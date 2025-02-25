Evrenler Birbirine Karıştı: Söz ve Teşkilat Dizilerinin Oyuncularından Gelen Fotoğraf Duygulandırdı!
Evrenler Birbirine Karıştı: Söz ve Teşkilat Dizilerinin Oyuncularından Gelen Fotoğraf Duygulandırdı!
2019 yılında final yapan Söz dizisi ile 5. sezonuyla ekrana gelen Teşkilat dizisi en sevilen yapımlar arasında yer alıyor. İzleyicide ayrı bir yere sahip bu iki dizinin oyuncularından bugün gelen fotoğraf sevenlerini duygulandırdı.
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2017 yılında başlayan yayın hayatına 2019 yılında son veren Söz dizisi finaliyle sevenlerini üzmüştü.
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Teşkilat ise 2021 yılında başladığı yayın hayatının 5. sezonunda olmasına rağmen hala reytinglerde zirvedeki yerini koruyan bir dizi.
Söz'ün finalinin üstünden geçen yaklaşık 6 yılın ardından oyuncular bir araya geldi!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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