15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Aralık - 21 Aralık haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş'in Satürn ile oluşturduğu kare açı, sinir sisteminde hafif bir gerginlik yaratmaya aday. Bu durum, özellikle boyun ve sırt hattında kasılmalar ve strese bağlı olarak çene sıkmalarına yol açabilir. Belki de bu hafta boyunca biraz daha fazla baş ağrısı çekebilirsin, belki de omuzlarında bir ağırlık hissedebilirsin. 

Tabii bu gerginliği azaltmanın en etkili yollarından biri de güne yoga veya basit gevşeme egzersizleriyle başlamak olabilir. Sabahları uyanır uyanmaz birkaç dakikanı bu egzersizlere ayırarak hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir, günün stresine karşı daha dirençli hale gelebilirsin. Bu hafta biraz daha kendine odaklan, belki de bir alışverişe çıkıp zihnini boşaltmayı da düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

