Abdurrahman Dilipak'ın Aşı Karşıtı Paylaşımına Tepki Yağıyor: Halk "Bilinçlendi" Dedi!
Abdurrahman Dilipak'ın Aşı Karşıtı Paylaşımına Tepki Yağıyor: Halk "Bilinçlendi" Dedi!
Dünyada yaşayan milyarlarca insan, aşı olmadığı takdirde kızamık, menenjit, zatürre ve tetanoz gibi sonuçları sakatlık ve ölüme yol açan hastalıklarla karşı karşıya kalır. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Aslan'ın aktardığına göre, DSÖ çocukluk çağı aşılarının tek başına her yıl 4 milyondan fazla hayat kurtardığını aktarmıştır. Fakat ne hikmettik ki bilime tamamen ters bir biçimde halk arasında 'aşı karşıtlığı' furyası başladı.
Aşı karşıtlığı furyasının yeni bir destekçisi de gazeteci Abdurrahman Dilipak oldu. Dilipak'ın sosyal medya paylaşımına kullanıcılardan tepki yağıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşı, her yıl milyonlarca çocuğu, insanı hastalıklardan koruyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bilimin aksine halk arasında son yıllarda bir "aşı karşıtlığı" aldı başını gitti.
Gazeteci Abdurrahman Dilipak da aşı karşıtı bir paylaşımda bulundu.
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın