Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Vincic'e Slovenya'dan Övgüler Yağdı
Galatasaray - Fenerbahçe Derbisinin Hakemi Vincic'e Slovenya'dan Övgüler Yağdı
Merakla beklenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisi adeta fare doğurdu. Golsüz ve pozisyonsuz maçın ardından hakem Vincic'in performansı övgü almayı başardı. Ülkesi Slovenya'da da gündem hakem Vincic'ti. Spor siteleri yakından takip ettikleri derbide hakem performansına geniş yer verdi.
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Derbinin hakemi Vincic geçer not almayı başardı.
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Sloven hakem ülkesinde de gündem maddelerinden biri oldu.
Bir diğer sitede ise derbinin tartışmalı atmosferine vurgu yapıldı.
SportKlub da Trabzonspor'un isteğini sayfalarına taşıdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bütün stadyumun açık ara en iyisi hakemdi.