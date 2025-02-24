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Abdurrahman Dilipak'ın Aşı Karşıtı Paylaşımına Tepki Yağıyor: Halk "Bilinçlendi" Dedi!

Abdurrahman Dilipak'ın Aşı Karşıtı Paylaşımına Tepki Yağıyor: Halk "Bilinçlendi" Dedi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.02.2025 - 23:14

Dünyada yaşayan milyarlarca insan, aşı olmadığı takdirde kızamık, menenjit, zatürre ve tetanoz gibi sonuçları sakatlık ve ölüme yol açan hastalıklarla karşı karşıya kalır. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Aslan'ın aktardığına göre, DSÖ çocukluk çağı aşılarının tek başına her yıl 4 milyondan fazla hayat kurtardığını aktarmıştır. Fakat ne hikmettik ki bilime tamamen ters bir biçimde halk arasında 'aşı karşıtlığı' furyası başladı.

Aşı karşıtlığı furyasının yeni bir destekçisi de gazeteci Abdurrahman Dilipak oldu. Dilipak'ın sosyal medya paylaşımına kullanıcılardan tepki yağıyor...

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Aşı, her yıl milyonlarca çocuğu, insanı hastalıklardan koruyor.

Aşı, her yıl milyonlarca çocuğu, insanı hastalıklardan koruyor.

Aşılanarak bağışık hale gelen bireylerin oluşturduğu toplumlarda hastalıklar görülmüyor, salgınlar diğer toplumlara göre etkili olmuyor. Hastalıklar, sakatlıklar ve ölümler önlenebiliyor. Aşı yalnızca bireysel sağlığı değil toplumsal sağlığı da koruyor. Vücudumuz, kendisine zarar vermeye çalışan mikrop ya da virüsleri tanıyor ve onlara karşı bir savunma geliştiriyor.

Bilimin aksine halk arasında son yıllarda bir "aşı karşıtlığı" aldı başını gitti.

Bilimin aksine halk arasında son yıllarda bir "aşı karşıtlığı" aldı başını gitti.

Covid-19 pandemisinin ardından koronavirüse yakalanan bireylerde çeşitli hastalıklar da görüldü. Doktorlar ve bilim insanları, bireylerdeki hastalıkların, zayıflıkların koronavirüsün ardından ortaya çıktığını belirtti. Ancak halk, hastalıkların virüsten değil aşıdan kaynakladığına inanmaya başladı.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak da aşı karşıtı bir paylaşımda bulundu.

Gazeteci Abdurrahman Dilipak da aşı karşıtı bir paylaşımda bulundu.
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Hiç aşılanmayan çocuk sayısının arttığını yazan Dilipak, bu haberi 'halk bilinçlendi' diyerek verdi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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