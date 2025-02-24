Kendini Hoca Diye Tanıtan Bir Kişiden "Kadınların Araba Kullanması" Hakkında Tepki Çeken Açıklamalar!

Kendini hoca olarak tanıtan bir kişinin, kadınların araba kullanmasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepki çekti. Kadınların yalnızca zaruri durumlarda araç kullanabileceğini savunan şahıs, erkeklerin dikkatini çekmek için araba kullanamayacaklarını belirtti.