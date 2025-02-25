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İddialar Doğru Çıktı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Siyah Kalp Final Yapıyor!

İddialar Doğru Çıktı: Show TV'nin Sevilen Dizisi Siyah Kalp Final Yapıyor!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2025 - 00:16

Sezona büyük umutlarla başlayan pek çok dizi final kararı aldı. Show TV'nin yeni sezona iddialı başlayan dizilerinden biri de ne yazık ki final furyasına katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Siyah Kalp'in 26. bölümde final yapması kararlaştırıldı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Çekimleri Kapadokya'da yapılan Siyah Kalp, farklı hikayesiyle çok sevilmişti.

Çekimleri Kapadokya'da yapılan Siyah Kalp, farklı hikayesiyle çok sevilmişti.

Sezona büyük umutlarla başlayan dizinin reytingleri ortalama gitse de izleyici kitlesi oldukça güçlüydü.

Ancak son haftalarda senaryosu sebebiyle izleyicinin zaman zaman tepki gösterdiği diziyle ilgili istenmeyen karar geldi.

Ancak son haftalarda senaryosu sebebiyle izleyicinin zaman zaman tepki gösterdiği diziyle ilgili istenmeyen karar geldi.

Dizinin final yapacağı açıklandı.

Birsen Altuntaş, bir süredir kulislerde konuşulan final haberinin resmen alındığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, bir süredir kulislerde konuşulan final haberinin resmen alındığını açıkladı.

Altuntaş'ın haberine göre, bu hafta 22. bölümüyle ekrana gelecek Siyah Kalp, 26. bölümüyle ekrana veda edecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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