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Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Vincic'e Slovenya'dan Övgüler Yağdı

Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Vincic'e Slovenya'dan Övgüler Yağdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.02.2025 - 09:56

Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta fare doğurdu. Golsüz ve pozisyonsuz maçın ardından hakem Vincic'in performansı övgü almayı başardı. Ülkesi Slovenya'da da gündem hakem Vincic'ti. Spor siteleri yakından takip ettikleri derbide hakem performansına geniş yer verdi. 

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Derbinin hakemi Vincic geçer not almayı başardı.

Derbinin hakemi Vincic geçer not almayı başardı.

Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası Okan Buruk'un eleştirilerine maruz kalsa da başta Osimhen olmak üzere kamuoyunun geneli Vincic'in performansını beğendi. Hatta Trabzonspor oynayacağı büyük maçlarda Vincic'in hakem olmasını istedi.

Sloven hakem ülkesinde de gündem maddelerinden biri oldu.

Sloven hakem ülkesinde de gündem maddelerinden biri oldu.

Sloven Planet Nogomet sitesinde, Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçıyla ilgili bir haber yayınlandı. 'Galatasaray ve Fenerbahçe etkilemedi ama Slavko Vincic etkiledi: Sloven hakemin performansı Türk taraftarlar tarafından takdir edildi' başlıklı haberde, maçın hakemi Slavko Vincic'in performansı öne çıkarıldı.

Haberde, 'Derbi öncesinde bazı komplo teorileri gündeme gelmişti, ancak Vincic'in maçtaki adil ve başarılı yönetimi, bu spekülasyonları tamamen ortadan kaldırdı' ifadelerine yer verildi. Vincic'in kararları ve maç kontrolü, taraftarlar ve uzmanlar tarafından övgüyle karşılandı.

Bir diğer sitede ise derbinin tartışmalı atmosferine vurgu yapıldı.

Bir diğer sitede ise derbinin tartışmalı atmosferine vurgu yapıldı.

Slovenya'nın Rtv Slo internet sitesinde, Sloven hakem Slavko Vincic'in İstanbul derbisindeki performansına dikkat çekildi. Sitede, 'İstanbul derbisi her zaman yüksek tansiyona sahne olan bir karşılaşmadır. Son bir buçuk yılda Türk futbolunda yaşanan tartışmalı olayların ardından, bu kez düdük Slavko Vincic'in elindeydi. Avrupa'nın önemli maçlarında tecrübesini kanıtlamış olan Vincic, hararetli ve çekişmeli geçen bu derbiyi de başarıyla yönetti' ifadelerine yer verildi. Haberde, Vincic'in zorlu bir maçı ustalıkla idare ettiği ve bu performansıyla takdir topladığı vurgulandı.

SportKlub da Trabzonspor'un isteğini sayfalarına taşıdı.

SportKlub da Trabzonspor'un isteğini sayfalarına taşıdı.

Slovenya merkezli SportKlub sitesi, Trabzonspor’un deneyimli hakem tercihiyle ilgili dikkat çeken bir habere yer verdi. Haberde, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği Boğaziçi derbisinin golsüz tamamlandığı ve karşılaşmada tartışmalı bir kararın yaşanmadığı vurgulandı. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönetiminin olumlu eleştiriler aldığı belirtilirken, Trabzonspor’un derbi sonrasında bir açıklama yaparak Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Vincic’in atanmasını talep ettiği aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bütün stadyumun açık ara en iyisi hakemdi.