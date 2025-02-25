Özgür Özel, Serap Yazıcı’nın Daha Önce de CHP’ye Katılmak İstediğini Açıkladı
Özgür Özel, Serap Yazıcı’nın Daha Önce de CHP’ye Katılmak İstediğini Açıkladı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Serap Yazıcı hakkında konuştu. Özel, Yazıcı’nın daha öne de CHP’ye katılmak istediğini belirtti.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında Gelecek Partisi’nden istifa edip AKP’ye katılan Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı isim vermeden eleştirdi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında AKP’nin 8. Olağan Kongresi’ni eleştirdi.
Özgür Özel, isim vermeden Antalya Milletvekili Serap Yazıcı’yı hedef aldı. Özel, Yazıcı’nın CHP’ye geçmek istediğini söyledi ve kendisine verdiği yanıtı aktardı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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