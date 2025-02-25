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3-5 Ağaç İçin Gezi Parkı Eylemlerine Katıldım Diyen Tamer Karadağlı: "Terör Örgütü Sloganları Atanları Gördüm"

3-5 Ağaç İçin Gezi Parkı Eylemlerine Katıldım Diyen Tamer Karadağlı: "Terör Örgütü Sloganları Atanları Gördüm"

Gezi Parkı Gezi Eylemleri
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 22:42

12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Ünlü menajer Ayşe Barım'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği davada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü ismin ifadesi alınmıştı. O dönem eylemlere katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılarak sorulara yanıt verdi.

Kaynak: Az Önce Konuştum

Kaynak: https://x.com/azoncekonustum/status/1...
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Dizi-film sektöründeki tekelleşmeyle ilgili başlayan soruşturmanın yön değiştirmesinin ardından ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı.

Dizi-film sektöründeki tekelleşmeyle ilgili başlayan soruşturmanın yön değiştirmesinin ardından ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı.

'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etmek' ile suçlanan Ayşe Barım'ın tutuklandığı davada pek çok ünlü isim de ifade vermişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi Gezi Parkı eylemlerine katılan isimler soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi Gezi Parkı eylemlerine katılan isimler soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Eylemlere neden katıldıkları sorulan isimlerin Ayşe Barım'ın yönlendirmesi ile mi katılıp katılmadıkları araştırılmıştı.

Eylemlere katılan ünlü isimlerden biri de günümüz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ydı.

Eylemlere katılan ünlü isimlerden biri de günümüz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ydı.

Karadağlı geçtiğimiz günlerde eylemlere neden katıldığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: 'Evet Gezi'ye gittim. O dönem orada olan binlerce insan gibi. Ancak kısa sürede konunun ağaç olmadığını gördüm. Olayın siyasi boyutunu görünce, terör örgütlerinin yandaşlarını sahada görünce bir kez daha orada olmadım.”

Az Önce Konuştum programına katılarak Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Karadağlı, bir kez daha kendisine aynı soru sorulunca şu yanıtı verdi:

Az Önce Konuştum programına katılarak Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Karadağlı, bir kez daha kendisine aynı soru sorulunca şu yanıtı verdi:

'Ben gerçekten 3-5 ağaç için gittim ama öyle olmadığını gördüm. Orada terör örgütü sloganları atan grupları gördüm ve ben bu grupların yanında durmam. Hiçbir zaman durmadım, durmayacağım da...'

'Hatırlayın o dönemi. AKM yıkılacak alışveriş merkezi yapılacak dendi. Öyle değil mi? Ne oldu AKM yeniden yapıldı. Hem de eskisinden 10 kat daha güzel, daha işlevsel. Bakanımız döneminde yapıldı.'

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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