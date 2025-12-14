Sevgili Boğa, bu hafta Güneş’in Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kariyer hayatında bir hareketlilik başlıyor. Akademik konular, uluslararası iş bağlantıları, yurt dışı eğitim programları veya uzun vadeli kariyer hedeflerine odaklanmak için fırsat buluyorsun. Haftanın başından itibaren zihinsel bir uyanış yaşayarak yeni bir vizyon geliştiriyorsun.

Haftanın ikinci yarısında ise Mars Oğlak enerjisi ile hedeflerine daha kararlı bir şekilde odaklanıp artık aksiyom almaya hazır hissediyorsun kendini. Para kazanma biçimini büyütmek, statünü artırmak gibi somut hedeflerin varsa, bu hafta bu konuda önemli bir fırsat yakalayabilirsin. Yeter ki bir an önce zihnindeki uyanışa yanıt ver ve Kariyer hayatında her fırsatı dikkatle değerlendir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Güneş ile Satürn karesi nedeniyle ilişkilerde netlik arayışı içerisinde olabilirsin. Bu aşamada belirsizliklere tahammülün azalabilir. Partnerine sınırlarını açık bir dille ifade ederek uzun zamandır çözülemeyen yanlış anlaşılmaları kökten çözebilirsin. Tabii eğer bekarsan, kalıcı bir aşk aramak yerine dürtülerinle hareket etmek gündeminde yer alabilir. Belli ki kurallarını senin koyduğun bir aşk sana kendini iyi hissetirecek! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…