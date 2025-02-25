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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya Sert Sözler: "Git Debelendiğin Pislik Çukuruna..."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya Sert Sözler: "Git Debelendiğin Pislik Çukuruna..."

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
25.02.2025 - 15:38

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X'de paylaştığı bir tweet ile Gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef aldı. İkili arasında bir süredir durulmayan sular RTÜK Başkanı'nın AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımla yeniden yükseldi. Altaylı'nın RTÜK Başkanı hakkındaki sözleri üzerine Şahin bugünkü paylaşımında çok sert konuştu. İşte o paylaşım ve arka planda yaşananlar...

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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde haber kanallarına inceleme başlattığını duyurmuştu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde haber kanallarına inceleme başlattığını duyurmuştu.

Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada 'Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde “olumlu olaylar” olmadığı algısı yaratılıyor.' diye belirtilmişti.

RTÜK'ün radarında yalnızca haber kanalları değil ana haber sunucuları da vardı.

RTÜK'ün radarında yalnızca haber kanalları değil ana haber sunucuları da vardı.

Açıklamada 'Bir diğer önemli husus ise ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarıdır.' ifadeleri de yer aldı.

Bu açıklamanın ardından Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Bu açıklamanın ardından Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Altaylı konuşmasında, 'Bunları televizyonlar yapıyor zaten. Biz yapmasak, televizyonlar yapmasa ülke şahane olacak.' demişti.

Altaylı, RTÜK'ün bu açıklamasını 'gerçekçi' bulmadığını ifade etmişti.

Altaylı, RTÜK'ün bu açıklamasını 'gerçekçi' bulmadığını ifade etmişti.

Yayının devamında, 'İstiyorlar ki, her tarafta pembe haberler olsun. Kaan uçağı uçmak üzere, 7. nesil savaş uçağımız muazzam işler yapıyor. İHA'larımız Ukrayna'yı kurtardıkları gibi şimdi şurayı da kurtarıyor, burayı da.' demişti.

"Biraz da gerçekleri konuşalım." diyen Altaylı, iyi şeyleri bol bol veren kanallar olduğunu vurgulamıştı.

"Biraz da gerçekleri konuşalım." diyen Altaylı, iyi şeyleri bol bol veren kanallar olduğunu vurgulamıştı.

Ana haber sunucuları açıklamasına da 'Bunlar, bazı kanallarda haber sunan kişilerin tavrından şikayetçiler. Bunlar kim? Ece Üner, Fatih Portakal, Selçuk Tepeli. Diğerleri çok fazla değil.' diye eklemişti.

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımın ardından Altaylı konuyu YouTube kanalına taşımıştı.

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımın ardından Altaylı konuyu YouTube kanalına taşımıştı.
twitter.com

Yayında Altaylı, RTÜK Başkanı'nın tarafsız olmadığını ve başkanlık özelliklerine göre davranmadığını da ima etmişti.

RTÜK Başkanı bugün yaptığı X paylaşımında Altaylı'ya oldukça sert konuştu.

RTÜK Başkanı bugün yaptığı X paylaşımında Altaylı'ya oldukça sert konuştu.

Şahin paylaşımında, 'Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!' diye yazdı.

Daha önce de Altaylı ile gerginlik yaşayan Şahin, açtığı davayı da hatırlattı.

Daha önce de Altaylı ile gerginlik yaşayan Şahin, açtığı davayı da hatırlattı.

Altaylı'ya, 'İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız  maddi ve manevi tazminat davaları  kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!' diye yazdı.

Paylaşımında Altaylı'nın X hesabını etiketlemeyi de unutmadı.

Paylaşımında Altaylı'nın X hesabını etiketlemeyi de unutmadı.

Son olarak 'Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.' diye sözlerini bitirdi.

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İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
x.com
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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