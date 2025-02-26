Kızıl Goncalar'dan 2 Gün Önce Ayrılmıştı: Tuğrul Tülek Bahar'a Transfer Oldu!
Kızıl Goncalar'dan 2 Gün Önce Ayrılmıştı: Tuğrul Tülek Bahar'a Transfer Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/d...
Ekranların en sevilen yapımlarından ikisi arasında oyuncu transferi gerçekleşti. Geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanan bölümde Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziye veda etmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuğrul Tülek, vedanın üstünden iki gün geçmişken Bahar dizisiyle anlaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ekranların en sevilen yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, pazartesi günleri izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
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Veda paylaşımında "Şunun şurasında kaç seküler kaldı?" diyen Tuğrul Tülek'in hiç vakit kaybetmeden yeni bir diziyle anlaştığı öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Tuğrul Tülek, Bahar dizisiyle anlaşmaya vardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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