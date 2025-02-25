İddialar Doğru Çıktı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Siyah Kalp Final Yapıyor!
İddialar Doğru Çıktı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Siyah Kalp Final Yapıyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi final kararı aldı. Show TV'nin yeni sezona iddialı başlayan dizilerinden biri de ne yazık ki final furyasına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Siyah Kalp'in 26. bölümde final yapması kararlaştırıldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Çekimleri Kapadokya'da yapılan Siyah Kalp, farklı hikayesiyle çok sevilmişti.
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Ancak son haftalarda senaryosu sebebiyle izleyicinin zaman zaman tepki gösterdiği diziyle ilgili istenmeyen karar geldi.
Birsen Altuntaş, bir süredir kulislerde konuşulan final haberinin resmen alındığını açıkladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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