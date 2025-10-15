Türkçe Öğrenmeye Çalışan Kadın Bir Kelimeyi Telaffuz Etmekte Zorlanınca Hüngür Hüngür Ağladı

Yazıldığı gibi okunması ve fonetik yapısının tutarlı olması yönünden aslında oldukça kolay. Yani kelimeler genellikle yazıldığı gibi telaffuz edilir. Ayrıca kurallı bir dil yapısı var ve istisnalar sınırlı.

Zor tarafı ise eklemeli bir dil olması. Kelimeler köklerine çeşitli ekler alarak farklı anlamlar kazanır ve bu eklerin doğru kullanımı başlangıçta karmaşık gelebilir. Ayrıca cümle yapısı İngilizce gibi dillerden de farklı, bu da öğrenenler için başta alışılması gereken bir durum.