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Özgür Özel, Serap Yazıcı’nın Daha Önce de CHP’ye Katılmak İstediğini Açıkladı

Özgür Özel, Serap Yazıcı’nın Daha Önce de CHP’ye Katılmak İstediğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.02.2025 - 14:48 Son Güncelleme: 25.02.2025 - 14:59

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Serap Yazıcı hakkında konuştu. Özel, Yazıcı’nın daha öne de CHP’ye katılmak istediğini belirtti. 

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Gelecek Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı isim vermeden eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Gelecek Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı isim vermeden eleştirdi.

Özel, “Antalya milletvekilimize ‘Tek adam rejimine itiraz benim partimde yeterli değil, CHP’ye geçmek istiyorum’ dedi. Antalya milletvekilimizle birlikte bana geldiler” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP’nin 8. Olağan Kongresi’ni eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP’nin 8. Olağan Kongresi’ni eleştirdi.

Özgür Özel, konuşmasında milletvekili transferleri konusuna da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bir milletvekilinde ahlak varsa milletvekilliğinden de istifa edecek” sözlerini hatırlattı.

Özel, AKP’nin “tek adam” rejimine itiraz ederek seçmenden oy toplamış ancak sonrasında AKP’ye geçen milletvekilleri olduğunu belirtti. Özel, bir milletvekilinin 14 saat önce partisinden istifa edip AKP’ye geçtiğini aktardı.

Özgür Özel, isim vermeden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı hedef aldı. Özel, Yazıcı’nın CHP’ye geçmek istediğini söyledi ve kendisine verdiği yanıtı aktardı:

Özgür Özel, isim vermeden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı hedef aldı. Özel, Yazıcı’nın CHP’ye geçmek istediğini söyledi ve kendisine verdiği yanıtı aktardı:

“Partinizin bir grubu var. İstifanızla grubunuz düşebilir. Grubu düşüren olmayın. Biz o grup düşmesin diye o gruba milletvekili veren partiyiz. Partinizden ayrılsanız bile uzunca bir süre geçmeden alamayız. Biz bir başka partinin milletvekiline göz koyan parti değiliz.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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