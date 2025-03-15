Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar PSG’li Futbolcuların Arabalarını Görüntüledi

Daha önce bazı futbol takımlarında forma giyen oyuncuların kullandıkları arabaların kaydedildiği videoları görmüştük hatırlarsanız. Real Madrid'den Manchester City'ye pek çok kulübün futbolcuları kullandıkları lüks araçlarla çenemizi bolca yormuştu. Şimdi de bir taraftar Paris Saint-Germain'de forma giyen oyuncuların araçlarını görüntüledi. Ortaya yine çenemizi bolca yoracak bir video çıktı.