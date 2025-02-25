Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Vincic'e Slovenya'dan Övgüler Yağdı

Sloven Planet Nogomet sitesinde, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçıyla ilgili bir haber yayınlandı. 'Galatasaray ve Fenerbahçe etkilemedi ama Slavko Vincic etkiledi: Sloven hakemin performansı Türk taraftarlar tarafından takdir edildi' başlıklı haberde, maçın hakemi Slavko Vincic'in performansı öne çıkarıldı.

Haberde, 'Derbi öncesinde bazı komplo teorileri gündeme gelmişti, ancak Vincic'in maçtaki adil ve başarılı yönetimi, bu spekülasyonları tamamen ortadan kaldırdı' ifadelerine yer verildi. Vincic'in kararları ve maç kontrolü, taraftarlar ve uzmanlar tarafından övgüyle karşılandı.