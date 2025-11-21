onedio
Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? 2026 Diyanet Takvimine Göre Recep, Şaban ve Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı
21.11.2025 - 13:39

İslam dünyasının heyecanla beklediği manevi duygularla dolup taştığımız rahmet ve bereket mevsimi için geri sayım başladı. Üç Aylar'ın başlangıcını simgeleyen Recep Ayı ile başlayacak olan rahmet mevsimi, 2025 yılının sonunda başlayacak. Peki, Recep Ayı ne zaman başlayacak? Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ne zaman? 2026 yılında Ramazan hangi aya denk geliyor?

İşte, detaylar...

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor?

Müslüman toplumunun dini hayatında önemli bir yeri olan Üç Aylar'ın 2025-2026 yılına ait başlangıç tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Bu mübarek dönem, rahmet ve mağfiretin yoğun olarak yaşandığı bir süreç olup, Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri ile Ramazan ayına bir hazırlık süreci olarak kabul edilir.

2026 yılına dair dini günler takvimini yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Üç Aylar'ın Hicri 1447 yılının ilk günü olan Recep ayının başlangıcı ile birlikte idrak edileceğini belirtti. Bu özel dönem, 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak.

Recep, Şaban ve Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor?

Üç aylardan ilki olan Recep Ayı, 21 Aralık 2025 tarihinde başlıyor. Bu ay ile birlikte ilk kandil, Regaib ise 25 Aralık'a denk geliyor. Ardından 15 Ocak 2026 Salı günü Miraç Kandili evlere bereket getiriyor. 

Şaban Ayı, 20 Ocak 2026'da başlıyor. Yılın üçünü kandili olan Berat Kandili, 2 Şubat gününde idrak ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat 2026 günü başlıyor ve 19 Mart 2026 tarihinde sona eriyor.

2026 Üç Aylar Takvimi: Regaib, Miraç ve Berat Kandili Ne Zaman?

  • 25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

  • 15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

  • 2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

  • 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

  • 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

  • 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Arefesi

  • 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

  • 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

  • 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

  • 26 Mayıs 2026 Salı Arefe

  • 27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

  • 28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

  • 29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

  • 30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

  • 16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

  • 25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

  • 24 Ağustos 2026 Pazartesi Mevlid Kandili

  • 10 Aralık 2026 Perşembe Üç Aylar Başlangıcı

  • 10 Aralık 2026 Perşembe Regaib Kandili

