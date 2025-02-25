3-5 Ağaç İçin Gezi Parkı Eylemlerine Katıldım Diyen Tamer Karadağlı: "Terör Örgütü Sloganları Atanları Gördüm"

'Ben gerçekten 3-5 ağaç için gittim ama öyle olmadığını gördüm. Orada terör örgütü sloganları atan grupları gördüm ve ben bu grupların yanında durmam. Hiçbir zaman durmadım, durmayacağım da...'

'Hatırlayın o dönemi. AKM yıkılacak alışveriş merkezi yapılacak dendi. Öyle değil mi? Ne oldu AKM yeniden yapıldı. Hem de eskisinden 10 kat daha güzel, daha işlevsel. Bakanımız döneminde yapıldı.'