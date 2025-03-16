Sokak Röportajında "Eşiniz Felç Kalsa Bakar mısınız?" Sorusuna Gelen Yanıtlar Sinir Bozdu

Evlilik, birlikte geçirilen anların, hem iyi hem de kötü zamanların paylaşıldığı, birbirine adanmış iki kişi arasındaki özel bir bağdır. Bu bağ, sevinçlerin ve zorlukların eşit derecede paylaşıldığı bir yolculuktur. Bu, birlikte yaşamak, birlikte büyümek ve birlikte yaşlanmak demektir.
Bir sokak röportajında insanlara 'Eşiniz felç kalsa ona bakar mıydınız?' sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise sinirleri altüst etti.
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İşte o röportaj;
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Evlilik, birbirine karşı sorumluluk ve sadakat gerektirir.
Elbette sağlıklı ilerlemeyen ilişkiyi sonlandırmak da evliliğin kendisi kadar normal bir durumdur. Fakat pek çok kişi farklı sebeplerle mutlu olmadığı evlilikleri ömrünün sonuna kadar sürdürmeye devam ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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