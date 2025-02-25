RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya Sert Sözler: "Git Debelendiğin Pislik Çukuruna..."
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den Fatih Altaylı’ya Sert Sözler: "Git Debelendiğin Pislik Çukuruna..."
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, X'de paylaştığı bir tweet ile Gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef aldı. İkili arasında bir süredir durulmayan sular RTÜK Başkanı'nın AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımla yeniden yükseldi. Altaylı'nın RTÜK Başkanı hakkındaki sözleri üzerine Şahin bugünkü paylaşımında çok sert konuştu. İşte o paylaşım ve arka planda yaşananlar...
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Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz günlerde haber kanallarına inceleme başlattığını duyurmuştu.
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RTÜK'ün radarında yalnızca haber kanalları değil ana haber sunucuları da vardı.
Bu açıklamanın ardından Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında konu ile ilgili eleştirilerde bulundu.
Altaylı, RTÜK'ün bu açıklamasını 'gerçekçi' bulmadığını ifade etmişti.
"Biraz da gerçekleri konuşalım." diyen Altaylı, iyi şeyleri bol bol veren kanallar olduğunu vurgulamıştı.
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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yaptığı paylaşımın ardından Altaylı konuyu YouTube kanalına taşımıştı.
Yayında Altaylı, RTÜK Başkanı'nın tarafsız olmadığını ve başkanlık özelliklerine göre davranmadığını da ima etmişti.
RTÜK Başkanı bugün yaptığı X paylaşımında Altaylı'ya oldukça sert konuştu.
Daha önce de Altaylı ile gerginlik yaşayan Şahin, açtığı davayı da hatırlattı.
Paylaşımında Altaylı'nın X hesabını etiketlemeyi de unutmadı.
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İşte o paylaşım:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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