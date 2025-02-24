Abdurrahman Dilipak'ın Aşı Karşıtı Paylaşımına Tepki Yağıyor: Halk "Bilinçlendi" Dedi!

Dünyada yaşayan milyarlarca insan, aşı olmadığı takdirde kızamık, menenjit, zatürre ve tetanoz gibi sonuçları sakatlık ve ölüme yol açan hastalıklarla karşı karşıya kalır. Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dilek Aslan'ın aktardığına göre, DSÖ çocukluk çağı aşılarının tek başına her yıl 4 milyondan fazla hayat kurtardığını aktarmıştır. Fakat ne hikmettik ki bilime tamamen ters bir biçimde halk arasında 'aşı karşıtlığı' furyası başladı.

Aşı karşıtlığı furyasının yeni bir destekçisi de gazeteci Abdurrahman Dilipak oldu. Dilipak'ın sosyal medya paylaşımına kullanıcılardan tepki yağıyor...