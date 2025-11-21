Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2026 Diyanet Takvimine Göre Recep, Şaban ve Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Müslüman toplumunun dini hayatında önemli bir yeri olan Üç Aylar'ın 2025-2026 yılına ait başlangıç tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Bu mübarek dönem, rahmet ve mağfiretin yoğun olarak yaşandığı bir süreç olup, Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan ayına bir hazırlık süreci olarak kabul edilir.

2026 yılına dair dini günler takvimini yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Üç Aylar'ın Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcı ile birlikte idrak edileceğini belirtti. Bu özel dönem, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.