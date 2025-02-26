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MasterChef'te Kendine Hayran Bırakan Ayşe Ekiz'in Katıldığı Yayında Değişimi Dikkat Çekti!

MasterChef'te Kendine Hayran Bırakan Ayşe Ekiz'in Katıldığı Yayında Değişimi Dikkat Çekti!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.02.2025 - 09:07

MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri Ayşe Ekiz olmuştu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki doğallığı daha ilk andan izleyiciyi yakalamıştı. Program süresince kendini geliştiren ve çok sevilen Ayşe'nin elenmesinin ardından değişimi fark edilmişti. Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.

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Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede çok sevilmişti.

Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede çok sevilmişti.

Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki sevimli hayvanlar izleyenlerin kalbini kazanmıştı. Ayşe, büyük bir başarı göstererek yarışmanın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Kendini geliştirmek için çaba sarf eden Ayşe, sezonun en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Kendini geliştirmek için çaba sarf eden Ayşe, sezonun en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.

Kısa sürede büyük gelişim gösteren yarışmacı finale kadar gidemese de başarısı hem şeflerin hem izleyicilerin gözünü doldurmuştu.

Ayşe, yarışmadan elenmesinin ardından da değişimiyle dikkat çekti.

Ayşe, yarışmadan elenmesinin ardından da değişimiyle dikkat çekti.

Estetik işlemleri gözlerden kaçmayan yarışmacının yeni hali de epey beğenilmişti. Yarışmanın ardından Afyonkarahisar'a dönen Ayşe, eski hayatına geri dönmüş; gelen davetlere katılmayı da ihmal etmemişti.

Detaylar:

Ayşe bu kez de MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler programına katıldı.

Ayşe bu kez de MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler programına katıldı.

Estetikleri ve makyajıyla dikkat çeken Ayşe'nin güzelliğine güzellik katması dikkatlerden kaçmadı.

Başarıların daim olsun Ayşe! Umuyoruz ki hayal ettiğin yerlere gelebilirsin ❤️

Başarıların daim olsun Ayşe! Umuyoruz ki hayal ettiğin yerlere gelebilirsin ❤️

Sempatik ve doğal tavırları her daim etkisini gösteren Ayşe'nin aşçılık kariyerinde başarılar dileriz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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