eğitime ara verilmesine de neden oldu. Ancak ülkenin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kar yüzünü göstermediği gibi kimi şehirlerimizde Güneş'in sıcak yüzü de kaybolmadı. Sosyal medyanın kardan adam fotoğrafları ile dolup taşması ise Datça Belediyesi'ni harekete geçirdi.

Görenlerin yüzünü güldüren tweet bir yandan da içimizi ısıttı. Yazı özleten kumdan adama, sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı.

İşte, detaylar...