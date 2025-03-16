Sokak Röportajında "Eşiniz Felç Kalsa Bakar mısınız?" Sorusuna Gelen Yanıtlar Sinir Bozdu

Evlilik, birlikte geçirilen anların, hem iyi hem de kötü zamanların paylaşıldığı, birbirine adanmış iki kişi arasındaki özel bir bağdır. Bu bağ, sevinçlerin ve zorlukların eşit derecede paylaşıldığı bir yolculuktur. Bu, birlikte yaşamak, birlikte büyümek ve birlikte yaşlanmak demektir.

Bir sokak röportajında insanlara 'Eşiniz felç kalsa ona bakar mıydınız?' sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise sinirleri altüst etti.