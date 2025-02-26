MasterChef'te Kendine Hayran Bırakan Ayşe Ekiz'in Katıldığı Yayında Değişimi Dikkat Çekti!
MasterChef'te Kendine Hayran Bırakan Ayşe Ekiz'in Katıldığı Yayında Değişimi Dikkat Çekti!
MasterChef Türkiye'nin geçtiğimiz sezonuna damga vuran isimlerden biri Ayşe Ekiz olmuştu. Tarım ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe'nin tanıtım videosundaki doğallığı daha ilk andan izleyiciyi yakalamıştı. Program süresince kendini geliştiren ve çok sevilen Ayşe'nin elenmesinin ardından değişimi fark edilmişti. Eski MasterChef yarışmacısı Esra Tokelli'nin yemek programına katılan Ayşe'nin yeni görünümü dikkatlerden kaçmadı.
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Yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılan Ayşe Ekiz, doğallığı ve içtenliğiyle kısa sürede çok sevilmişti.
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Kendini geliştirmek için çaba sarf eden Ayşe, sezonun en sevilen isimlerinden biri olmayı başarmıştı.
Ayşe, yarışmadan elenmesinin ardından da değişimiyle dikkat çekti.
Ayşe bu kez de MasterChef'in eski yarışmacısı Esra Tokelli'nin Şampiyon Lezzetler programına katıldı.
Başarıların daim olsun Ayşe! Umuyoruz ki hayal ettiğin yerlere gelebilirsin ❤️
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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