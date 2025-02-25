3-5 Ağaç İçin Gezi Parkı Eylemlerine Katıldım Diyen Tamer Karadağlı: "Terör Örgütü Sloganları Atanları Gördüm"
3-5 Ağaç İçin Gezi Parkı Eylemlerine Katıldım Diyen Tamer Karadağlı: "Terör Örgütü Sloganları Atanları Gördüm"
Kaynak: https://x.com/azoncekonustum/status/1...
12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı eylemleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Ünlü menajer Ayşe Barım'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği davada, Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü ismin ifadesi alınmıştı. O dönem eylemlere katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olan Tamer Karadağlı, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına katılarak sorulara yanıt verdi.
Kaynak: Az Önce Konuştum
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Dizi-film sektöründeki tekelleşmeyle ilgili başlayan soruşturmanın yön değiştirmesinin ardından ünlü menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı.
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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu gibi Gezi Parkı eylemlerine katılan isimler soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Eylemlere katılan ünlü isimlerden biri de günümüz Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ydı.
Az Önce Konuştum programına katılarak Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Karadağlı, bir kez daha kendisine aynı soru sorulunca şu yanıtı verdi:
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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