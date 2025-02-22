Herkes Kardan Adam Yaparken Datça Belediyesi Kumdan Adamla Yazı Özletti "İklim Belli Bu Sayılmaz mı?"
Herkes Kardan Adam Yaparken Datça Belediyesi Kumdan Adamla Yazı Özletti "İklim Belli Bu Sayılmaz mı?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının devam edeceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Yurt genelinde pek çok ilin beyaza büründüğü kar yağışları birçok şehirde eğitime ara verilmesine de neden oldu. Ancak ülkenin Akdeniz ve Ege bölgelerinde kar yüzünü göstermediği gibi kimi şehirlerimizde Güneş'in sıcak yüzü de kaybolmadı. Sosyal medyanın kardan adam fotoğrafları ile dolup taşması ise Datça Belediyesi'ni harekete geçirdi.
Görenlerin yüzünü güldüren tweet bir yandan da içimizi ısıttı. Yazı özleten kumdan adama, sosyal medya kullanıcılarından da yorum yağdı.
İşte, detaylar...
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Türkiye’nin doğu, kuzey ve batı kesimlerinde etkili olan kar yağışı geçtiğimiz günlerde 35 ilde eğitime ara verilmesine neden oldu.
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Ülkenin dört bir köşesinden kardan adam görüntüleri gelirken soğuk karın, sıcak yüzü içimizi de ısıttı!
"Biz de isterdik kardan adam yapmayı."
Tabii sosyal medya kullanıcıları da bu mizah dolu paylaşımı ve rekabeti kaçırmadı! 👇
Eyvah, bu tweet belediyeleri karıştırır! 👇
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İzmir Belediyesi'nden de gelir mi bir boyozdan adam! 👇
O zaman, Adıyaman ile Urfa arasındaki rekabeti artıracak bir çiğ köfteden adam yemez miyiz?
Eyvah, bir ret oyu geldi! 👇
Kumdan adamın destekçileri de vardı neyse ki 👇
Ama esas geçer oyu çözüm üreten belediye aldı! 👇
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"Kardan da adam olmuyor..." 👇
E o zaman toplanıp geliyoruz Datça Belediyesi... 👇
Hem kendini hem bizi düşünen bir belediye 👇
Madem hepimizi birden istemiyorsuz, bir değiş tokuş nasıl olur? 👇
Datça Belediyesi, değişim fikrinden korktu! Anlaşılan kumdan adamla mutlular. 👇
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Yine de bembeyaz karları paylaşmaya razı olanlar da var. 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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