MasterChef Jürisi Somer Şef'ten Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a Tatlı Sitem!
MasterChef Jürisi Somer Şef'ten Aşçılık Eğitimi Alan Kıvanç Tatlıtuğ'a Tatlı Sitem!
Türkiye'nin medar-ı iftiharı, yakışıklılık çıtasını arşa taşıyan ve 10 parmağında 10 marifet ismi Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez de aşçı olmak için kolları sıvadı. Londra'da aşçılık eğitimi alan ünlü oyuncunun yeni amacı da elbette gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Somer Sivrioğlu, Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a katıldığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a takılmadan edemedi.
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Yakışıklılığı ve oyunculuk konusundaki başarısı üzerine yıllardır dil döktüğümüz Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda bambaşka yetenekleriyle konuşulmaya başlandı.
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Kendisini sportif kişiliği, balık tutma sevdası ve son olarak da aşçılığa olan ilgisiyle sık sık gündem olurken görüyoruz.
Muhteşem bir baba olmasını da es geçmeyelim tabii ki...
Londra'da aşçılık eğitimi aldığını duyuran ve bir kez daha 'Helal sana' dedirten Kıvanç Tatlıtuğ, MasterChef'in ünlü jürisi Somer Şef'in radarına takıldı.
Yasemin Şefik’in talk show programı “Uyduruk Sonlar”a konuk olan Somer Şef, “Kıvanç Tatlıtuğ şef ceketi giyiyor. ‘Restoran açacağım’ diyor. Elimizde bir tek o ceket var. Her şeysin zaten, şef de biz olalım” sözleriyle Tatlıtuğ'a tatlı bir sitem etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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