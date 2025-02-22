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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.02.2025 - 19:27

Milletçe yemek yemek kırmızı çizgimiz! Şöyle mis gibi hamur işlerini, dolmaları, sarmaları kim sevmez ki? Peki, restoranlarda yenilen lezzetler? İşte orası biraz karışık. Kültürümüze pek de uymayan tarzları ile yabancı ülkelerin lüks restoranlarının göz kanatan sunumları ile lezzet turuna çıkıyoruz. 

Lezzetlerine diyecek hiçbir şeyimiz yok elbette ama bu sunum tarzları gözünüzü de midenizi de zorlayabilir. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz sunumlar arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! 

Afiyet olsun, tabii iştahınız kalırsa...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. Biz tatlımızı hep pabuçta yeriz, ya siz?

1. Biz tatlımızı hep pabuçta yeriz, ya siz?

Bu enfes lezzeti denemezsem olmaz diyorsanız, sizi Hollanda'nın Delft kentindeki restorana davet ediyoruz.

2. Deniz kabuğunda sadece dalga sesi mi var sandınız!

2. Deniz kabuğunda sadece dalga sesi mi var sandınız!

Risotto ve taş levreği için uygun bir kase arıyorsanız, buldunuz.

3. Peki, şöyle taşta bir başlangıca ne dersiniz: Yoksa sert mi olur?

3. Peki, şöyle taşta bir başlangıca ne dersiniz: Yoksa sert mi olur?

Şaka değil, altında taş var. Tabii dişinizi kırmak istemiyorsanız denemeyin.

4. Banyo köpüğü değil merak etmeyin...

4. Banyo köpüğü değil merak etmeyin...

O zaman mevsim çiçekleriyle bezenmiş bu enfes tatla sizi baş başa bırakalım.

5. "Tavadan yenmez" demedi mi size anneniz hiç!

5. "Tavadan yenmez" demedi mi size anneniz hiç!

Tabii restoranda servis tabağı kalmamış da olabilir.

6. Salata malzemelerini kestikten sonra servis tabağına almaya üşenmişler.

6. Salata malzemelerini kestikten sonra servis tabağına almaya üşenmişler.

Gerçi limonu kesmeye de üşenmişler ama olsun. Bu enfes tat için ise Dallas'a gidiyoruz.

7. Ekmeğin başı dertte sanıyoruz.

7. Ekmeğin başı dertte sanıyoruz.

Sahiden, taş bloğa sıkıştıracak kadar ekmek size ne yapmış olabilir.

8. Karşınızda ödüllü bir lezzet ve kovanlı bir sunum!

8. Karşınızda ödüllü bir lezzet ve kovanlı bir sunum!

Lezzet yarışmasında birincilik ödülü kazanan bu enfes barbekü tabağındaki kovanları jüri anlamış ama biz anlamadık! Tabii lezzet aşırı iyi olduğu için ya da mühimmatı tehditkar buldukları için de tahammül etmek zorunda kalmış olabilirler. İnsan lezzeti merak etmeden yapamıyor...

9. Evin olmazsa olmazı: Tatlı krizinde bu duvar rafına dalın!

9. Evin olmazsa olmazı: Tatlı krizinde bu duvar rafına dalın!

Lezzet her katmanda arıyor olsa gerek.

10. Ben kolay doymam diyorsanız bu restorana gitmeniz şart!

10. Ben kolay doymam diyorsanız bu restorana gitmeniz şart!

İtalyan mutfağının ihtiyacı olan devrim diyebiliriz. Zira burada pizzalar devasa.

11. Sırada çamaşır ipinde üstelik mandallanmış baconlar var!

12. Evinizdeki boş saksılar için müthiş bir geri dönüşüm çalışması!

12. Evinizdeki boş saksılar için müthiş bir geri dönüşüm çalışması!

Bu tatlının dibini sıyırmanız ise imkansız. Çünkü kaşık yarısından sonraya ulaşamaz.

13. Mutfakta sanat yaratmak için biraz da fizik bilmek şart!

13. Mutfakta sanat yaratmak için biraz da fizik bilmek şart!

Phuket'teki bu fizik kurallarını altüst eden lezzet ise balık köftesi!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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