Sevgili Boğa, bu hafta Güneş'in Oğlak burcuna adım atmasıyla birlikte, kariyerinle ilgili bir hareketlilik seni bekliyor. Bu hareketlilik, akademik konulara olan ilgini artırabilir, uluslararası iş bağlantılarına kapı aralayabilir, yurt dışı eğitim programlarına katılma fırsatı sunabilir veya uzun vadeli kariyer hedeflerine odaklanmanı sağlayabilir. Haftanın başından itibaren zihinsel bir uyanış yaşaman, yeni bir vizyon geliştirmen ve bu vizyonun peşinden gitmen için ideal bir zaman dilimi.

Haftanın ikinci yarısında ise Mars'ın Oğlak burcundaki enerjisiyle hedeflerine daha kararlı bir şekilde odaklanman ve aksiyon alman için gereken motivasyonu buluyorsun. Para kazanma biçimini büyütmek, statünü artırmak gibi somut hedeflerin varsa, bu hafta bu konuda önemli bir fırsat yakalayabilirsin. Ancak unutma, bu fırsatları yakalamak için bir an önce zihnindeki uyanışa yanıt vermen ve kariyer hayatında her fırsatı dikkatle değerlendirmen gerekiyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…