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Karla İlgili En Güzel Sözler 2025! En Güzel, Romantik, Kısa, Anlamlı Kar Yağışı Sözleri, Mesajları ve Şiirleri

Karla İlgili En Güzel Sözler 2025! En Güzel, Romantik, Kısa, Anlamlı Kar Yağışı Sözleri, Mesajları ve Şiirleri

hava durumu kar yağışı
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 15:04

Uzun zamandır beklenen kar yağışı, Şubat ayıda kendisini gösterdi. Ülkemizin büyük bir kesimini etkisi altına kar yağışı beraberinde getirdiği soğuk ile bir yandan içimizi ürpertirken bir yandan da içimizdeki çocuğun yüzünü güldürdü. Küçük büyük pek çok kişinin sokaklara dökülüp kar topu oynadığı, kardan adam yaptığı ve sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraf çektiği karlı günlere yakışan sözler ise merak konusu oldu. 

Siz de beyaz örtünün büyüleyici manzarası eşliğinde sevdiklerinize içini ısıtacak şiirler veya sözler göndermek ister misiniz? Sosyal medyada paylaşım yaparken altına yazabileceğiniz kar temalı sözleri, mesajları ve şiirleri sizin için derlerdik. 

İşte kar ile ilgili en güzel sözler, mesajlar ve şiirler...

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Kar ile İlgili En Güzel Sözler

Kar ile İlgili En Güzel Sözler

  • Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

  • Her yerde kar var, kalbim senin bu gece.

  • Yalan kartopu gibidir yuvarladıkça büyür.

  • Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

  • İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

  • Kar yağarken doğa dinler. ...

  • Kar kirli dünyanın temiz yüzüdür!

  • İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

  • Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

En Farklı Kar Sözleri

En Farklı Kar Sözleri

  • En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

  • Kar Tanrı'nın kirli dünyayı temiz gösterme şeklidir.

  • Ben bana kendim için lazımım, Hatıram olsun sana şarkım, Lapa lapa kar yağsın, Manzaralarımı beyazlara boyayın... 

  • Karlı kayın ormanında yürüyorum geceleyin. Efkarlıyım, efkarlıyım, elini ver, nerde elin?

  • Eline aldığın kar eriyorsa eğer sevgini gösterir. 

  • Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

  • Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.

  • En delikanlı mevsimdir kış. Yüzüne yüzüne vurur yalnızlığını.

  • Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

En Anlamlı Kar ile İlgili Mesajlar

En Anlamlı Kar ile İlgili Mesajlar

  • Özlemim sanadır, varsın kar yağsın, daha yağsın. Seni arındırıncaya kadar. 

  • 'Kar, yağmur taneleri gibidir. Sevmeyen onları kar olarak görür.' C. Çelebi

  • 'Karda ilk yürüyen olmanın kendini özel hissettiren bir yanı vardır.' Carol Rifka Brunt

  • Kar Tanrı'nın kirli dünyayı temiz gösterme şeklidir.

  • İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

  • Her yerde kar var, kalbim senin bu gece.

  • Kar yağarken birden güneş açmak gibiydi hayat. Bu aralar hava güneşli bende.

  • Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

  • Sevgim dağlardaki karlar kadar çok olup onları eritecek kadar da kuvvetlidir.

Romantik Kar Mesajları

Romantik Kar Mesajları

  • İlk kar yağışı aşk gibidir. İlk karın yağışını hatırlamayan sevgiyi de anlamaz.

  • Huzurdur beyaz, kar beyaz ise her şeyden arınmış gibi.

  • Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması farketmez.

  • Kar taneleri düşerken, gökyüzü adeta bir roman yazar.

  • Karın beyazlığı, doğanın zarafetini vurgular.

  • Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.

  • Kar gökyüzünün başımıza attığı bembeyaz konfetiler.

  • Ne kadar güzel bir sabah. Çocukluğumda olduğu gibi uyumuşum uyanmışım kar yağmış.

  • Karın ilk düşüşü sıradan değil, sihirli bir olaydır. Uyandığında yattığından daha farklı bir dünyaya gözlerini açarsın.

  • Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

Sosyal Medyada Paylaşmalık Kar Sözleri

Sosyal Medyada Paylaşmalık Kar Sözleri

  • Kar bütün çirkinlikleri örter..

  • Lapa Iapa yağan kar, yaşamsaI bir hediyedir.

  • Kar kristalleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

  • Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

  • Kar; karnı toka, sırtı peke cebinde harçlığı olana evinde odunu kömürü olana, evi damı çatısı olana zevktir.

  • Hayat bana eriyen bir karın hayatını unutması gibi kendimi unutmayı öğretti.

  • Kar, bir çift eldiven ya da içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

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Kar İle İlgili Duygusal Mesajlar

Kar İle İlgili Duygusal Mesajlar

  • Kardan adamın krallığı güneş çıkına kadardır.

  • Kar saflıktır, yürek temizliğidir.

  • Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. 

  • Kar, üşüyen bir halk için asla romantik yağmaz.

  • Bir kar tanesi olup yeniden özlemek baharı…

  • Soğuk kaIpIer her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.

  • İçimde naif duygular uyandıran beyazlıktır kar.

  • İnsan yağmur yağarken içeri kaçar, kat yağarken dışarı koşar.

  • Güvendiğiniz dağlara karlar yağdığında, en güzel çare, dağ ile karı baş başa bırakmak. 

  • Kar, bir çift eldiven ya da içimizdeki çocuğu keşfetmek, ya da sevgiyle bakan bir çift gözdür.

