15 Aralık - 21 Aralık Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
15 - 21 Aralık 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
14.12.2025 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 15 Aralık - 21 Aralık haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 15 Aralık - 21 Aralık haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilirsin. Güneş ile Satürn arasındaki kare açı, ilişkilerinde biraz netlik arayışına girebilirsin. Belki de bu süreçte, belirsizliklerle dolu durumları daha az tolere edebilirsin. Hayatında belirsizliklere yer vermek istemeyebilirsin ve bu durum, ilişkilerinde bazı değişikliklere neden olabilir. Partnerinle arandaki ilişkilerinde, belki de uzun zamandır çözülemeyen yanlış anlaşılmaları kökten çözebilirsin. Bunu başarmanın yolu ise sınırlarını açık bir dille ifade etmekten geçiyor. 

Tabii eğer bekarsan, bu hafta kalıcı bir aşk aramak yerine dürtülerinle hareket etmek gündeminde yer alabilir. Kendi kurallarını koyduğun bir aşk ilişkisi, sana kendini daha iyi hissettirebilir. Bu hafta, belki de aşk hayatında kendi kurallarını belirlemek ve dürtülerinle hareket etmek ön plana çıkabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

