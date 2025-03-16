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Sokak Röportajında "Eşiniz Felç Kalsa Bakar mısınız?" Sorusuna Gelen Yanıtlar Sinir Bozdu

Sokak Röportajında "Eşiniz Felç Kalsa Bakar mısınız?" Sorusuna Gelen Yanıtlar Sinir Bozdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
16.03.2025 - 12:21 Son Güncelleme: 16.03.2025 - 14:15

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Evlilik, birlikte geçirilen anların, hem iyi hem de kötü zamanların paylaşıldığı, birbirine adanmış iki kişi arasındaki özel bir bağdır. Bu bağ, sevinçlerin ve zorlukların eşit derecede paylaşıldığı bir yolculuktur. Bu, birlikte yaşamak, birlikte büyümek ve birlikte yaşlanmak demektir. 

Bir sokak röportajında insanlara 'Eşiniz felç kalsa ona bakar mıydınız?' sorusu soruldu. Gelen cevaplar ise sinirleri altüst etti.

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İşte o röportaj;

Evlilik, birbirine karşı sorumluluk ve sadakat gerektirir.

Evlilik, birbirine karşı sorumluluk ve sadakat gerektirir.

Bu, birlikte olma kararının, hayatın her döneminde, her durumda, her koşulda birlikte olmayı seçmek anlamına geldiği bir anlaşmadır. Bu, birlikte gülmek, birlikte ağlamak, birlikte sevinç ve sıkıntıları paylaşmak demektir. Evlilik, birlikte olmanın, birlikte kalmanın ve birlikte hayatı paylaşmanın en derin anlamıdır.

Elbette sağlıklı ilerlemeyen ilişkiyi sonlandırmak da evliliğin kendisi kadar normal bir durumdur. Fakat pek çok kişi farklı sebeplerle mutlu olmadığı evlilikleri ömrünün sonuna kadar sürdürmeye devam ediyor.

Elbette sağlıklı ilerlemeyen ilişkiyi sonlandırmak da evliliğin kendisi kadar normal bir durumdur. Fakat pek çok kişi farklı sebeplerle mutlu olmadığı evlilikleri ömrünün sonuna kadar sürdürmeye devam ediyor.

Bu durumda da ortaya böyle cevapların çıkması kaçınılmaz oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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