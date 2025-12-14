Sevgili Boğa, bu hafta Güneş'in Satürn ile oluşturduğu kare açı, sinir sisteminde hafif bir gerginlik yaratmaya aday. Bu durum, özellikle boyun ve sırt hattında kasılmalar ve strese bağlı olarak çene sıkmalarına yol açabilir. Belki de bu hafta boyunca biraz daha fazla baş ağrısı çekebilirsin, belki de omuzlarında bir ağırlık hissedebilirsin.

Tabii bu gerginliği azaltmanın en etkili yollarından biri de güne yoga veya basit gevşeme egzersizleriyle başlamak olabilir. Sabahları uyanır uyanmaz birkaç dakikanı bu egzersizlere ayırarak hem bedenini hem de zihnini rahatlatabilir, günün stresine karşı daha dirençli hale gelebilirsin. Bu hafta biraz daha kendine odaklan, belki de bir alışverişe çıkıp zihnini boşaltmayı da düşünmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…