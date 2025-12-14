Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, ilişkilerinde biraz netlik arayışına girebilirsin. Belki de bu süreçte, belirsizliklerle dolu durumları daha az tolere edebilirsin. Hayatında belirsizliklere yer vermek istemeyebilirsin ve bu durum, ilişkilerinde bazı değişikliklere neden olabilir. Partnerinle arandaki ilişkilerinde, belki de uzun zamandır çözülemeyen yanlış anlaşılmaları kökten çözebilirsin. Bunu başarmanın yolu ise sınırlarını açık bir dille ifade etmekten geçiyor.

Tabii eğer bekarsan, bu hafta kalıcı bir aşk aramak yerine dürtülerinle hareket etmek gündeminde yer alabilir. Kendi kurallarını koyduğun bir aşk ilişkisi, sana kendini daha iyi hissettirebilir. Bu hafta, belki de aşk hayatında kendi kurallarını belirlemek ve dürtülerinle hareket etmek ön plana çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…