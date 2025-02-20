Karla İlgili En Güzel Sözler 2025! En Güzel, Romantik, Kısa, Anlamlı Kar Yağışı Sözleri, Mesajları ve Şiirleri

Uzun zamandır beklenen kar yağışı, Şubat ayıda kendisini gösterdi. Ülkemizin büyük bir kesimini etkisi altına kar yağışı beraberinde getirdiği soğuk ile bir yandan içimizi ürpertirken bir yandan da içimizdeki çocuğun yüzünü güldürdü. Küçük büyük pek çok kişinin sokaklara dökülüp kar topu oynadığı, kardan adam yaptığı ve sosyal medyada paylaşmak üzere fotoğraf çektiği karlı günlere yakışan sözler ise merak konusu oldu.

Siz de beyaz örtünün büyüleyici manzarası eşliğinde sevdiklerinize içini ısıtacak şiirler veya sözler göndermek ister misiniz? Sosyal medyada paylaşım yaparken altına yazabileceğiniz kar temalı sözleri, mesajları ve şiirleri sizin için derlerdik.

İşte kar ile ilgili en güzel sözler, mesajlar ve şiirler...