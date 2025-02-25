onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Evrenler Birbirine Karıştı: Söz ve Teşkilat Dizilerinin Oyuncularından Gelen Fotoğraf Duygulandırdı!

Evrenler Birbirine Karıştı: Söz ve Teşkilat Dizilerinin Oyuncularından Gelen Fotoğraf Duygulandırdı!

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.02.2025 - 20:23

2019 yılında final yapan Söz dizisi ile 5. sezonuyla ekrana gelen Teşkilat dizisi en sevilen yapımlar arasında yer alıyor. İzleyicide ayrı bir yere sahip bu iki dizinin oyuncularından bugün gelen fotoğraf sevenlerini duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2017 yılında başlayan yayın hayatına 2019 yılında son veren Söz dizisi finaliyle sevenlerini üzmüştü.

2017 yılında başlayan yayın hayatına 2019 yılında son veren Söz dizisi finaliyle sevenlerini üzmüştü.

Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Aytaç Şaşmaz, Deniz Baysal gibi ünlü isimleri kadrosunda barındıran dizi hala en beğenilen askeri yapımlardan biri olarak görülüyor.

Teşkilat ise 2021 yılında başladığı yayın hayatının 5. sezonunda olmasına rağmen hala reytinglerde zirvedeki yerini koruyan bir dizi.

Teşkilat ise 2021 yılında başladığı yayın hayatının 5. sezonunda olmasına rağmen hala reytinglerde zirvedeki yerini koruyan bir dizi.

Bu iki diziyi birbirine bağlayan en temel şey oyuncularının bir bölümünün ortak olması! Teşkilat kadrosunda yer alan Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş ve Deniz Baysal her iki dizide de rol aldı.

Söz'ün finalinin üstünden geçen yaklaşık 6 yılın ardından oyuncular bir araya geldi!

Söz'ün finalinin üstünden geçen yaklaşık 6 yılın ardından oyuncular bir araya geldi!

Bir araya gelen oyuncular, bu kare hayranlarını epey sevindirdi. Çağlar Ertuğrul'un eksikliği ise hemen hissedildi.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın