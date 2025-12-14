onedio


Boğa Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 15 Aralık - 21 Aralık haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Aralık - 21 Aralık haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları



Sevgili Boğa, bu hafta Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında bir hareketlilik başlıyor. Akademik konular, uluslararası iş bağlantıları, yurt dışı eğitim programları veya uzun vadeli kariyer hedeflerine odaklanmak için fırsat buluyorsun. Haftanın başından itibaren zihinsel bir uyanış yaşayarak yeni bir vizyon geliştiriyorsun. 

Haftanın ikinci yarısında ise Mars Oğlak enerjisi ile hedeflerine daha kararlı bir şekilde odaklanıp artık aksiyom almaya hazır hissediyorsun kendini. Para kazanma biçimini büyütmek, statünü artırmak gibi somut hedeflerin varsa, bu hafta bu konuda önemli bir fırsat yakalayabilirsin. Yeter ki bir an önce zihnindeki uyanışa yanıt ver ve Kariyer hayatında her fırsatı dikkatle değerlendir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn karesi nedeniyle ilişkilerde netlik arayışı içerisinde olabilirsin. Bu aşamada belirsizliklere tahammülün azalabilir. Partnerine sınırlarını açık bir dille ifade ederek uzun zamandır çözülemeyen yanlış anlaşılmaları kökten çözebilirsin. Tabii eğer bekarsan, kalıcı bir aşk aramak yerine dürtülerinle hareket etmek gündeminde yer alabilir. Belli ki kurallarını senin koyduğun bir aşk sana kendini iyi hissetirecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

