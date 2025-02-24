onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kendini Hoca Diye Tanıtan Bir Kişiden "Kadınların Araba Kullanması" Hakkında Tepki Çeken Açıklamalar!

Kendini Hoca Diye Tanıtan Bir Kişiden "Kadınların Araba Kullanması" Hakkında Tepki Çeken Açıklamalar!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.02.2025 - 21:36

İçerik Devam Ediyor

Kendini hoca olarak tanıtan bir kişinin, kadınların araba kullanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. Kadınların yalnızca zaruri durumlarda araç kullanabileceğini savunan şahıs, erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanamayacaklarını belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Kadınlar zaruret halinde araba kullanabilir. Arabaya binmesi gerekiyorsa ve eşinin arabası varsa, taksiye binmesi caiz olmaz" diye konuştu.

"Kadınlar zaruret halinde araba kullanabilir. Arabaya binmesi gerekiyorsa ve eşinin arabası varsa, taksiye binmesi caiz olmaz" diye konuştu.

"Zaruret değil de erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanırsa haram olur" diyen kişi, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

"Zaruret değil de erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanırsa haram olur" diyen kişi, sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

Video için👇📹

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın