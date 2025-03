Sokak Röportajında "Eşiniz Felç Kalsa Bakar mısınız?" Sorusuna Gelen Yanıtlar Sinir Bozdu

Bu, birlikte olma kararının, hayatın her döneminde, her durumda, her koşulda birlikte olmayı seçmek anlamına geldiği bir anlaşmadır. Bu, birlikte gülmek, birlikte ağlamak, birlikte sevinç ve sıkıntıları paylaşmak demektir. Evlilik, birlikte olmanın, birlikte kalmanın ve birlikte hayatı paylaşmanın en derin anlamıdır.