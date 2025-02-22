Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Milletçe yemek yemek kırmızı çizgimiz! Şöyle mis gibi hamur işlerini, dolmaları, sarmaları kim sevmez ki? Peki, restoranlarda yenilen lezzetler? İşte orası biraz karışık. Kültürümüze pek de uymayan tarzları ile yabancı ülkelerin lüks restoranlarının göz kanatan sunumları ile lezzet turuna çıkıyoruz.
Lezzetlerine diyecek hiçbir şeyimiz yok elbette ama bu sunum tarzları gözünüzü de midenizi de zorlayabilir. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz sunumlar arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!
Afiyet olsun, tabii iştahınız kalırsa...
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1. Biz tatlımızı hep pabuçta yeriz, ya siz?
2. Deniz kabuğunda sadece dalga sesi mi var sandınız!
3. Peki, şöyle taşta bir başlangıca ne dersiniz: Yoksa sert mi olur?
4. Banyo köpüğü değil merak etmeyin...
5. "Tavadan yenmez" demedi mi size anneniz hiç!
6. Salata malzemelerini kestikten sonra servis tabağına almaya üşenmişler.
7. Ekmeğin başı dertte sanıyoruz.
8. Karşınızda ödüllü bir lezzet ve kovanlı bir sunum!
9. Evin olmazsa olmazı: Tatlı krizinde bu duvar rafına dalın!
10. Ben kolay doymam diyorsanız bu restorana gitmeniz şart!
11. Sırada çamaşır ipinde üstelik mandallanmış baconlar var!
12. Evinizdeki boş saksılar için müthiş bir geri dönüşüm çalışması!
13. Mutfakta sanat yaratmak için biraz da fizik bilmek şart!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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