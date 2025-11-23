Sevgili Boğa, bugün senin için finansal manada oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyerindeki bütçe planlaması ve uzun vadeli kaynakları yönetme konuları, bugünün gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yer alacak. Pazartesi sendromunu bir kenara bırakıp tüm sorumluluklarını toparlama ve haftaya güçlü bir başlangıç yapma zamanı geldi.

Güneş ile Plüton'un oluşturduğu altmışlık sayesinde, bugün finansal strateji yeteneğin daha da kuvvetlenecek. Bu sayede, bugün aldığın kararlarla birlikte, yıl sonuna kadar ciddi bir kâra geçme şansın olacak.

Ancak, iş hayatında da dikkatli olman gereken bir dönemdesin. Çalışma ortamında, insanlarla olan ilişkilerinde daha seçici ve kontrollü olman gerekebilir. Bazı kişilerin gerçek niyetleri bugün daha net görünür hale gelebilir. Bu durum ise iş ilişkilerini daha sağlam bir zemine oturtma fırsatı sunabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…