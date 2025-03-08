IShowSpeed Sideman Yardım Maçında Gol Atarak Meşhur Sevincini Binlerce Kişiyle Yaptı

Sidemen Yardım Maçı, popüler YouTube grubu Sidemen tarafından düzenlenen bir futbol etkinliğidir. Bu etkinlik, genellikle yılın belirli bir zamanında gerçekleşir ve çeşitli hayır kurumlarına yardım sağlamak amacıyla düzenlenir. Sidemen grubu üyeleri ve diğer tanınmış YouTube yıldızları, bu etkinlikte bir araya gelerek futbol maçı düzenlerler. Bu maç, hem eğlenceli bir etkinlik olmasının yanı sıra, aynı zamanda yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için de önemli bir fırsattır. Bu nedenle, Sidemen Yardım Maçı, hem izleyiciler hem de katılımcılar için anlamlı ve değerli bir etkinlik olarak kabul edilir.
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Ronaldo hayranlığı ile tanınan IShowSpeed de maçta sahaya çıkanlar arasındaydı.
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Maçta golünü kaydeden IShowSpeed 90.000 taraftarla birlikte "SIU" sevincini yaptı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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