Karla İlgili Resimli Mesajlar ve Sözler

Karla İlgili Resimli Mesajlar ve Sözler

  • Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

  • Kar taneleri gibi yaşıyoruz şu sıra. Birbirimize değmeden ayrı ayrı eriyerek.

  • Hava soğuyunca değiI, yüreği soğuyunca başIarmış insanın kışı.

  • Yağarsa eğer yeni bir yıl başlar. Kar o kadar zariftir ki büyük bir cesaret kadar.

  • Kar, doğanın incisidir. Tüm zarafeti iIe misafir gibi geIir ve sessizce gider, vedası da zariftir.

  • Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle.

  • Her yalnız, bir kar tanesi içten içe eriyen.

Kar ile İlgili Kısa Notlar

Kar ile İlgili Kısa Notlar

  • Bir kar tanesi ol, kon dilimin ucuna.

  • Rabbim bu karda kışta, evi, barkı, yakacağı, yiyeceği, giyeceği, olmayanlara yardım etsin. Amin

  • Kar taneleri doğadaki en kırılgan şeylerdendir. Ama bir araya geldiklerinde bakın neler yapabiliyorlar.

  • Pencere önünde seyre dalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri. Radyoda içli bir şarkı çalarken, sessiz sessiz yağar kar taneleri.

  • Yere düşen her kar tanesinde hayatın ne kadar temiz ve saf olduğunu düşünün.

  • Elimde bir avuç kar yüreğimde bir avuç sevgiye eş değer olur. 

  • Sana olan sevgim kar taneleri kadar temiz ve zariftir.

Kar ile İlgili En Özel Sözler

Kar ile İlgili En Özel Sözler

  • Her yalnız, bir kar tanesi içten içe eriyen.

  • Kar taneleri sesi yutar. Kar yağdığında oluşan sessizlik ve huzur ortamının nedeni budur.

  • Seveceksen kar tanesi gibi sev; öylesine temiz, öylesine sessiz.

  • Sessizliğini bozma karın sesi seni alacaktır. 

  • Bir kar tanesi gibiydi sana bakmak gözbebeklerinde yaşatabilmek bu sevdayı

  • Kar fikri uzaklara götüren, insanı kendine getiren denizdir.

  • Umut, hiç bitmeyen bahar mevsimidir, içinde kar da yağar, fırtınada kopar. Ama çiçekler açmaya hep devam eder.

  • İlk kara teşekkürler. Ne kadar yaşlansan da hala yeni kalan bir şeylerin olduğunu hatırlattığı için.

Kar ile İlgili Alıntılar

  • 'Kar, kışın hüzün ve güzellik içindeki öyküsünü anlatır, her bir tane birer karakterdir' - Orhan Pamuk

  • 'Kar, her biri birer masalın başlangıcını anlatan sessiz bir öğretmendir.' - Mevlana

  • 'Kar, doğanın bize sessizce fısıldadığı şiirlerdir, düşlerimizin üzerine düşerler.' - Emily Dickinson 

  • 'Kar, içsel bir sessizliği getirir; beyazın altında dünyanın derinliklerine dalmak gibidir.' - Albert Camus

  • 'Kar, doğanın büyülü kitabının sayfalarını açar; her tane, bir öğretmenin bilgelik dolu sözlerini taşır.' - Johann Wolfgang von Goethe

  • 'Kar, sessizliğin en güzel anlatımıdır; her bir tane, bir romanın sayfalarında kaybolmuş bir karakter gibidir.' - Virginia Woolf

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Kar Temalı Şiirler

Kar Temalı Şiirler

'Ben bu şiiri yazdım aşık çeşidi 

Öyle kar yağdı ki elim üşüdü 

Ruhum seni düşününce ışıdı 

Her şeyi beni anlayınca anlayacaksın'

-Sezai Karakoç

"Kar yağıyor üstümüze, inceden."

"Kar yağıyor üstümüze, inceden."

'Kardır yağan üstümüze geceden,

Yağmurlu, karanlık bir düşünceden,

Ormanın uğultusuyla birlikte

Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte

Kar yağıyor üstümüze, inceden.'

-Ahmet Muhip Dıranas

En Güzel Kar Temalı Şiirler

En Güzel Kar Temalı Şiirler

'Bu karlı kış gününde. 

Güngörmüş dağlara karşı 

Sımsıcak öpüşürdük sarılıp birbirimize.

Sevgilim, yanımda olsaydın keşke!'

-Metin Altıok

Yahya Kemal'in Kaleminde Kar

Yahya Kemal'in Kaleminde Kar

'Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu; 

Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu.'

-Yahya Kemal

Kar Yağışına En Çok Yakışan Şiirler

Kar Yağışına En Çok Yakışan Şiirler

'Gençtik aşıktık deliydik

Seviştikçe ağardı karanlıklar

Bunca dağın karlarını erittik'

- Necati Cumalı

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❄️

❄️

'Beyaz ipek gibi yağdı kar 

Bir kız kardan hafif yüreğiyle 

Geçip gitti güvercinleri anımsatarak.'

- Ataol Behramoğlu

☃️

☃️

'Kar yağıyor dışarda 

mektubun yeni gelmiş 

istanbul 

kokuyor.'

-  Behçet Aysan

⛄️

⛄️

'Bir hicret sevdasıdır ruhumu sardı yine. 

Ruhum gibi pervasız yoldaşlar da bulundu. 

Ruhum karıştı gitti bu kar tanelerine; 

Şimdi yağan kar değil, ruhumdur kar yerine.'

- Cahit Sıtkı Tarancı

❄️

❄️

'Lambayı yakma, bırak!

Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların

dilsiz olduklarını anlıyorum.

Kar yağıyor

ve ben hatırlıyorum.'

- Nazım Hikmet Ran

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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