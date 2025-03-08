onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
IShowSpeed Sideman Yardım Maçında Gol Atarak Meşhur Sevincini Binlerce Kişiyle Yaptı

IShowSpeed Sideman Yardım Maçında Gol Atarak Meşhur Sevincini Binlerce Kişiyle Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.03.2025 - 20:55 Son Güncelleme: 08.03.2025 - 21:18

İçerik Devam Ediyor

Sidemen Yardım Maçı, popüler YouTube grubu Sidemen tarafından düzenlenen bir futbol etkinliğidir. Bu etkinlik, genellikle yılın belirli bir zamanında gerçekleşir ve çeşitli hayır kurumlarına yardım sağlamak amacıyla düzenlenir. Sidemen grubu üyeleri ve diğer tanınmış YouTube yıldızları, bu etkinlikte bir araya gelerek futbol maçı düzenlerler. Bu maç, hem eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra, aynı zamanda yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için de önemli bir fırsattır. Bu nedenle, Sidemen Yardım Maçı, hem izleyiciler hem de katılımcılar için anlamlı ve değerli bir etkinlik olarak kabul edilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ronaldo hayranlığı ile tanınan IShowSpeed de maçta sahaya çıkanlar arasındaydı.

Ronaldo hayranlığı ile tanınan IShowSpeed de maçta sahaya çıkanlar arasındaydı.

Maçta golünü kaydeden IShowSpeed 90.000 taraftarla birlikte "SIU" sevincini yaptı.

Maçta golünü kaydeden IShowSpeed 90.000 taraftarla birlikte "SIU" sevincini yaptı.

İşte o anlar;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın