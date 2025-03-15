Yine Çenemiz Yoruldu: Bir Taraftar PSG’li Futbolcuların Arabalarını Görüntüledi

Daha önce bazı futbol takımlarında forma giyen oyuncuların kullandıkları arabaların kaydedildiği videoları görmüştük hatırlarsanız. Real Madrid'den Manchester City'ye pek çok kulübün futbolcuları kullandıkları lüks araçlarla çenemizi bolca yormuştu. Şimdi de bir taraftar Paris Saint-Germain'de forma giyen oyuncuların araçlarını görüntüledi. Ortaya yine çenemizi bolca yoracak bir video çıktı.
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Futbol, dünyanın hemen hemen her ülkesinde en çok takip edilen spor dalı bildiğiniz üzere.
Bu, futbolun sadece bir spor dalı olmanın ötesinde, önemli bir ekonomik güç olarak kabul edilmesine yol açıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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