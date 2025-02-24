Kendini Hoca Diye Tanıtan Bir Kişiden "Kadınların Araba Kullanması" Hakkında Tepki Çeken Açıklamalar!

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"Kadınlar zaruret halinde araba kullanabilir. Arabaya binmesi gerekiyorsa ve eşinin arabası varsa, taksiye binmesi caiz olmaz" diye konuştu.
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"Zaruret değil de erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanırsa haram olur" diyen kişi, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.
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